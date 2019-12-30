Последний скудетто «Милана»

вчера, 12:02

«Соккер.ру» в связи с возвращением Златана Ибрагимовича в «Милан» вспоминает о сезоне-2010/11, в котором «россонери» стали чемпионами.

В новом году исполнится девять лет со дня последнего чемпионства «Милана». Целая вечность. Уже не осталось в строю тех, кто выиграл тот восемнадцатый скудетто, остающийся последним в послужном списке великого клуба. Точнее, до недавнего времени в составе не было игроков того чемпионского сезона. Два дня назад один из героев сезона-2010/11 вернулся на «Сан-Сиро». Вы, конечно, догадались, о ком идёт речь.

Катализатор процесса

Златан Ибрагимович был лидером того золотого «Милана». Катализатором победы. Приход шведского нападающего оживил если не спящего, то дремлющего гиганта. Команда Массимилиано Аллегри провела блестящий сезон, в котором прекрасно сыграли все или почти все. Да и момент для покорения вершины был избран удачно. «Интер» уже пресытился победами, «Ювентус» ещё только становился сверхмощной командой.

Надо сказать, что во второй половине нулевых «Милан» скорее огорчал многочисленную армию своих болельщиков, нежели радовал её. Исключение – победа в Лиге чемпионов в 2007 году. Выиграв чемпионский титул в 2004-м, «россонери» через год уступили титул «Ювентусу». Потом снова финишировали вслед за «бьянконери». И угодили в жернова «Кальчополи». Но относительно легко отделались, в отличие от туринцев. «Милан» остался в Серии А, с команды просто списали 30 очков в сезоне-2005/06 и 8 – в следующем. Но к Лиге чемпионов допустили, потом миланцы её и выиграли. Но в итальянском футболе начался недолгий период гегемонии «Интера». Соседи нового гегемона постепенно сдавали позиции.

Причин было несколько, но главная – смена поколений. Состарились или покинули ряды большинство героев команды Карло Анчелотти. Лидер и лучший бомбардир Андрей Шевченко ушёл в «Челси», потом через два года вернулся. Лучше б не уходил и лучше б не возвращался. В Лондоне Андрей не заиграл, а в Милан вернулся уже не тем Шевой.

В 2009-м оставил команду Карло Анчелотти и принял предложение лондонского «Челси». За восемь лет работы в «Милане» он выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы, скудетто и Кубок Италии. Это были лучшие годы Анчелотти-тренера. Новым тренером стал Леонардо Араужо. Бразилец провёл у руля один и весьма неоднозначный сезон. Идея создать команду вокруг Роналдиньо была хорошей, но реализовать её Леонардо не сумел. «Милан» финишировал третьим, в Лиге чемпионов сошёл с дистанции в 1/8 финала, а Леонардо подал в отставку.

Реформы Аллегри

Новым тренером «Милана» стал 42-летний в ту пору Массимилиано Аллегри, до этого отработавший два сезона в «Кальяри». Выбор казался неоднозначным. Но Аллегри в первом же сезоне доказал, что достоин возглавлять великую команду.

Летом в «Милане» произошло много перемен. Продали в «Шальке» так и не заигравшего на «Сан-Сиро» голландского бомбардира Класа-Яна Хунтелара. Ушёл многолетний страж ворот Дида. Завершил карьеру защитник Джузеппе Фавалли. Закончился срок аренды у Дэвида Бекхэма. Каха Каладзе перебрался в «Дженоа», а из Генуи в Милан переехали Сократис Папастатопулос и Кевин-Принс Боатенг. У «Манчестер Сити» был куплен за 18 миллионов Робиньо. Но главным усилением стала аренда Златана Ибрагимовича, побившего горшки с тренером «Барселоны» Хосепом Гвардиолой.

Ворота снова защищал ветеран Кристиан Аббьяти. Чемпиону мира Марко Амелии была отведена роль запасного голкипера. Третий вратарь – Флавио Рома, доходивший с «Монако» до финала Лиги чемпионов. Справа в обороне играл Иньяцио Абате, слева – Лука Антонини. Основную пару центральных защитников составляли Алессандро Неста и Тиаго Силва, некогда забракованный московским «Динамо». Резерв – Джанлука Дзамбротта, Даниэле Бонера, Массимо Оддо, Марек Янкуловски, Марио Йепес и Сократис Папастатопулос. В средней линии Аллегри решил отодвинуть неприкасаемых Массимо Амброзини и Андреа Пирло, да и Кларенс Зеедорф с Дженнаро Гаттузо могли волноваться за место в основе. Прекрасно вписался в полузащиту Принц Боа – Кевин-Принс Боатенг, пришёлся ко двору француз Матьё Фламини. В январе из «Баварии» приехал Марк ван Боммел, и средняя линия стала ещё мощнее. Помимо упомянутых футболистов, в обойму входили Родни Страссер, Александр Меркель, а с января и ещё один голландец Урби Эмануэльсон. Чаще всего «Милан» играл с тремя нападающими – Златан Ибрагимович, Алешандре Пато, чуть глубже Робиньо. Филиппо Индзаги довольствовался ролью запасного. А Роналдиньо в ансамбль Аллегри не вписался. Полгода страдал от безделья, после чего уехал на родину, во «Фламенго». Зато добавился опытный Антонио Кассано из «Сампдории».

