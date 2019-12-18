Грустное Рождество Флориана Кохфельдта

вчера, 21:35

«Соккер.ру» - о печальной ситуации в одном из популярных клубов Германии.

Как это ни грустно признавать, но «Вердер» нынче плох. Совсем плох. Разгром в Мюнхене с результатом 1:6 ещё можно оправдать: списать на силу «Баварии», на желание Филиппе Коутиньо остаться в сильнейшем клубе Германии. Но 0:5 от «Майнца» на домашнем стадионе это катастрофа.

В шести последних турах «островитяне» потерпели пять поражений и откатились на 15 место. Пока безопасное. Но идущая в зоне переходняков «Фортуна», и сражающийся за выживание «Кельн» рядом. Да и аутсайдер «Падерборн» не выглядит безнадёжным на фоне такого «Вердера». Видимо, вторую часть сезона клуб из Бремена посвятит борьбе за выживание. Вот только под чьим руководством.

После ухода знаменитого тренера Томаса Шаафа «Вердер» сменил нескольких тренеров. Не справился с управлением Робин Дутт. И его бангладешские корни тут ни причём. «Островитяне» вывалились во второй десяток и следовали в направлении второй бундеслиги. Бывший защитник «Вердера» Виктор Скрипник смотрелся убедительней. Но и украинец продержался два года, не снискав особых успехов. Вылет бременцам не грозил, но и с развитием что-то не складывалось. Ничего не получилось у этнического иранца Александра Нури. Бывшего помощника Флориана Кохфельдта прошлой осенью назначили от безысходности, когда Нури расписался в бессилии. Но он оказался наиболее успешным на фоне предшественников.

Прошлый сезон «Вердер» завершил на восьмой позиции. Более того, появились некоторые обнадёживающие признаки. Положительная разница мячей, уверенная игра с ведущими клубами. Той же «Баварии» достойно проиграли 1:2 и 0:1. Единственный провал - домашние 2:6 с «Байером». Но в Леверкузене был реванш 3:1. Хорошо вписались в состав опытные полузащитники Дэви Классен и Нури Шахин, раскрылся Милот Рашица. Хорошо проявили себя братья Эггештайны - полузащитник Максимилиан и нападающий Йоханес. Надёжен был чешский вратарь Иржи Павленка. Сорокалетний Клаудио Писарро вёл молодых за собой. И замечательный сезон провёл капитан Макс Крузе. Свои одиннадцать мячей он забил. Создавалось ощущение, что «островитяне» оттолкнулись от дна и начали подъём.

36-летний Флориан Кохфельдт получил хорошую прессу. Его относили к плеяде молодых немецких тренеров, называли вторым Нагельсманном. Флориана признали лучшим тренером 2018-го года, а клуб не только быстро утвердил его в роли главного, но и продлил контракт до 2021-го года. И кто мог предположить, что в последние дни 2019-го года Кохфельдт окажется на грани отставки. Никого не напоминает?

Да Кохфельдт в какой-то степени повторяет судьбу Доменико Тедеско. Прекрасный первый сезон и провал во втором. Неудачи «Вердера» не ограничиваются спадом в последних шести встречах. Бременцы весь чемпионат проводят отвратительно. Только три победы в шестнадцати матчах. Сорок пропущенных мячей - больше, чем у кого-либо в бундеслиге. Разница мячей «минус 17» по сравнению с «плюс 9» по итогам сезона 2018-19. Что касается футболистов, то претензий нет к Милоту Рашице и к юному Джошуа Сарженту. Остальные все сдали. И братья Эггештайны, вратарь Павленка, и Классен с Шахином.

Что же произошло? «Шальке» Тедеско повалился на бок после того, как из команды ушли несколько ведущих игроков, в том числе два ведущих полузащитника Леон Горецка и Максимилиан Майер, в результате провисла средняя линия. У «Вердера» по сути одна потеря - Крузе ушёл в «Фенербахче», где больше сидит в запасе, чем играет. Неужели уход Макса, которого порой ругали на чём свет, - за лень, за лишний вес, за пристрастие к «Нутелле» и к выпивке, был столь важен для «островитян»? Если без него всё пошло кувырком.

Отчасти да. Хотя забивает «Вердер» больше мяча за игру. Что с обороной? Отчего она вдруг стала дырявой. Ведь в защите появился опытный Омер Топрак. Почему до сих пор не определена основная пара центральных защитников. Отчего проходимой стала средняя линия, в которой добавился способный футболист Леонардо Биттенкурт? Вопросов немало, а ответов пока нет. Чувствуется, что Кохфельдт выпустил из руки рычаги управления, и команда стала неуправляемой.

Сейчас «Вердеру» очень нужен перерыв. Осмотреться, отряхнуться, привести себя в порядок. На большее время не хватит, пауза небольшая, меньше месяца. Кохфельдту нужно снова вцепиться в руль и попытаться отвести команду от пропасти. Других задач больше нет, нужно выжить. Если молодой тренер справится с этой миссией, возможно, он станет для Бремена шефом на долгие годы, возможно легендой, какими были Отто Рехагель и Томас Шааф. Но всё это возможно при одном условии, - если Флориан продолжит работу. А это уже зависит от исхода матча в Кельне.

Если «козлы» выиграют, (а почему бы им не выиграть на своём поле) то они могут покинуть зону вылета, спустив туда «Вердер» или «Фортуну». Скорее всего, вторых, они смотрятся ещё хуже бременцев. Но «островитяне» в этом случае закончат первый круг на шестнадцатом месте, а это перспектива переходняков. Что опасно. Вспомните, что случилось весной со «Штутгартом». Если это произойдёт, то увольнение лучшего тренера прошлого года станет весьма вероятным. Безопасность прежде всего.

Конечно, не хочется, чтоб молодой тренер, которому были выданы щедрые авансы, вдруг потерпел фиаско. Но терять «Вердер» хочется ещё меньше.