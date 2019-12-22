Моуриньо. Шарлатан или особенный?

вчера, 11:00

Анализируем на «Соккер.ру» перед встречей Жозе против «Челси» футбольную теорию, которая с годами стала популярнее.

Формальным поводом затронуть тему, которую часто поднимают в комментариях – о тренерском классе Моуриньо и причинах его главных побед, можно назвать слова бывшего игрока ЦСКА Владимира Пономарева:

Моуриньо – обыкновенный аферист. Ему везло. Бывает так, что тренерам везет. У него был хороший подбор игроков. Вот и всё.

Для российского футбольного эксперта подобная резкая оценка без аргументов – норма, хотя последние неудачи Моуриньо с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также отказ от него всех, кроме «Тоттенхэма», заставляют задуматься.

Может, Жозе как тот человек, что грозится вылечить любую болезнь экстраординарными способностями? Такие персонажи настолько хорошо врут и организовывают «представления», что на определенном этапе словно верят в чушь, которая позволяет выкачивать из других деньги.

Неужели и Жозе Моуриньо – средний, судя по его английскому, переводчик, настолько сильно поверил в собственное тренерское величие, что нагрёб трофеев в командах-фаворитах?

Жозе – аферист. Связка с агентом Мендешем

Жорже умеет доить деньги со своих коллег-соотечественников. На сделках Роналду, Фелиша или Моуриньо агент заработал состояние, но далеко не всегда его клиенты отрабатывали деньги, которые им доверяли клубы. Вряд ли Жорже идеально разбирается в футболе – вспомните, как загрузил московское «Динамо» легионерами. Скорее агент умеет вести переговоры. Близость Моуриньо к такому человеку, как минимум, настораживает, ведь железные аргументы величия, как у Роналду - голы, тренеру найти сложнее. Зачастую у наставников нет одиозных агентов, чьих клиентов скопом судят за финансовые махинации.

Жозе – особенный. Победы «Порту» и «Интера»

Пономарев, наверное, за футболом не очень внимательно следит, если заявил, что Моуриньо просто повезло, и у него был хороший подбор игроков. Не всегда! Многие тренеры с составом «Интера» не выигрывали Лигу чемпионов – ни до, ни после португальца. Многие наставники «Порту» с тем же набором футболистов, что подготовил Жозе, не взяли бы Кубок УЕФА , а потом – Лигу чемпионов. Везение важно для любого успешного тренера, но даже «Челси» Моуриньо создавал сам – до него эта команда не была такой успешной в АПЛ эпохи Венгера и Фергюсона.

Жозе – аферист. Однообразная тактика и стиль

Это сейчас Моуриньо сказал, что осознал былые ошибки. Но много лет португалец использовал устаревшую тактику, пытался поставить автобус. Поскольку убеждать в целом умеет, то даже «Манчестер Юнайтед» пытался научить играть в обороне грамотно и эффективно – был ведь сезон со вторым местом в АПЛ . Но поскольку Моуриньо отстал от своих коллег – Гвардиола и Клопп успели за последние лет пять пересмотреть тактические взгляды, а Жозе действовал, как привык с 2004 года, то его начали обыгрывать в решающих матчах. Пока португалец не показал, что может работать современно – агрессивно в прессинге, раскованно в атаке, и полуфлангами – при их подготовке.

Жозе – особенный. Количество выигранных трофеев

Допустим, можно случайно выиграть шесть кубков с «Порту». Но разве легко завоевать восемь трофеев с «Челси», пять – с «Интером», по три – с «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», и при этом все эти 25 кубков взять абсолютно случайно, за счет класса исполнителей? Вряд ли на протяжении стольких лет, не тренируя строго гегемонов, можно нахватать небывалое для футбола количество трофеев. Даже у Гвардиолы были «Барселона», «Бавария» и МС – фавориты по всему. Эти клубы лучше подходят для списка «вечных чемпионов» своих дивизионов, чем «Реал», «Интер» или «Челси». Моуриньо – магнит для трофеев.

