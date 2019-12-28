Главное о полном провале «Манчестер Сити»

«Вулверхэмптон» дважды за сезон обыграл чемпиона в АПЛ, а «Соккер.ру» объясняет причины частых неудач фаворита.
Команду убили морально?
Нельзя безвольному коллективу сообщать сто раз, что уже проиграл. «Манчестер Сити» часто уступал именно глупо, что в ЛЧ годами, что в АПЛ в этом сезоне, допуская заметные персональные ошибки. «Вулверхэмптон» верил в себя, а Гвардиола столько раз повторил, что достать «Ливерпуль» нереально, что его команда согласилась. Незачем стараться, если Хосеп вынес вердикт: «Вы – лузеры, вы уже провалили сезон, шансов нет». Реверсивная психология с морально слабыми не работает, «горожане» не разозлились, а развалились. Пять поражений за половину чемпионата, если за два предыдущих сезона уступили всего шесть раз – доказательство просчета.
Чики не такой уж крутой?
Гвардиола сделал программное заявление сезона, когда сказал, что в футболе самый важный отдел – скаутский. Намного важнее тренерского штаба и игроков, если верить Хосепу. Испанец хвалил давнего друга Чики Бегиристайна, но если взгляните на трансферы «Сити», то почти все очевидные, простые, плоские, дорогущие. Канселу не подошел – а 65 млн евро выкинули, Родри нужно время – ставка на 70 млн. Марез за 68 млн – банальный трансфер. Взять суммарно за 175 млн Ляпорта, Менди и Уокера – много ума не надо. У «Сити» почти не бывает таких сделок, как по Зинченко. Пожалуй, только хавбека из «Уфы» за 2 млн евро можно назвать великолепной покупкой, ведь игрок подорожал в 15 раз. Чики чаще снимает дорогие сливки, а те киснут в Манчестере.
Многие «на чемоданах»?
«Манчестер Сити» не убедил игроков, что играть за этот клуб – предел мечтаний. В составе люди, готовые двигаться дальше. Артета – яркий пример, правая рука Гвардиолы променял золотую клетку на дом с привидениями мсье Арсена. В Манчестере шепчутся, что Де Брюйне так хорош, поскольку хочет идти дальше. Сане только травма помешала переехать в Мюнхен. Стерлинга могут позвать в «Реал» вместо Бэйла. Давид Сильва уходит. Парочку Жезуса и Агуэро могут отпустить и заменить. Фернандиньо 34 года – скоро уйдет. Назвать «Манчестер Сити» единой монолитной бандой нельзя. Скорее набор прекрасных игроков, у них даже капитана, чтобы мог закрыть команду в раздевалке без тренера и поговорить по душам, больше нет. В 2019 году Гвардиола потерял двух ключевых помощников по линии мотивации – Артету и Компани. Результат видите.
Зинченко был очень важен?
Конечно, травмы Ляпорта и Стоунза важны. Но есть категория футболистов, с которыми дела идут намного лучше, даже если они не сильнее всех на поле. Хорошо, когда у тебя слева сразу два таких балагура – как Робертсон и Милнер в «Ливерпуле», но у Гвардиолы травмированного Александра подменяли Анхелиньо и Менди. Выступление второго вчера все видели. Без Зинченко не хватает здоровой чемпионской дерзости, драйва, но пока украинец не готов играть постоянно, а когда Гвардиола пытается заставить Менди концентрироваться на 100 % - получаете такие развязки, как против «волков». Вели 2:0, а проиграли 2:3, и вина француза очевидна – подарил сопернику переломный гол.
Их спад в пределах нормы?
