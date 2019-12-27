Мёд и дёготь

вчера, 17:21

«Соккер.ру» рассказывает о положении дел в чемпионате Португалии.

Если вы помните, то старт чемпионата Португалии оказался необычным. Нашёлся возмутитель спокойствия в лице новичка Примейры «Фамаликау». Шесть побед в семи стартовых турах при одной ничьей и первое место. Но сказка вечной не бывает. Скромный во всех отношениях клуб начал терять очки. Уже в восьмом туре он получил три безответных гола от «Порту» и был свергнут с первого места. Потом наступил спад. С 3 ноября «бело-голубые» не могут выиграть. Две ничьи - с «Брагой» и «Морейренсе», потом три поражения - от «Портимоненсе», «Тонделы» и «Бенфики». Столичному гранду «Фамаликау» проиграл 0:4. Естественно, спад сказался на положении в таблице. Однако не всё так печально. После 14 туров дерзкий новичок - четвёртый, при этом опережает идущую пятой «Виторию» из Гимарайнша на три очка. Вряд ли среди болельщиков «Фамаликау» были те, кто видел команду чемпионом. Главная и, наверное, единственная задача команды - закрепиться в элите после перерыва в 25 лет. Стартовый рывок приблизил «бело-голубых» к заветной цели.

«Бенфика» обосновалась на первом месте и не собирается его покидать. Напротив, чемпион готов подтвердить свои полномочия. «Орлы» очень мощно провели осеннюю часть чемпионата. Тринадцать побед в четырнадцати турах. Разница мячей - 37:5. Одиссеас Влаходимос в десяти матчах оставлял ворота в неприкосновенности. Однако у 37-кратных чемпионов есть основания быть не вполне удовлетворёнными пройденным путём. Ложкой дёгтя стал тот единственный, не выигранный «орлами» матч, а именно домашнее поражение от «Порту» со счетом 0:2. Один из двух мячей в ворота Влаходимоса отправил Зе Луиш. Этот проигрыш не только нанёс чемпиону моральный удар. «Бенфика» опережает «Порту» всего на четыре очка, стало быть борьба за чемпионство впереди. Тем более что во втором круге претенденты сыграют на «Драгау».

«Драконы» из Порту также проиграли лишь раз - в стартовом туре «Жил Висенте». Потом были еще две ничьи с «Маритиму» и «Белененсишем», поэтому подопечные Сержиу Консейсау и идут вторыми. Хорошо вписался в состав 28-кратных чемпионов Зе Луиш. Бывший спартаковец особенно мощно выглядел в начале чемпионата, забив шесть мячей в шести матчах. Но потом у Зе сбился прицел. Пять туров молчал уроженец Кабо-Верде, пока не поразил ворота «Пасуша де Феррейры». Сейчас на счету Зе 7 голов, и он делит в списке бомбардиров третье место с Фабиу Мартиншем из «Фамаликау». Впереди два нападающих «Бенфики» - Луиш Пицци - 11 голов, и Винисиус с 10 голами. Очень полезно играл за «драконов» ещё один хорошо знакомый российским любителям футбола игрок - испанский защитник Иван Маркано, который не только хорошо справлялся со своими прямыми обязанностями, но и забил три гола. Два из которых оказались победными. Одной из причин, не позволившей «Порту» выиграть предыдущий чемпионат, стала неприятность, приключившаяся с Икером Касильясом, а именно сердечный приступ. Сейчас все беды позади, Икер тренируется и, может быть, ещё сыграет. Но вратарский вопрос требовал решения. «Драконы» выписали из Мексики 31-летнего аргентинца Агустина Маркезина, который пока играет относительно успешно. Были некоторые шероховатости, однако приглашение Маркезина себя оправдало.

Третий гранд португальского футбола «Спортинг» идёт третьим. И вряд ли сможет стать вторым в текущем чемпионате. Отставание от «Порту» уже составляет девять очков. Лиссабонцы ещё не играли ни с «Порту», ни с «Бенфикой», а уже умудрились заработать четыре поражения. Конечно, можно поправить дела ещё в первом круге, ведь два упомянутых матча с лидерами «львы» проводят на «Жозе Алваладе». Однако особого оптимизма не наблюдается. «Спортинг» какой-то рыхлый. Есть ярко выраженный лидер - полузащитник Бруну Фернандеш, имеются ещё несколько интересных футболистов - аргентинский нападающий Лусиано Виетто, его земляк - левый крайний полузащитник Маркос Акунья, про которого вспомнил «Зенит» и которым заинтересовался «Локомотив». Но целостной команды пока нет. Строительство идёт уже не первый год.

«Брага», не пустившая в Лигу Европы «Спартак», увлеклась делами европейскими. Выиграла групповой турнир, вышла в 1/16 финала турнира, поработала на коэффициент Португалии в рейтинге УЕФА . Но при этом «архиепископы» (ведь придумали же прозвище) запустили дела домашние. В Примейре «Брага» идёт девятой, имея больше поражений, чем побед, с отрицательной разницей мячей. Руководство приняло весьма неоднозначное решение - уволить тренера Рикарду Са Пинту, не дав тому устранить последствия. Видимо, дело не только в спортивных показателях. Уже назначен новый тренер «красно-белых» - им стал 34-летний Рубен Аморим, который ещё два года назад играл за «Бенфику», а с недавних пор трудился с молодёжной командой.