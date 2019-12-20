Артета принял вызов

вчера, 23:30

Один из тренерских слухов подтвердился – Микель Артета возглавил «Арсенал» официально. «Соккер.ру» предвидит тяжесть, которая ляжет на плечи нового главного тренера.

Последние матчи «Арсенала» больше напоминали мучение. Команда разучилась исполнять коллективный футбол, временно сменивший Унаи Эмери Фредди Юнгберг чуть ли не сам просил поскорее найти полноценного главного тренера на постоянную основу – у него могли опускаться руки от того, какой объем нерешенных проблем представляет из себя сейчас «Арсенал». В нынешнем виде «канониры» вряд ли столь привлекательны для именитых специалистов, как это может показаться по старой памяти, основанной лишь на славном клубном имени.

Слухи о том, что «Арсенал» контактировал с Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри вряд ли могут быть беспочвенными. Однако и тренеры, и сам клуб – на перепутье. Специалистам с громким именем нужен солидный проект, который готов быстро выстрелить, а не сбор игроков, больше создающих проблемы, и состав, требующий чистки. Поэтому и в «Арсенале» поняли, что нынешний сезон вряд ли удастся спасти – нужно что-то делать на будущее. В современном футболе распространенным трендом стало приглашение на тренерские посты вчерашних футболистов тех же клубов. Сульшер и Лэмпард могут подтвердить в той же Англии.

Поэтому «Арсенал» решил продолжить взятый тренд, пригласив Артету, который несколько лет отдал «канонирам» в качестве футболиста. Однако опыт Микеля отличается от багажа футболистов-тренеров со схожими вроде бы судьбами. У Артеты нет опыта самостоятельной работы. Вообще нет. И многими это воспринимается как нечто кошмарное, как ошибка выбора со стороны руководителей «Арсенала». Но не стоит так легко отмахиваться от испанца. Можно вспомнить его карьеру игрока. Во всех клубах он стремился не просто к вдумчивой тактически выверенной игре, но к лидерству, причем к лидерству не столько харизматичному и эмоциональному, сколько к лидерству интеллектуальному и экспертному.

Это особый вид лидеров, из которых впоследствии получаются интересные тренеры. К тому же Артета не бросался сразу в самостоятельное плавание, когда завершил карьеру. Неспроста его пригласил в свой штаб в «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который помешан на грамотной работе тренеров, на этом искусстве – настоящий фанат. Не рассмотрев у Артеты таланта, Гвардиола не стал бы звать его к себе и выдавать такие авансы. Ведь Хосеп считал, что Микель мог бы сменить его рано или поздно у руля «Манчестер Сити». Гвардиола выражал надежду и на то, что Артета останется в «Сити» как можно дольше.

При этом он подчеркивал, что сам Микеля погонит из клуба, если тот получит весьма привлекательное предложение. Таким для тренера с нулевым самостоятельным опытом «Арсенал» уж точно является. Поэтому наверняка Гвардиола стал одним из первых, кто подтвердил, что Артета ведет переговоры с «канонирами» - чтобы у них было меньше соблазна прервать контакт и сделать вид, что ничего не было. При этом Артета оказывается сразу в очень щекотливой ситуации. Ему достается полностью разобранная команда без игры, но с очень требовательными фанатами и с футболистами, которые сами себе на уме и уже давно играют за себя, а не за клуб, порождая многочисленные слухи.

Артете в первую очередь предстоит провести чистку состава, а руководству клуба придется набраться терпения на ближайшие месяцы и пытаться оградить нового тренера от возможного гнева фанатов в случае неудач или непопулярных кадровых решений. А они могут последовать. По слухам из английской прессы, именно обсуждение изменений в составе заняло большую часть переговоров. Сейчас середина сезона, январский рынок традиционно сложный. А «Арсеналу» нужно в таких условиях проводить обновление состава, продавая и покупая. Крайне тяжелая задача. И ложится на плечи Артеты. Поэтому объясним скепсис Арсена Венгера:

«Я являюсь фанатом „Арсенала“. В данный момент я поддерживаю нынешнего тренера, которым является Юнгберг. Если Артета возглавит „Арсенал“, буду поддерживать его. Микель умён, у него есть страсть и знания, но всё это также есть у Юнгберга. Я считаю, что у Артеты, безусловно, большое будущее. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у него нет опыта для работы на таком уровне. Поэтому у него должна быть хорошая команда».

В данной ситуации даже больше, чем кажется, зависит не от Артеты, а от руководства клуба. Насколько большой карт-бланш оно даст испанцу, как будет его защищать в случае осечек, как сможет обеспечить ему достойное финансирование и адекватную работу на трансферном рынке. Без поддержки со стороны боссов, без их дополнительного напряжения, без того, чтобы просто взвалить все на плечи нового тренера, назначение Артеты закончится провалом и незаслуженным позором. Тренеру нужно не просто дать шанс, но и возможности. Нужно надеяться, что Микель не стал хвататься за саму возможность самостоятельно поработать в солидном клубе с именем по примеру Лэмпарда и Сульшера, а взвесил все вероятности и получил необходимые гарантии. Было бы обидно терять настолько сильного и умного потенциально тренера из-за неверно принятого однажды решения.