В том и дело – поражения после настолько сильных серий в футболе никогда не удивляют. Паузы берут разные чемпионские коллективы, но не все возвращаются позже на привычный пик. Хосеп формулирует дипломатично: «горожане» стали заложниками собственных диких стандартов качества. Раньше хватало для титула 85 пунктов, а сами подбросили планку в район 100. Выиграли два кубка подряд – первый пример в АПЛ за 11 лет. Но еще в прошлом сезоне был намек на спад, когда после 19 туров отпустили «Ливерпуль» на восемь пунктов. Сейчас, если Клопп выиграет свой 19-й матч, разрыв составит 17 очков. По сравнению с прошлым сезоном «горожане» откатились на шесть пунктов, так что в 2018-м тоже намекали, что позже сбавят.
Подставила повторяемость?
Это проблема многих фаворитов. Например, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» в России. Часто такие команды одинаковые. Тут как в современном кинобизнесе – создав удачный фильм с большими сборами, обычно делают вторую часть, которая такая же, как и первая. Логика – собрать денег с тех фанатов, что ждут дословного повторения, а любой эксперимент воспримут в штыки. «Манчестер Сити» решил, что если «Ливерпуль» - клинические неудачники АПЛ, то можно брать трофеи, играя в старом стиле. Большая ошибка Гвардиолы, ведь когда пытается экспериментировать с тактикой – например, сыграть в три центральных по ходу матча, или владеть мячом лишь 38 % времени, как вчера, то ничего не получается. «Манчестер Сити» - команда-каток, резко разворачиваться не умеют.
Команда и клуб заврались?
Во-первых, смущает, как МС ловко уходит от финансовых правил УЕФА. Убытки на трансферах уже больше миллиарда, а из ЛЧ никто не выбросил, хотя изначально грозились. Во-вторых, поскольку тут явно вопрос психологии, то давайте взглянем на проект глобально. Никто в мире за десять лет не потратил больше денег на новичков. «Горожане» отдали полтора миллиарда евро! А потом рассказывали, что АПЛ важнее ЛЧ, кокетничая с фанатами, хотя любой Абрамович подтвердит – апофеозом существования команды, собранной силой денег, а не древних чемпионских традиций, может быть только победа в финале главного еврокубка.
«Манчестер Сити» не похож на коллектив с характером, что поможет им уверенно выиграть Лигу чемпионов. И если суммировать все причины неудач, то выйдете на неприятный для любого человека или клуба вывод. «Горожане» сами виноваты. Ошибались, проигрывают, не выдержали сумасшедший темп – следующая игра против «Шеффилд Юнайтед» уже завтра. В основе неудач объективные причины: точечные травмы, Фернандиньо - плохой центральный защитник, Ляпорта, Стоунза и Зинченко не хватает.
Также повлияло давление Гвардиолы – переборщил с мотивацией посредством унижения. Если «горожане» провалят сезон, не выиграв ЛЧ, то команду придется заметно перестраивать. Или с Хосепом – тогда попросит много денег и будет чистка заявки, или с другим тренером. Фанаты «Манчестер Сити» обычно обижаются, когда форварда с прекрасной статистикой, как у Серхио Агуэро – возможно, лучший снайпер десятилетия в АПЛ, называют футболистом, которому не суждено стать великим. Но звезда и легенда – разные понятия в футболе. Агуэро – невероятный, но не Кантона для АПЛ, не человек-явление.
«Манчестер Сити» не хватает легендарности, которая сопровождает истории «Милана» Анчелотти или «Барселоны» Гвардиолы. Зато легендарность может прицепиться к «Ливерпулю» Клоппа – команда для такого статуса собралась подходящая. А «горожане» ушли на третий план, ведь их задача в АПЛ – обойти «Лестер». Иногда в футболе мало быть безупречными, важнее оказаться готовыми вписать свое имя в историю. Но Фернандиньо – не Рамос, Менди – не Марсело, Агуэро – не Суарес по самомнению. Все есть, а чего-то не хватает!
