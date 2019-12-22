Триумф и драма Хельмута Дукадама

вчера, 15:29

«Соккер.ру» рассказывает о вратаре, который принес «Стяуа» историческую победу.

Имя Хельмута Дукадама изрядно забыто, во всяком случае, за пределами Румынии. А 33 года назад рослого, очень худого и усатого парня болельщики несли на руках через аэропорт Бухареста. Ещё бы. Он совершил невозможное - отразил все 11-метровые в послематчевой серии.

Само участие «Стяуа» в финале Кубка чемпионов было сенсацией, а выигрыш у «Барселоны», да еще в Испании... Конечно, триумф румынской команды – результат работы всей команды, но последнее слово в финале сказал именно Хельмут. «Соккер.ру» писал об этом грандиозном событии. Но давайте вспомним ещё раз события майского вечера в Севилье.

Позади сто двадцать минут изнурительной борьбы и два нуля на табло севильского стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Грядёт серия пенальти, в которой второму вратарю сборной Испании Франсиско Уррутикоэчеа противостоял не слишком известный в Европе Хельмут Дукадам. На первый взгляд, всё просто и предсказуемо. Уррути славился как специалист по отражению ударов с точки.

Самое время обратиться к воспоминаниям самого Хельмута.

Я всегда смотрел за движениями пенальтиста, старался прочитать его мысли. Вот и в финале смотрел как разбегается Алешанко, понял, куда он будет бить – в правый от меня угол. Удар Педрасы я отразил благодаря психологии. Испанец был уверен, что я не прыгну два раза подряд в один и тот же угол. А я взял и прыгнул. Счёт к тому времени был ноль-ноль, ибо Михай Мажару и Ласло Бёлёни свои попытки тоже не использовали. Забей Педраса, «Барселона» бы вырвалась вперёд. Наш Мариус Лэкатуш точен. Пришла очередь Хоакина Алонсо. А он, скорее всего, решил, что в третий раз я в правый угол уже точно не прыгну. И снова просчитался. Габриэль Балинт забил наш второй пенальти, но это ещё не победа. К мячу идёт Маркос Алонсо. Этот удар был для меня самым сложным. Понятия не имел, куда он будет бить. И всё же, если я три раза прыгал в правый угол, вдруг у него появится соблазн пробить в левый. Когда мой кулак столкнулся с чем-то жёстким, то я понял – Кубок чемпионов наш!

«Стяуа» стала первым клубом из социалистической страны, выигравшим Кубок Европейских чемпионов. Блестящая команда Эммериха Энея и его играющего помощника Ангела Иорданеску (он выходил в финале) преподнесла сенсацию. В Бухаресте футболистов встречали словно героев. Сын президента Валентин Чаушеску, курировавший «Стяуа», подарил Дукадаму «Мерседес» последней марки. Но ездить на нём Хельмуту не довелось. Здоровье не позволило. Как это ни драматично, финал в Севилье оказался последним серьёзным матчем вратаря, который стал знаменитостью.

Хельмута на протяжении года беспокоили боли в правой руке. Но он откладывал поход к врачу – боялся длительного лечения, а стало быть - и вынужденного простоя. Когда боли стали сильными, Дукадам не спешил за помощью и никому не говорил о своих проблемах. Куда же без него. «Стяуа» проходила соперника за соперником. Вот финал впереди. Когда такое ещё будет.

Но после финала эти боли стали невыносимыми. Рука, принесшая Румынии самый большой футбольный трофей, стала терять чувствительность. Результаты медицинского обследования были неутешительными – облитерирующий артериит – воспаление стенки сосудов, с последующим сужением и тромбозом. Существовала угроза ампутации. Шансов сохранить руку было меньше.

К счастью, руку удалось вылечить. Но лечение Хельмута заняло три года, а большой футбол для него, увы, закончился. «Стяуа» выиграла Суперкубок Европы с другим вратарём – Думитру Стынгачу. Единственный гол в ворота киевлян провёл новичок «Звезды» Георге Хаджи, которому предстоит стать самым знаменитым румынским футболистом. Подвиг Дукадама стал постепенно отходить на второй план.

В декабре 1989 года в Румынии грянула кровавая революция. С руководителем Николае Чаушеску и его женой Еленой «пламенные революционеры» поспешат расправиться. Оболганный Валентин Чаушеску оказался в тюрьме. Про него распускали всякие слухи. Например, приписывали расправу с Дукадамом. Дескать, «отпрыску диктатора» пришлась не по душе слава вратаря, вот он и сгноил его в «застенках секуритате». На самом же деле сын президента оплатил Хельмуту дорогостоящее лечение, позволившее избежать инвалидности.

Когда Дукадам вылечил свою руку, в румынском футболе уже не оказалось места для тридцатилетнего вратаря. Хельмут поиграл немножко во втором дивизионе, Но это, сами понимаете, уже было не то. Да и здоровье подводило. Каждая игра давалась тяжело. Да и годы простоя не могли не сказаться. Хельмут понял, что прежним Дукадамом ему уже не стать, а быть жалкой копией себя самого голкиперу не хотелось.

Дукадам подумывал об отъезде в Германию – он немец по национальности. Но что там его ждало? Там своих футбольных легенд сотни. Поэтому Хельмут решил остаться в Румынии и стал весьма успешным бизнесменом. Долгое время знаменитый вратарь не имел отношения к футболу, пока хозяин «Стяуа» Джиджи Бекали не предложил ему стать президентом клуба. Хельмут с радостью принял это предложение и стал руководителем «Стяуа», не свадебным генералом.

Несколько лет назад румынский суд запретил чемпиону страны «Стяуа» выступать под своим названием в традиционной форме. Был удовлетворён иск министерства обороны Румынии к бывшему ведомственному клубу. Решение глупое и неблагодарное, ибо «Стяуа» прославил и румынский футбол, и румынскую армию, став первым клубом из Восточной Европы, выигравшим Кубок чемпионов. Ситуацию комментировал президент «Стяуа»: «Плевать я хотел на румынский суд, лишивший великий клуб имени».

Сейчас Дукадам занимает пост президента самого титулованного клуба Румынии. Так уж получилось, что с его именем связан как и высочайший взлёт «Стяуа», так неприятность, - потеря имени. Частичная потеря. Сейчас самый титулованный клуб страны называется ФКСБ . Буква С в этой аббревиатуре означает «Стяуа». Как видим, компромисс был найден.

В материале использованы фрагменты будущей книги Олега Лыткина «Мои любимые вратари».