Два судьбоносных дерби

Первым официальным матчем Аллегри стала встреча на «Сан-Сиро» с «Лечче», в которой «Милан» добился красивой победы – 4:0. Два гола записал на свой счёт Алешандре Пато, по разу отличились Тиаго Силва и Филиппо Индзаги. Но настроение скоро испортилось. Поездка в Чезену обернулась проигрышем 0:2. Не помогли проводившие первые встречи в красно-чёрных футболках Златан Ибрагимович и Робиньо. Но Златан очень быстро завоевал любовь болельщиков, положив два мяча в ворота «Осера» в матче Лиги чемпионов. Вскоре уже все забыли, что швед немало поиграл за «Ювентус» и «Интер». В сентябрьских матчах каждый гол давался «россонери» с трудом, и если бы не Ибрагимович, было бы совсем худо. Однако «Милан» карабкался вверх по таблице чемпионата, да и в Лиге чемпионов вёл с «Аяксом» борьбу за второе место в группе. На первом уверенно шёл «Реал».

Почерк у команды Аллегри появился где-то в середине октября. Четыре победы подряд подняли миланцев на второе место. Выше только «Лацио». Остальных, включая соседей из «Интера», «красно-чёрные» сумели обойти. Большие надежды миланская публика связывала с домашней игрой против «Ювентуса». Но в середине первого тайма Фабио Квальярелла открыл счёт, в середине второго Алессандро Дель Пьеро развил успех. Златан забил своему бывшему клубу, но это оказался всего лишь гол престижа.

Пришлось начинать новую победную серию. Обыграны «Бари» и «Палермо», после чего «Милан» вышел в лидеры. На очереди матч с «Интером», хозяевами в котором считались «нерадзурри». На пятой минуте Марко Матерацци завалил Ибрагимовича в собственной штрафной. 11-метровый реализовал сам потерпевший. Этот гол остался единственным. «Милан» выстоял, хотя полчаса играл в меньшинстве после удаление Абате.

После успеха в дерби «Милан» закрепился на первом месте и никому его не отдавал. Команда прекрасно смотрелась в ноябре-декабре – шесть побед в семи встречах и ничья с «Сампдорией». В Лиге чемпионов тоже всё сложилось удачно. За тур до конца итальянский суперклуб забронировал второе место, поэтому мог себе позволить проиграть в Амстердаме.

После 16 туров «Милан» опережал «Ювентус», «Наполи» и «Лацио» на шесть очков. Поэтому проигрыш «Роме» оказался лишь мелкой неприятностью. «Россонери» забыли, что такое поражения в чемпионате на три месяца, пока не уступили на Сицилии «Палермо». Гаттузо своим голом помог взять реванш у «Ювентуса». «Интер» отстал уже на пять очков. Но стоило «Милану» оступиться в Палермо, как интрига в чемпионской гонке снова ожила. Как раз накануне миланского дерби. Ибрагимович пропускал эту встречу из-за дисквалификации.

Но уже на исходе первой минуты Пато сыграл в стенку с Гаттузо, потом проделал то же самое с Робиньо, вышел один на один с Жулио Сезаром и нанёс точный удар. Быстрый гол воодушевил «красно-чёрных» и спутал все карты чемпиону. «Черно-синие» пришли в себя ближе к перерыву. Джампаоло Паццини нанёс опасный удар, но Кристиан Аббьяти выручил «россонери».

На 62-й минуте Зеедорф запустил по правому флангу Абате. Защитник сделал прострел точно под удар Пато. Молодой бразилец оформил дубль. «Интер» к тому времени играл в меньшинстве после удаления Кристиана Киву. Естественно, отыграться в подобной ситуации было практически невозможно. «Милан» же довёл дело до крупной победы. Кассано реализовал пенальти и установил окончательный счёт – 3:0.

Путь к чемпионству был открыт. В оставшихся семи встречах «Милан» лишь дважды сыграл вничью. Остальные встречи были выиграны. Но одна из двух упомянутых ничьих – с «Ромой» сделала команду Массимилиано Аллегри недосягаемой. «Интер» удовлетворился выигрышем Кубка Италии. В этом турнире «Милан» сошёл в полуфинале, не сумев справиться с «Палермо» – 2:2 дома и 1:2 в гостях.

В Лиге чемпионов дальше одной восьмой финала пройти не удалось. Путь преградил лондонский «Тоттенхэм». Гол двухметрового Питера Крауча принёс «шпорам» победу на «Сан-Сиро». В Лондоне хозяева добились столь желанной ими ничьей и прошли дальше. Но эта неудача померкла на фоне скудетто. Первого за семь лет. Славно потрудились все, но особенно трио нападающих – Ибрагимович – Робиньо – Пато. Все забили по 14 мячей. Особенно хорош был Златан. Неслучайно «Милан» поспешил выкупить у «Барселоны» шведского нападающего, приносящего титулы всем своим клубам.

А через год «Милан», будучи вице-чемпионом Италии, не устоял перед предложением «Пари Сен-Жермен» и продал Ибрагимовича. С тех пор «россонери» ничего не выигрывали за исключением Суперкубка Италии. И выше третьего места не поднимались. Может, возвращение легенды изменит ситуацию в лучшую сторону. Да и сам Златан чувствует, что не наигрался за «Милан». Может, поэтому и вернулся, чтобы снова стать катализатором большого процесса.