Что опаснее всего для «Манчестер Сити»? Парни собрались настолько смышленые, что сами могли прийти к выводу – команде не хватает химии, не верят, что войдут в список легенд с победным финалом ЛЧ. А если так, то уже завершили сезон. Если так, то Хосеп ушел – говорят, есть лазейка в контракте, позволяющая пойти тренировать «Ювентус» или «Баварию», и чистка состава под нового тренера началась – выстраивается очередь из людей на выход. Возможно, «Манчестер Сити» Гвардиолы уничтожил воспитанник «Барселоны» - Адама Траоре, и человек с именем Рауль – мексиканский форвард Хименес.
наконец у тебя появился повод самоудовлетворится за счет неудач Гвардиолы и поражений МС ....... натерпелись за последние два сезона от него многие.
PSНе забудь канониры то уже во втором десятке, очередной сезон подряд под Тоттенхэмом финишируете.
наконец у тебя появился повод самоудовлетворится за счет неудач Гвардиолы и поражений МС ....... натерпелись за последние два сезона от него многие.
PSНе забудь канониры то уже во втором десятке, очередной сезон подряд под Тоттенхэмом финишируете.
Вы можете за дорого купить паркетник и удивляться, что он плохо ходит по лесу.
Цена футболиста не определяющий фактор , цена это вопрос подводных и надводных факторов бизнеса .
А по качеству силе игры, по рейтингу претендентов на Золотой Мяч только Де Брюне и с натяжкой Бернарду Сильва могли бы потягаться с ливерпульской четвёркой - Алиссон, Саллах, Манэ, Ван-Дейк . Состав у Клоопа минимум не хуже, не слабее.
Гвардьола, герой нашего разбора, поставил игру Барсе, не испортил Баварию , от него там остался приличный диспетчер -Алькантара., поставил игру Сити . Какую ?
--игру на 100 голов за сезон.
Футбол игра зрелищная и болельщик приходит на матч не к концу матча узнать результат , а к началу посмотреть искусство футбола. А с этим у Пепа всё в порядке.
Хосеб --лучший тактик , а Юрген--лучший мотиватор, но побед пока у Клоопа не больше, будем посмотреть.
Беда Гвардьолы --его максимализм, АПЛ -сложная лига,( три в одном ) много матчей Хосеб задумал наиграть два состава , это будущее футбола,недавнее поражение Ливерпуля 0-5 подтверждает такую необходимость .
Возможно У Гвардьолы не всё получается ( у него сильные оппоненты ), но он не боится делать что-то новое и он -молодец.
PS.
Ливерпуль на максимуме, но я удивлюсь если к маю он доберётся до всех вершин одинаково гладко.
Реал вынесёт Сити , но он также может раздеть Ливерпуль, показать его не с самой лучшей стороны.
Вы можете за дорого купить паркетник и удивляться, что он плохо ходит по лесу.
Цена футболиста не определяющий фактор , цена это вопрос подводных и надводных факторов бизнеса .
А по качеству силе игры, по рейтингу претендентов на Золотой Мяч только Де Брюне и с натяжкой Бернарду Сильва могли бы потягаться с ливерпульской четвёркой - Алиссон, Саллах, Манэ, Ван-Дейк . Состав у Клоопа минимум не хуже, не слабее.
Гвардьола, герой нашего разбора, поставил игру Барсе, не испортил Баварию , от него там остался приличный диспетчер -Алькантара., поставил игру Сити . Какую ?
--игру на 100 голов за сезон.
Футбол игра зрелищная и болельщик приходит на матч не к концу матча узнать результат , а к началу посмотреть искусство футбола. А с этим у Пепа всё в порядке.
Хосеб --лучший тактик , а Юрген--лучший мотиватор, но побед пока у Клоопа не больше, будем посмотреть.
Беда Гвардьолы --его максимализм, АПЛ -сложная лига,( три в одном ) много матчей Хосеб задумал наиграть два состава , это будущее футбола,недавнее поражение Ливерпуля 0-5 подтверждает такую необходимость .
Возможно У Гвардьолы не всё получается ( у него сильные оппоненты ), но он не боится делать что-то новое и он -молодец.
