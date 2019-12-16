Алюминиевые огурцы на брезентовом поле

вчера, 23:58

«Соккер.ру» вспоминает, как клуб из Севильи выиграл Кубок Испании и добыл путёвку в Лигу чемпионов.

Конечно, четвёртое место – не самое большое достижение «Бетиса». «Зелёные» и чемпионами становились в далеком 1935 году, и Кубок брали в 1977-м, и третьими на финиш приходили не так давно – в 1995-м. Но сезон–2004/05 «зелёной» части Севильи особенно запал в душу. Казалось, что это только начало и вскоре в город потянутся серьёзные трофеи. Они и потекли. Но не на «Бенито Вильямарин», а на «Рамон Санчес Писхуан», где проводит свои матчи «Севилья».

В 2004 году «Бетис» пришёл на финиш девятым, и владелец клуба Мануэль Руис де Лопера счёл подобный результат неудовлетворительным. Команда, в которой были собраны сильные игроки – Хоакин Санчес, некогда самый дорогой футболист мира бразилец Денилсон, отличный опорник Маркос Ассунсао, прошедший «Реал» и «Барселону» Альфонсо Перес, могла бы выступить и лучше. Виктор Фернандес, приводивший «Сарагосу» к победе в Кубке Кубков, получил отставку, как не оправдавший доверия. В Севилью вернулся Лоренсо Серра Феррер. Тот самый каталонец, что успешно тренировал «зелёных» в девяностых – третье место, финал Кубка. После ухода из «Бетиса» Серра Феррер работал в структуре «Барселоны». Именно он заменил уволенного Луи ван Гала. Но не справился с управлением и уступил штурвал Карлесу Решаку.

Мануэля Руиса де Лоперу не смутило, что некогда успешный тренер превратился в «сбитого лётчика». Владелец хорошо знал возможности Серры Феррера, а тому в свою очередь хотелось поправить несколько пошатнувшуюся репутацию. Однако в Испании приглашение Серры Феррера было воспринято как чудачество владельца. Немало серьёзных специалистов сулили новому тренеру провал и скорое увольнение. Сам же «Бетис» сравнивали с вечно зелёным плодом, который зреет, зреет, да никак не созреет.

Здесь тракторы пройдут мои

По рекомендации Серры Феррера были усилены несколько позиций. В атаке появился Рикардо Оливейра, проведший сезон в форме «Валенсии». Ещё один бразилец – атакующий полузащитник Эду – прибыл из «Сельты». Два неплохих игрока должны были оживить Денилсона. В 1998-м «Бетис» купил полузащитника у «Сан-Паулу» за рекордную по тем временам сумму в 23 миллиона фунтов. Но потом об этой сделке пожалели и клуб, и футболист. Бразилец долго привыкал к новой команде, а когда привык, уже не испытывал морального удовлетворения от выступлений за изрядно увядших «огурцов» (вообще-то это прозвище используется только у нас, как и «аристократы» в отношении «Челси»). «Бетис» тоже был вправе обижаться на полузащитника, не отрабатывавшего вложенные в него средства. Когда «зелёные» покидали Примеру, то Денилсона отпускали на побывку во «Фламенго». Потом вернули. Ничего не изменилось. Денилсон вроде бы старался, но КПД его был весьма низок.

Коснулись изменения вратарской линии. В компанию к стареющему любимцу болельщиков Антонио Пратсу и участнику чемпионата мира 2002 года Педро Контрерасу из «Хереса» был возвращён воспитанник клуба – крупный, плечистый Антонио Доблас, которому и суждено было стать основным стражем ворот. Педро Контрерас больше лечился, нежели играл, а у ветерана Тони Пратса игра не пошла. И начинавший сезон третьим вратарём Тони Доблас стал основным стражем ворот.

«Зелёные» играли с тремя центральными защитниками: капитан команды Хуанито – Хуан Гутьеррес Морено, Мелли – он же Хуан Альберто Альварадо и Давид Ривас. Полный тёзка знаменитого француза Луис Фернандес отвечал за левый фланг, но был больше «заточен» на оборону. Правую бровку бороздил игрок сборной Испании Хоакин Санчес, отвергший предложения «Реала», «Барселоны» и «Челси». В центре полузащиты мощный кулак – Хуанхо (Хуан Хосе) Каньяс, Артуро Гарсия Муньос, он же Арсу, и Маркос Ассунсао, пришедший двумя годами ранее из «Ромы». Вместе с другим Маркосом – своим двоюродным братом Сенной из «Вильярреала», этот бразилец получил испанский паспорт. Но, в отличие от своего родственника, этот Маркос за «красную фурию» не играл. Основная пара нападающих – Рикардо Оливейра и Эду.