Жозе – аферист. Трансферные запросы тренера

В истории футбола только один наставник потратил на новичков 1.6 миллиарда евро. Даже у Анчелотти и Гвардиолы – их команды отдали по 1.2 млрд, сумма меньше. Надо отметить, что у Жозе количественно больше новичков, чем у двух коллег, то есть средняя стоимость на одного сокращает отрыв, тот же Хосеп просто привык к более дорогим сделкам. Но ведь Моуриньо нередко допускал трансферы, которые ничем его командам не помогали! Жозе не назвать тренером, который всегда так тонко работает с новичками, как в «Порту» и «Интере». «Драконов» собрал без огромных трат, миланцев – на сдачу от обмена Ибрагимовича на Это'О. Но в «Реале» и МЮ стал хуже на трансферном поле, и в «Челси» тоже насобирал ошибок.

Жозе – особенный. Тонкое понимание футбола

Только не говорите, что Моуриньо не смыслит в игре, ведь это - вранье. Достаточно работал на ТВ, комментируя футбол, чтобы все желающие убедились, что Жозе разбирается в предмете. Невозможно имитировать работу большого тренера десятилетиями, нельзя без знаний давать тонкие оценки. Португалец умеет изучать соперников, умеет их уважать – вспомните, как вручил «Ростову» Бердыева специальный памятный приз, когда российская команда создала проблемы «Манчестер Юнайтед» по пути в победный финал ЛЕ против «Аякса». Моуриньо умеет быть хорошим, когда хочет. Другое дело, что заигрался в «плохого парня», что ему вылезло боком на определенном отрезке карьеры.

Мнение читателей. Для вас Моуриньо шарлатан или великий тренер?

Наверное, здесь важно дорисовать шкалу времени. Жозе в молодости был мощнее, находился в иерархии выше. Но это нормальная история. Редко кому везет так, как Фергюсону – иногда МЮ играл ужасно (и на старте карьеры сэра Алекса, и позже), но шотландцу доверяли, давали деньги и право исправить ошибки лично.

Сейчас все иначе. Все сильнее завязано на сиюминутных результатах, качестве селекции. И раз «Манчестер Юнайтед» в лице Вудворда не смог компенсировать неумение Моуриньо тратить большие деньги – не получилось возродить большой клуб. Что окончательно откатило Жозе из списка кандидатов на работу в «Реале», «Ювентусе» или «Баварии», к наставникам, которых принимает у себя «Тоттенхэм».

Но Моуриньо ведь достаточно хорош, что скорее удивляются его выбору, чем решению Леви! Португалец выигрывает трофеи, выигрывает много и довольно часто. Не работает строго с главными фаворитами лиг – не трудился в «Ювентусе» или «Барселоне», которые чаще всех в своей стране становятся чемпионами. При этом готовил «Реал» к победе в ЛЧ , ведь «Боруссии» Д проиграл почти тот же состав, что через год выиграл в финале у «Атлетико».

Да и в «Челси» его принципы позволили человеку, который скорее подходит под определение «афериста», выиграть Лигу чемпионов. Ди Маттео точно не тот, кого можно назвать великим тренером, а у Моуриньо определенно были озарения и великие сезоны. Впрочем, репутация у Жозе не самая лучшая. Хейтеров у него всегда хватало, «водителем автобуса» называли много раз.

Но если в «Тоттенхэме» Моуриньо откажется от ряда застаревших принципов и умудрится урвать для невезучих «шпор» парочку хотя бы каких-то трофеев, то докажет статус кузнеца кубков. Нельзя случайно выиграть 25 трофеев на таком уровне. Если бы все было так просто, таких примеров было бы куда больше.

Например, если Жозе выиграет еще один кубок, то окажется на пятом месте по трофеям в истории европейского футбола. Выше останутся только Фергюсон, Луческу, Лобановский и Гвардиола. Если судить строго по поражениям этой четверки, то всех можно назвать «везучими аферистами», и одновременно такие оценки несправедливы.

У Жозе была золотая пора – начиная с победы в Кубке УЕФА с Аленичевым и заканчивая победой в финале ЛЧ над «Баварией» с «Интером». Потом все было не так легко, но слабым тренером Моуриньо точно не был, не стал и вряд ли будет. У него есть талант и были спорные методы достижения целей. Если вторые не мешают озарениям – все у команд Жозе обычно хорошо.