PS.
Ливерпуль на максимуме, но я удивлюсь если к маю он доберётся до всех вершин одинаково гладко.
Реал вынесёт Сити , но он также может раздеть Ливерпуль, показать его не с самой лучшей стороны.
Это показатель глубины, запаса прочности , добротности АПЛ.
Это показатель глубины, запаса прочности , добротности АПЛ.
Два подряд чемпионства и планка в 100 очков не явились признаком доминирования горожан в АПЛ, не выдвинули команду в один статусный ряд с лидерами последних десятилетии , с Юнайтед, Ливерпулем, Челси, даже у пребывающего в кризисе Арсенала багаж прошлого повыше, чем у Сити.
Многолетнее доминирование в Англии и победы в еврокубках могут повысить статус команды до желаемого.
Успехи и неуспехи Реала, Барсы , Ювентуса и прошлогоднего Сити показали , еврпейский требл заманчивая , но опасная цель. Отсюда здравый подход , пожертвовать чем-нибудь, не гнаться с одинаковой силой за всеми титулами.
Кубок Чемпионов вот главная цель Манчестер Сити, чемпионство в премьер -лиге, вторичная цель на сезон ( это как получится ). Я бы не считал также выход в финал КЧ, и место в четвёрке провалом .
( Вынесём на момент Ливерпуль и планку в 100 очков за рамки наших рассуждении , это отдельная тема ).
Помсотримос на таблицу , на статистику . 12 побед , 5 проигрышей , +29 разница мячей. Агуэро и Стерлинг в числе бомбардиров , Де Брюне + Давид Сильва в числе распасовщиков. Игра у команды есть.
Барса с тремя поражениями на первом месте , Бавария с четырмя в 4 очках от лидера .
Очень возможно , что заголовок статьи оправдается в конце сезона , пока с уверенностью можно говорить только о том, что побочную цель на сезон стать в третий раз чемпионом АПЛ Сити не выполнил . Кубок Чемпионов ( или выход в финал ) + место в четвёрке не будут провалом .
График Манчестер Сити не чемпионский , но о провале говорить рано.
Это не провал , это лёгкий кризис .
Два подряд чемпионства и планка в 100 очков не явились признаком доминирования горожан в АПЛ, не выдвинули команду в один статусный ряд с лидерами последних десятилетии , с Юнайтед, Ливерпулем, Челси, даже у пребывающего в кризисе Арсенала багаж прошлого повыше, чем у Сити.
Многолетнее доминирование в Англии и победы в еврокубках могут повысить статус команды до желаемого.
Успехи и неуспехи Реала, Барсы , Ювентуса и прошлогоднего Сити показали , еврпейский требл заманчивая , но опасная цель. Отсюда здравый подход , пожертвовать чем-нибудь, не гнаться с одинаковой силой за всеми титулами.
Кубок Чемпионов вот главная цель Манчестер Сити, чемпионство в премьер -лиге, вторичная цель на сезон ( это как получится ). Я бы не считал также выход в финал КЧ, и место в четвёрке провалом .
( Вынесём на момент Ливерпуль и планку в 100 очков за рамки наших рассуждении , это отдельная тема ).
Помсотримос на таблицу , на статистику . 12 побед , 5 проигрышей , +29 разница мячей. Агуэро и Стерлинг в числе бомбардиров , Де Брюне + Давид Сильва в числе распасовщиков. Игра у команды есть.
Барса с тремя поражениями на первом месте , Бавария с четырмя в 4 очках от лидера .
Очень возможно , что заголовок статьи оправдается в конце сезона , пока с уверенностью можно говорить только о том, что побочную цель на сезон стать в третий раз чемпионом АПЛ Сити не выполнил . Кубок Чемпионов ( или выход в финал ) + место в четвёрке не будут провалом .
График Манчестер Сити не чемпионский , но о провале говорить рано.
