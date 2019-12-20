«Барселона» с английским акцентом

вчера, 15:59

«Соккер.ру» продолжает рассказ о работе Терри Венейблса на «Камп Ноу».

Рассказ о «команде-мечты» Йохана Кройфа будет неполным, если мы отбросим сезоны, предшествовавшие возвращению голландца на «Камп Ноу». Блестящий ансамбль, покоривший нас в девяностые, складывался очень непросто. Из осколков команды Терри Венейблса, из стройматериалов Луиса Арагонеса. И сложился не сразу. Всё это на фоне пятилетней гегемонии «Реала». И прежде чем начать повествование о той великолепной «Барселоне», давайте вспомним два «докройфовских» сезона. Там есть, что вспомнить.

В 1984 году новым тренером «Барсы» стал англичанин Терри Венейблс. Вообще-то в клубе хотели видеть другого английского специалиста - Бобби Робсона, но тот уже связал себя контрактом со сборной. Но запасной вариант сработал, и в первом же своём сезоне Венейблс сделал «Барселону» чемпионом. Впервые после 11-летнего перерыва. Вы уже могли прочитать про ту замечательную победу.

В сезоне 1985-86 «Барселона», по-прежнему ведомая Венейблсом, вела борьбу на трёх фронтах. И всюду она оказалась второй. В Ла Лиге «сине-гранатовые» финишировали вслед за «Реалом». В финале Кубка короля уступили «Сарагосе». А в финале Кубка чемпионов «Барса» не воспользовалась статусом фаворита и уступила самый желанный трофей румынской «Стяуа». Помешал заветной мечте стать былью вратарь Гельмут Дукадам. «Соккер.ру» также посвятил этому сезону каталонцев отдельный материал.

Терри Венейблс остался шефом «Барселоны». Но в составе произошли некоторые перемены. Решено было усилить вратарскую линию. Из Бильбао приехал новый вратарь сборной Испании, двукратный чемпион страны Андони Субисаррета. Уррути, проигравший спор Дукадаму, присел на лавочку, а обитатель скамейки Амадор отправился в «Мурсию». Сменил «Барсу» на «Эспаньол» нападающий Пичи Алонсо. Помимо Субисарреты команду пополнили полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Роберто Фернандес Бонильо и два британских нападающих – герой недавно завершившегося чемпионата мира англичанин Гари Линекер («Эвертон») и лидер атак «Манчестер Юнайтед» валлиец Марк Хьюз.

В воротах освоился Андони Субисаррета, он же Суби. Франсиско Хавьер Уррутикоэчеа, он же Уррути, отправился в запас. Линия обороны не претерпела больших изменений. Справа - Херардо Миранда, слева – Хулио Альберто Морено. В центре Мигель и Хосеп Мораталья, заменивший травмированного Хосе Рамона Алешанко. Запасные – Сальвадор Гарсия, Эстеве Фрадера, Анхель Педраса и Эстебан Виго.

Помимо Алешанко повредил колено и выпал из обоймы Бернд Шустер - ключевая фигура в середине поле. Его и заменил в центре Роберто. Справа - Рамон Кальдере, слева - Виктор Муньос. В резерве - Урбано, Маноло, Маркос Антонио Пенья и будущий герой «Сарагосы» Мохаммед Найим. И три нападающих – Франсиско Карраско, он же «Лобо» («Волк»), валлиец Марк Хьюз и Гари Линекер. Из-за лимита на иностранцев три британца не могли находиться на поле одновременно, третьим лишним оказался шотландец Стив Арчибальд. Как самый возрастной из этого трио. Поимо Арчибальда атаку могли усилить Маркос Алонсо, Хуан Карлос Рохо, Рауль Амарилья и Франсиско Клос.

Чемпионат Испании впервые состоял из двух фаз. За двухкруговым турниром следовали дополнительные – для команд, занявших места с 1 по 6, с 7 по 12 и с 13 по 18. А это ещё 10 дополнительных встреч к 34 имевшимся. Плюс ещё Кубок УЕФА - какая ни есть компенсация за упущенный Кубок чемпионов. Ну и домашний Кубок.

