«Бавария», хоть тресни, а «Лейпциг» на первом месте!

25 декабря 2019, 12:45

«Соккер.ру» - о чемпионской гонке в Бундеслиге, а также о самых ярких игроках сезона.

Когда в чемпионате, где семь лет не меняется победитель, после половины турнирной дистанции лидером оказался другой клуб вместо набившего оскомину гегемона, это не может не вызывать интерес: зимним чемпионом Бундеслиги стал «РБ Лейпциг», в то время как «Бавария» хищно смотрит на свое «законное» место с третьей строчки в турнирной таблице. Впрочем, нужно напомнить, что в прошлом сезоне «Бавария» тоже не сумела выиграть первый круг, причем отставала от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 6 очков (сейчас до «Лейцпига» 4 балла), но это не помешало взять «золото» в мае.

Чемпионская гонка

«Бавария» и сейчас, несмотря на отставание в турнирной таблице, остается главным фаворитом Бундеслиги, но радует, что второй сезон кряду в Германии чемпионская гонка имеет место. При Хайнкесе, а позже при Гвардиоле, «Бавария» просто разрывала противников по чемпионату, и судьба титула решалась уже по окончании первого круга, который мюнхенцы выигрывали с двузначным преимуществом по очкам над ближайшим преследователем.

Сейчас «Бавария» сама отстает от «Лейпцига» на 4 балла, при этом лидерство команды Юлиана Нагельсманна нельзя назвать сенсационным. Во-первых, сам клуб «Лейпциг» под присмотром «Ред Булла» постепенно подбирался к лидирующим позициям в немецком футболе, во-вторых, приход молодого и прогрессивного тренера, как и ожидалось, придал «бычкам» ускорение.

Правда, «РБ Лейпциг» взлетел на первое место в самой концовке первого круга, долгое время в Бундеслиге лидировала «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая в декабре обыграла «Баварию», но допустила две осечки в трех последних турах перед зимними каникулами. Именно «жеребцы» сейчас разделяют в турнирной таблице «РБ Лейпциг» и «Баварию».

Первая тройка выглядит так: «Лейпциг» - 37 очков, «Боруссия М» - 34, «Бавария» - 33. Дальше идут рурские клубы - «Боруссия» из Дортмунда и «Шальке», набравшие по 30 баллов, но они на сегодняшний день ведут борьбу за четвертое место и путевку в Лигу чемпионов, а никак не за «Серебряную Салатницу».

Любопытный факт: «РБ Лейпциг» - самый «слабый» зимний чемпион Германии с сезона 2011/12, когда «Бавария» выиграла первый круг с тем же показателем в 37 очков. После этого все немецкие зимние чемпионы за половину сезона набирали больше баллов. А еще меньше, чем сейчас у «Лейпцига», было у «Хоффенхайма» в сезоне 2008/09 — 35 баллов.

«РБ Лейпциг»

В Лейпциге ни разу не пожалели, что «выписали» из «Хоффенхайма» молодого тренера Нагельсманна, который блестяще провел первые полгода у руля новой команды: «быки» стали зимними чемпионами Бундеслиги и пробились в плей-офф Лиги чемпионов, причем 32-летний Юлиан стал самым молодым тренером, который вывел свою команду в 1/8 финала ЛЧ .

Впрочем, сейчас разговор о внутреннем чемпионате, где «Лейпциг» потерпел только 2 поражения от «Шальке» и «Фрайбурга», что является лучшим показателем в Бундеслиге, и забил 48 голов — больше всех в чемпионате. Средняя результативность — 2.82 гола за игру. Выйдя на первую строчку по итогам 15-го тура и закрепившись на вершине, «РБ Лейпциг» делом подтвердил свои крутые амбиции. Но выдержит ли команда Нагельсманна давление и конкуренцию со стороны «Боруссии» и особенно «Баварии»?

«Боруссия» (Менхенгладбах)

Неправильно и нечестно будет назвать «жеребцов» случайными гостями в первой тройке, ведь команда Марко Розе демонстрировала сбалансированный футбол на протяжении всего первого круга, пропустила «Боруссия» меньше всех в Бундеслиге наравне с «Вольфсбургом», но «волки» и забили меньше всех, в том время как команда из Гладбаха хоть и не феерила в атаке, но выиграла 11 матчей — лучший показатель наравне с «РБ Лейпциг». Но, несмотря на все реверансы, реальные шансы «Боруссии» на чемпионство невысоки: как кажется, если уж кто и свергнет «Баварию», то Нагельсманн с пацанами.

«Бавария»

Мюнхенцев заметно лихорадило в первой части сезона, действующие чемпионы потерпели 4 поражения, в том числе проиграли 1:5 «Айнтрахту», после чего отправился в отставку Нико Ковач. Сейчас с «Баварией» работает Ханси Флик, которому руководство дает время до конца сезона. В последних турах перед зимней паузой мюнхенцы продемонстрировали свою мощь под руководством нового тренера, который успел поправить некоторые моменты. Нужно понимать одну простую вещь: в Германии «Бавария» способна выиграть чемпионат даже с тренером, который просто не будет мешать. Запаса мастерства хватит. Если Ханси Флик не напортачит, то весной «Бавария» продолжит «убивать» и снова выиграет чемпионат. Наиболее вероятный исход.

Яркие индивидуальности

Роберт Левандовски забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром первого круга Бундеслиги. Поляк поставил новые рекорды результативности, однако борьба за «Золотую бутсу» обещает быть отчаянной, ведь Тимо Вернер отстает от Роберта всего на один гол. А вот после этих двоих — уже пропасть.

Снова на коне Томас Мюллер, последние сезоны которого выдались не самыми яркими. Немецкий форвард обретает себя в качестве ассистента, Томас соорудил уже 11 голов для партнеров своими передачами. Внушительно! Кстати, Тимо Вернер тоже не забывает об «ассистах», на его счету 6 таких действий, так что по системе «гол+пас» форвард «РБ Лейпциг» выше всех в Германии: поучаствовал в 24 голах своей команды, то есть ровно в половине.

Тимо Вернера чаще других в Бундеслиге признавали игроком матча — 7 раз, а вот высший рейтинг, по мнению WhoScored, у Роберта Левандовски — 8.06. Здесь Вернер второй (7.85), а тройку замыкает Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии» (7.79). Пока на звание лучшего игрока сезона два очевидных претендента, чтобы кому-то третьему вклиниться в борьбу Левандовски и Вернера, потребуются титанические усилия.