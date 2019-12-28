Главное о полном провале «Манчестер Сити»

вчера, 12:30

«Вулверхэмптон» дважды за сезон обыграл чемпиона в АПЛ , а «Соккер.ру» объясняет причины частых неудач фаворита.

Команду убили морально?

Нельзя безвольному коллективу сообщать сто раз, что уже проиграл. «Манчестер Сити» часто уступал именно глупо, что в ЛЧ годами, что в АПЛ в этом сезоне, допуская заметные персональные ошибки. «Вулверхэмптон» верил в себя, а Гвардиола столько раз повторил, что достать «Ливерпуль» нереально, что его команда согласилась. Незачем стараться, если Хосеп вынес вердикт: «Вы – лузеры, вы уже провалили сезон, шансов нет». Реверсивная психология с морально слабыми не работает, «горожане» не разозлились, а развалились. Пять поражений за половину чемпионата, если за два предыдущих сезона уступили всего шесть раз – доказательство просчета.

Чики не такой уж крутой?

Гвардиола сделал программное заявление сезона, когда сказал, что в футболе самый важный отдел – скаутский. Намного важнее тренерского штаба и игроков, если верить Хосепу. Испанец хвалил давнего друга Чики Бегиристайна, но если взгляните на трансферы «Сити», то почти все очевидные, простые, плоские, дорогущие. Канселу не подошел – а 65 млн евро выкинули, Родри нужно время – ставка на 70 млн. Марез за 68 млн – банальный трансфер. Взять суммарно за 175 млн Ляпорта, Менди и Уокера – много ума не надо. У «Сити» почти не бывает таких сделок, как по Зинченко. Пожалуй, только хавбека из «Уфы» за 2 млн евро можно назвать великолепной покупкой, ведь игрок подорожал в 15 раз. Чики чаще снимает дорогие сливки, а те киснут в Манчестере.

Многие «на чемоданах»?

«Манчестер Сити» не убедил игроков, что играть за этот клуб – предел мечтаний. В составе люди, готовые двигаться дальше. Артета – яркий пример, правая рука Гвардиолы променял золотую клетку на дом с привидениями мсье Арсена. В Манчестере шепчутся, что Де Брюйне так хорош, поскольку хочет идти дальше. Сане только травма помешала переехать в Мюнхен. Стерлинга могут позвать в «Реал» вместо Бэйла. Давид Сильва уходит. Парочку Жезуса и Агуэро могут отпустить и заменить. Фернандиньо 34 года – скоро уйдет. Назвать «Манчестер Сити» единой монолитной бандой нельзя. Скорее набор прекрасных игроков, у них даже капитана, чтобы мог закрыть команду в раздевалке без тренера и поговорить по душам, больше нет. В 2019 году Гвардиола потерял двух ключевых помощников по линии мотивации – Артету и Компани. Результат видите.

Зинченко был очень важен?

Конечно, травмы Ляпорта и Стоунза важны. Но есть категория футболистов, с которыми дела идут намного лучше, даже если они не сильнее всех на поле. Хорошо, когда у тебя слева сразу два таких балагура – как Робертсон и Милнер в «Ливерпуле», но у Гвардиолы травмированного Александра подменяли Анхелиньо и Менди. Выступление второго вчера все видели. Без Зинченко не хватает здоровой чемпионской дерзости, драйва, но пока украинец не готов играть постоянно, а когда Гвардиола пытается заставить Менди концентрироваться на 100 % - получаете такие развязки, как против «волков». Вели 2:0, а проиграли 2:3, и вина француза очевидна – подарил сопернику переломный гол.

Их спад в пределах нормы?

В том и дело – поражения после настолько сильных серий в футболе никогда не удивляют. Паузы берут разные чемпионские коллективы, но не все возвращаются позже на привычный пик. Хосеп формулирует дипломатично: «горожане» стали заложниками собственных диких стандартов качества. Раньше хватало для титула 85 пунктов, а сами подбросили планку в район 100. Выиграли два кубка подряд – первый пример в АПЛ за 11 лет. Но еще в прошлом сезоне был намек на спад, когда после 19 туров отпустили «Ливерпуль» на восемь пунктов. Сейчас, если Клопп выиграет свой 19-й матч, разрыв составит 17 очков. По сравнению с прошлым сезоном «горожане» откатились на шесть пунктов, так что в 2018-м тоже намекали, что позже сбавят.

Подставила повторяемость?

Это проблема многих фаворитов. Например, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» в России. Часто такие команды одинаковые. Тут как в современном кинобизнесе – создав удачный фильм с большими сборами, обычно делают вторую часть, которая такая же, как и первая. Логика – собрать денег с тех фанатов, что ждут дословного повторения, а любой эксперимент воспримут в штыки. «Манчестер Сити» решил, что если «Ливерпуль» - клинические неудачники АПЛ , то можно брать трофеи, играя в старом стиле. Большая ошибка Гвардиолы, ведь когда пытается экспериментировать с тактикой – например, сыграть в три центральных по ходу матча, или владеть мячом лишь 38 % времени, как вчера, то ничего не получается. «Манчестер Сити» - команда-каток, резко разворачиваться не умеют.

Команда и клуб заврались?

Во-первых, смущает, как МС ловко уходит от финансовых правил УЕФА . Убытки на трансферах уже больше миллиарда, а из ЛЧ никто не выбросил, хотя изначально грозились. Во-вторых, поскольку тут явно вопрос психологии, то давайте взглянем на проект глобально. Никто в мире за десять лет не потратил больше денег на новичков. «Горожане» отдали полтора миллиарда евро! А потом рассказывали, что АПЛ важнее ЛЧ , кокетничая с фанатами, хотя любой Абрамович подтвердит – апофеозом существования команды, собранной силой денег, а не древних чемпионских традиций, может быть только победа в финале главного еврокубка.

«Манчестер Сити» не похож на коллектив с характером, что поможет им уверенно выиграть Лигу чемпионов. И если суммировать все причины неудач, то выйдете на неприятный для любого человека или клуба вывод. «Горожане» сами виноваты. Ошибались, проигрывают, не выдержали сумасшедший темп – следующая игра против «Шеффилд Юнайтед» уже завтра. В основе неудач объективные причины: точечные травмы, Фернандиньо - плохой центральный защитник, Ляпорта, Стоунза и Зинченко не хватает.

Также повлияло давление Гвардиолы – переборщил с мотивацией посредством унижения. Если «горожане» провалят сезон, не выиграв ЛЧ , то команду придется заметно перестраивать. Или с Хосепом – тогда попросит много денег и будет чистка заявки, или с другим тренером. Фанаты «Манчестер Сити» обычно обижаются, когда форварда с прекрасной статистикой, как у Серхио Агуэро – возможно, лучший снайпер десятилетия в АПЛ , называют футболистом, которому не суждено стать великим. Но звезда и легенда – разные понятия в футболе. Агуэро – невероятный, но не Кантона для АПЛ , не человек-явление.

«Манчестер Сити» не хватает легендарности, которая сопровождает истории «Милана» Анчелотти или «Барселоны» Гвардиолы. Зато легендарность может прицепиться к «Ливерпулю» Клоппа – команда для такого статуса собралась подходящая. А «горожане» ушли на третий план, ведь их задача в АПЛ – обойти «Лестер». Иногда в футболе мало быть безупречными, важнее оказаться готовыми вписать свое имя в историю. Но Фернандиньо – не Рамос, Менди – не Марсело, Агуэро – не Суарес по самомнению. Все есть, а чего-то не хватает!