Это не провал , это лёгкий кризис .
Прибавить к этому кризис в Арсенале, Манчестере и Тоттенхэме и получаем, что в Англии в этом сезоне тоже нет интриги.
Прибавить к этому кризис в Арсенале, Манчестере и Тоттенхэме и получаем, что в Англии в этом сезоне тоже нет интриги.
Во-первых, затакт.
Совершенно очевидно, что в провале команды стоимостью 1.3 миллиарда (самой дорогой в истории футбола) виноват тренер, учитывая, что и игроки покупались под него и исходя из его собственных желаний. Тут точка.
Часть первая. Клопп объезжает Пепа на хромой козе
Смешно, но это действительно так. Пеп рассчитывал, что, как и в прошлом сезоне, "Ливерпуль" будет терять очки вследствие короткой скамейки. Но Клопп включил ротацию - что удивительно, за счет внутренних резервов. Вейналдум и Ориги стали признанными бойцами скаузерского фронта. Вкупе с характером "Ливерпуля" это был удар каталонскому гению под дых - это значило, что МС должен максимально мобилизироваться, но он не смог, и вот почему...
Часть вторая. Которая должна была бы предварять первую
И тут возникает вопрос - а почему это МС не может мобилизироваться? А это уже подход Гвардиолы в МС. У Клоппа один основной состав, игроки которого знают, что они - игроки основы, есть игроки, которые знают, что они - игроки ротации (и при этом знают, что будут играть в основе, если прибавят и они перспективны). Милнер, Ориги, Окс. В команде нет размазанности. Пеп же изначально шел по пути двух составов. В итоге, во-первых, у него не такой тонус у команды в целом. Во-вторых, если Марез приходит в команду как прима за хорошие деньги, и потом понимает, что он тут просто игрок неглубокого запаса, к тому же Пеп больше любит бразильцев и испанцев, то он и не будет выкладываться.
В итоге стоимость МС размазывается несколько раз. Во-первых, эти 1.3 миллиарда размазывается по двум составам. Во-вторых, второй состав дополнительно размазывается, потому что там игроки, которые мысленно примы, а в реальности лавочники, то есть мораль их и, соответственно, самоотдача, сильно падает.
Часть третья. Пеп и куча денег шейхов
Собственно, сабж. Хорошо, что огромные возможности часто расслабляют. Это позволяет конкурентам подобраться вплотную и идет на общее благо. Так AMD в этом году сбросила Intel с уютного места повелителя процессоров, обрушила его акции и выросла в цене в три раза - потому, что Intel очень был доволен своей большой маржой (от завышенных цен), и, видимо, курил сигары и пил виски, в то время, как AMD совершенствовал техпроцессы. Так и автор правильно заметил, что в тот момент, когда МС нос к ному выиграл чемпионат, он позволил себе сделать очень плохие трансферы. Возможно, если бы ресурсы его были ограничены, Пеп подошел бы к ним более ответственно. Потому что, действительно, огромные деньги на Канселу потрачены, кажется, впустую, а в центре защиты при этом Отаменди.
Часть четвертая. Цитируя Дзвинку, или любимчики любимчика судьбы
По этому поводу наш авторитетный пользователь и болельщик "Ливерпуля" вчера как раз и писал. Про неистовую, но безответную любовь Пепа к Жезусу и Родриго и о том, что настоящий лидер МС Де Брюйне не находит такого восхищения. Почитайте этот пост.
Часть пятая. Удар головой-2
Я думаю, все понимают, что "Реал" вынесет МС, набьет его тушку мячами и славно зажарит. Состав размазан, в защите траблы и они не сыграются, даже если шейхи выйдут на трансферный рынок и будут направо и налево трясти своей мошной, что они, однако, вероятно, не будут делать, потому что они уже намекали на вотум недоверия Пепчанскому, а третье место позади даже "Лестера" - не сильный повод его отозвать, Эвребе и Бузакка, опять же, уже давно закончили карьеру.
