Закат звезды Карло Анчелотти или временные трудности

вчера, 15:35

«Соккер.ру» рассуждает о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера «Эвертона».

С именем Карло Анчелотти в истории современного футбола связано немало славных страниц. Итальянский специалист является одним из самых титулованных тренеров, имея в своей копилке массу самых громких и престижных титулов. Чем же так прославился великий итальянец?

Основные вехи в тренерской карьере Карло Анчелотти

Итальянский специалист трижды становился обладателем Лиги Чемпионов. Впервые самая высокая вершина в тренерской карьере Анчелотти покорилась 16 лет назад. В сезоне-2002/2003 итальянский «Милан» под руководством Карло Анчелотти, тогда еще 42-летнего, выиграл Лигу Чемпионов. Через три года «россонери» под руководством итальянца снова выиграют этот трофей.

Третий титул клубного чемпиона Европы достался тренеру в сезоне-2013/14, когда победителем стал мадридский «Реал», руководимый Анчелотти.

Карло сумел вместе со своими подопечными («Милан», ПСЖ , «Челси» и «Бавария») в разные годы выиграть чемпионские титулы в четырех клубных чемпионатах.

Одним словом, достижения великого тренера действительно впечатляющие и заслуживают уважения. Однако даже у такого именитого и авторитетного специалиста наступают темные времена. Если ранее неудачи на тренерской работе Анчелотти случались редко и носили временный характер, то три последних сезона для Карло никак нельзя назвать успешными. Началось всё с неудач в мюнхенской «Баварии».

Казалось бы, работа Анчелотти в Мюнхене принесла свои плоды. Несмотря на провал в 1/4 финала Лиги Чемпионов (в противостоянии с мадридским «Реалом») команда Анчелотти сумела безоговорочно выиграть чемпионский титул в Германии. Причем победу мюнхенская «Бавария» праздновала за три тура до окончания турнира. Такой результат сезона нисколько не смутил опытного тренера, однако к тому времени в команде назрели свои проблемы, о которых стало известно уже позже.

Новый сезон для Карло Анчелотти на посту главного тренера «Баварии» начался с неприятностей. Подопечные итальянца умудрились с треском проиграть первый матч группового турнира Лиги Чемпионов парижскому ПСЖ . Для столь важного поединка счет 0:3 в пользу парижан стал для руководства мюнхенского клуба «красной тряпкой». После этого совет директоров клуба принял решение прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти в качестве главного тренера команды. С этого момента в карьере звездного тренера произошел надлом. Не всё стало складываться, так как хотелось бы.

Гордый наставник недолго горевал, оставаясь без работы. Естественно, столь именитому тренеру поступали предложения от самых разных клубов, однако Анчелотти твердо решил вернуться на родину. В этот момент подвернулось щедрое предложение от итальянского клуба «Наполи», от которого было трудно отказаться.

Приход Карло на тренерский мостик итальянского клуба «Наполи»

«Наполи» в сезоне-2017/18 решил остановить свой выбор на кандидатуре Карло Анчелотти. К тому времени итальянец был свободным агентом, потеряв в один момент пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Решением акционеров клуба в мае 2018 года Карло Анчелотти было решено назначить главным тренером команды.

Также были озвучены и основные требования к новому наставнику. Основная цель - завоевание Скудетто. Помимо этого команда «Наполи» должна участвовать в Лиге Чемпионов и бороться за высокие места. В целом, потолок требований оказался привычным для Анчелотти, привыкшему добиваться своих целей. Однако с «Наполи» у тренера возникли на этот счет определенные проблемы.

Новый сезон футболисты в голубых футболках начали резво. После трех первых туров «Наполи» занимал вторую строчку в турнирной таблице, вытеснив с первых позиций миланский «Интер» и «Аталанту». Что касается «Ювентуса», то клуб из Турина оказался непоколебимым. Заняв со второго тура первое место в турнирной таблице, «старая сеньора» весь последующий турнирный путь оставалась в числе лидеров. Подопечные Карло Анчелотти вначале пытались составить чемпиону Италии конкуренцию, но только на первых порах. В дальнейшем отрыв «Юве» продолжал увеличиваться, ставя все чемпионские амбиции неаполитанцев под сомнения.

В итоге «Ювентус» все-таки стал чемпионом итальянской Серии А, защитив свой чемпионский титул. Команда Карло Анчелотти вынуждена была довольствоваться вторым местом. Разрыв в 11 очков между первым и вторым местом свидетельствует о чем? По сути, «Наполи» в борьбе за Скудетто не участвовал. На равных конкурировать со «старой сеньорой» на сегодняшний день в Италии не может ни один клуб. Даже тренерский талант великого Анчелотти оказался бессилен против силы и мощи «Ювентуса». Тем не менее, «Наполи» вместе с серебряными медалями чемпионата Италии получил место в Лиге Чемпионов и мог рассчитывать в следующем году на более удачный расклад в борьбе за Скудетто.

Что же вышло на самом деле? Все тренерские амбиции Карло в новом сезоне разбились в пух и прах об отсутствие стабильности в игре команды. В сезоне-2019/20 «Наполи» оказался не в состоянии продолжать бороться за чемпионский титул. Воскресший «Интер» в компании с другими клубами пытаются дать бой чемпиону. Неаполитанская команда в этой борьбе не участвует.

Если на старте сезона команда играла довольно хорошо, имея в пассиве только одно единственное поражение со счетом 3:4 от «Ювентуса», то к 15-му туру «Наполи» уже скатился на 7-ю строчку в турнирной таблице. Такой результат никоим образом не устраивал ни руководство клуба, ни главного тренера, ни самих футболистов. О чемпионстве пришлось забыть. Встал вопрос о возможной проблеме с завоеванием командой места, дающего право играть в еврокубках. Великого тренера попросили уйти, выплатив ему огромную неустойку по условиям контракта. С неаполитанским клубом у Карло Анчелотти работа не заладилась. В чем тут причина? Вероятно, команда переживает внутренний кризис. Может быть, тренерский талант Карло начал давать сбой.

Сегодня итальянский мастер уже работает на Туманном Альбионе, встав на тренерский мостик тонущего клуба «Эвертон». Спасет ли команду от неудач назначение Анчелотти на пост главного тренера?