Но надежды снова не сбылись. В первенстве страны «Барса» долго шла впереди – вплоть до 30 тура. После 28 тура она опережала «Реал» на четыре очка. Даже холодный душ в домашней игре со «Спортингом» в виде 0:4 оставил команду Терри Венейблса первой. А потом последовал проигрыш в Сарагосе, и на первое место выскочил «Реал» Лео Бенхаккера. В 32 туре «Барса» оступилась, сыграв вничью в Сан-Себастьяне. А мадридцы выиграли и опережали уже «Барселону» на два очка. В последнем туре большой части первенства каталонцы разгромили в столице «Атлетико», а «Реал» не досчитался одного очка в Барселоне в игре против «Эспаньола». После 34 туров – 50 очков у «сливочных», 49 – у «сине-гранатовых». Но впереди ещё десять туров второй фазы, которая началась встречей грандов на «Сантьяго Бернабеу». Ничья 0:0 сохранила положение лидеров, но в то же время порадовала «Барсу». Ведь на первом этапе команды тоже разошлись миром в Мадриде, а на «Камп Ноу» барселонцы были сильнее чемпиона 3:2.

«Эспаньол», который помог соседям на промежуточном финише, на этот раз помешал. Штурм ворот Тома Н’Коно не принёс желаемого результата – ничья 0:0. «Реал» снова увеличил зазор до двух очков. Со «Спортингом» дома теперь осечки не вышло – Роберто и Арчибальд обеспечили победу. Тем временем завершился третий круг. Отставание от «сливочных» - два очка.

«Эспаньол» проигрывал дома «Реалу» 0:2. Отыграл два гола, но в конце не уследил за Мичелом – 2:3. А «Барселона» снова проиграла в «Сарагосе». Как результат, «Реал» увеличил зазор вдвое и опережал преследователя уже не на два, а на четыре очка. Только победа в El Clasico оставляла «сине-гранатовым» шанс на чемпионство.

Все силы были брошены на алтарь победы. Выиграли – точные удары Линекера и Роберто с пенальти против гола Уго Санчеса. Снова два очка между претендентами. В трех следующих турах побеждали как одни, так и другие. До развязки оставалось два тура. Но она наступила раньше.

«Сарагоса» вдруг взяла и пала перед чемпионом. Только в самом конце встречи, уже при счёте 0:3 арагонцы сподобились на гол престижа. А «Барселона» опять понесла урон от «Спортинга», теперь в Хихоне. Всё. «Реал» досрочно – за тур до финиша – стал чемпионом. «Барселона» - вторая.

Вылет из Кубка УЕФА совпал с мартовским спадом, стоившим команде Венейблса потери лидерства. «Барса» выбыла в четвертьфинале, дважды проиграв «Данди Юнайтед» - 0:1 в Шотландии и 1:2 дома. Четыре раза пересекались команды в Еврокубках, и все четыре встречи завершились победами «арабов». Стопроцентный результат, исправить который у «Барсы» не было возможности. И вряд ли получится взять реванш в обозримом будущем. «Данди Юнайтед» из шотландской Премьер-Лиги выбыл, куда «арабам» еврокубок. Ещё раньше – в январе завершилась кампания в Кубке короля. Дорогу перешла «Осасуна».

Гари Линекер прекрасно вписался в игру «Барселоны», забив 20 мячей. Второй результат в Лиге после нападающего «Реала» Уго Санчеса. Отлично заменил Шустера в центре поля Роберто. А у Хьюза игра не пошла. Всего четыре гола. Меньше, чем у игравшего от случая к случаю Арчибальда. Возможно, шотландец был бы полезнее валлийца. Но за Хьюза было заплачено 2 миллиона фунтов, и он должен был отрабатывать немалую по тем временам сумму.