Хорошо, что я последовательно отстаивал всегда все вышеуказанные пункты, как не удивительно, я оказался в очередной раз прав.
Во-первых, затакт.
Совершенно очевидно, что в провале команды стоимостью 1.3 миллиарда (самой дорогой в истории футбола) виноват тренер, учитывая, что и игроки покупались под него и исходя из его собственных желаний. Тут точка.
Часть первая. Клопп объезжает Пепа на хромой козе
Смешно, но это действительно так. Пеп рассчитывал, что, как и в прошлом сезоне, "Ливерпуль" будет терять очки вследствие короткой скамейки. Но Клопп включил ротацию - что удивительно, за счет внутренних резервов. Вейналдум и Ориги стали признанными бойцами скаузерского фронта. Вкупе с характером "Ливерпуля" это был удар каталонскому гению под дых - это значило, что МС должен максимально мобилизироваться, но он не смог, и вот почему...
Часть вторая. Которая должна была бы предварять первую
И тут возникает вопрос - а почему это МС не может мобилизироваться? А это уже подход Гвардиолы в МС. У Клоппа один основной состав, игроки которого знают, что они - игроки основы, есть игроки, которые знают, что они - игроки ротации (и при этом знают, что будут играть в основе, если прибавят и они перспективны). Милнер, Ориги, Окс. В команде нет размазанности. Пеп же изначально шел по пути двух составов. В итоге, во-первых, у него не такой тонус у команды в целом. Во-вторых, если Марез приходит в команду как прима за хорошие деньги, и потом понимает, что он тут просто игрок неглубокого запаса, к тому же Пеп больше любит бразильцев и испанцев, то он и не будет выкладываться.
В итоге стоимость МС размазывается несколько раз. Во-первых, эти 1.3 миллиарда размазывается по двум составам. Во-вторых, второй состав дополнительно размазывается, потому что там игроки, которые мысленно примы, а в реальности лавочники, то есть мораль их и, соответственно, самоотдача, сильно падает.
Часть третья. Пеп и куча денег шейхов
Собственно, сабж. Хорошо, что огромные возможности часто расслабляют. Это позволяет конкурентам подобраться вплотную и идет на общее благо. Так AMD в этом году сбросила Intel с уютного места повелителя процессоров, обрушила его акции и выросла в цене в три раза - потому, что Intel очень был доволен своей большой маржой (от завышенных цен), и, видимо, курил сигары и пил виски, в то время, как AMD совершенствовал техпроцессы. Так и автор правильно заметил, что в тот момент, когда МС нос к ному выиграл чемпионат, он позволил себе сделать очень плохие трансферы. Возможно, если бы ресурсы его были ограничены, Пеп подошел бы к ним более ответственно. Потому что, действительно, огромные деньги на Канселу потрачены, кажется, впустую, а в центре защиты при этом Отаменди.
Часть четвертая. Цитируя Дзвинку, или любимчики любимчика судьбы
По этому поводу наш авторитетный пользователь и болельщик "Ливерпуля" вчера как раз и писал. Про неистовую, но безответную любовь Пепа к Жезусу и Родриго и о том, что настоящий лидер МС Де Брюйне не находит такого восхищения. Почитайте этот пост.
Часть пятая. Удар головой-2
Я думаю, все понимают, что "Реал" вынесет МС, набьет его тушку мячами и славно зажарит. Состав размазан, в защите траблы и они не сыграются, даже если шейхи выйдут на трансферный рынок и будут направо и налево трясти своей мошной, что они, однако, вероятно, не будут делать, потому что они уже намекали на вотум недоверия Пепчанскому, а третье место позади даже "Лестера" - не сильный повод его отозвать, Эвребе и Бузакка, опять же, уже давно закончили карьеру.
Хорошо, что я последовательно отстаивал всегда все вышеуказанные пункты, как не удивительно, я оказался в очередной раз прав.