Теперь о резервистах. Вратари Педро Контрерас и Тони Пратс. Оборону могли усилить Фернандо Варела, темнокожий испанец, точнее, уроженец Экваториальной Гвинеи Бенхамин Сарандона, уругвайцы Алехандро Лембо и Вашингтон Таис, а также полный тёзка вратаря Педро Контрерас. В средней линии очередной шанс получил Денилсон. Часто выходил на поле Фернандо Фернандес, выглядевший куда интереснее дорогого бразильца. Часто удачно выходил Хосе Капитан, он же Капи. Также Серра Феррер мог рассчитывать на Исраэля Баскона и Исмаэля Лопеса, Пабло Ниньо и итальянца Паоло Кастеллини. И, наконец, линия атаки, где присутствовал Даниэль Мартин или просто Дани.

Металл не принесёт плода?

Начало сезона не сулило ничего хорошего. Одно очко в трёх стартовых турах – с новичком «Нумансией». Особенно жёстким был домашний проигрыш «Эспаньолу» 1:4. Потом 2:3 в Памплоне от «Осасуны». Серра Феррер вдруг понял, что Тони Пратс уже не тянет на роль основного. В десяти турах «зелёные» выиграли только два раза и плелись на 14-м месте. Шесть встреч завершились мирным исходом, и не все ничьи были почётными, как в игре с «Реалом», в которой мадридцам пришлось отыгрываться. После этого матча тренер убрал Пратса из ворот и доверил пост номер один его тёзке Добласу. Который волновался, ошибался, но выручал чаще ветерана. Например, в матче с «Барселоной», который андалусийцы выиграли 2:1. Три победы, и «огурцы» уже пятые. В Кубке тоже всё шло хорошо. Правда, соперники попадались неказистые – «Алкаоа», «Кадис», «Мирандес». В чемпионате же случались неудачи – 1:2 в дерби с «Севильей», тот же счёт в Сарагосе. Первый круг «зелёные» завершили на шестой позиции. Но зимой «Бетис» изменился. Стал более агрессивным, забивным. Пропускал тоже немало. Но забивал больше.

Команда то входила в зону УЕФА , а это пятое и шестое места, то выпадала из неё. В Кубке же южане одолели «Граманет» и пробились в полуфинал, где их ожидал первый серьёзный за всю кампанию соперник – «Атлетик». «Бетис» выдал серию из трёх ничьих. В том числе и с будущим чемпионом «Барселоной» на «Камп Ноу». Более того, «зелёные» были страшно расстроены исходом встречи. Вели 3:1, с 15-й минуты играли в меньшинстве после удаления Таиса, пропустили два мяча после не самых убедительных пенальти. И когда истекала последняя из пяти добавленных минут, уставшая оборона проворонила Джованни ван Бронкхорста, который расстрелял ворота Добласа в упор. В итоге 3:3. Но такая ничья иных побед стоит.

И мне кидайте свои пальчики

Аналусийцы сокрушались по поводу двух потерянных в столице Каталонии очков не только из-за обиды. Выиграй «Бетис», и он бы выходил на чистое третье место. А так приходилось делить четвёртое с «Эспаньолом» и «Севильей». Потом последовали ещё два мирных исхода, и «Атлетик» приехал на первый полуфинал к пятой команде Ла Лиги. Ничья 0:0. Потом «Бетис» проиграл дома уже другим баскам – «Сосьедаду» (2:3) и вывалился из зоны еврокубков. Ничья с «Расингом» оставила южан седьмыми. До конца сезона рукой подать, а тут сплошные неясности – что в чемпионате, что в Кубке. Причём скорее «нет», ибо в чемпионате предстояли сложные игры с «Севильей» и «Сарагосой» на «Бенито Вильямарин», и с «Атлетико» и «Мальоркой» в гостях. «Атлетик» тоже выглядел фаворитом полуфинала. Ведь ответная встреча проходила на «Сан-Мамесе».

Какой же нужный гол забил Оливейра в ворота «Севильи»! Точный удар бразильца остался неотмщённым. Появилась надежда что-нибудь отхватить в Ла Лиге. Но сначала нужно было побороться в Бильбао. 120 минут изнурительного матча принесли те же нули, что и в Севилье. Гости доигрывали без капитана – Хуанито выгнали с поля на 119-й минуте.

Дело дошло до пенальти, и первыми удары наносили хозяева. Бесхитростно пробил свеженький Асиер Дель Орно – Тони Доблас без особого труда бедром отбил удар баска. Вратарь «львов» Иньяки Лафуэнте угадал, куда будет бить Маркос Ассунсао. Да поди ж отбей мяч, пущенный с такой силищей. Франсиско Йесте засадил мяч под перекладину, а Рикардо Оливейра пробил куда-то на трибуну. Счёт снова равный. Доблас «пощекотал» мяч, пущенный Тико, но не удержал – 2:1. Хоакин пробил рискованно. Но победителей не судят – 2:2. Пабло Орбаис вколотил мяч в ворота, как гвоздь в стену – 3:2. И Денилсон хоть на что-то сгодился, корявеньким, но точным ударом сравнял счёт – 3:3. Андони Ираола – без шансов для Добласа. Лафуэнте корчил рожи и показывал Алехандро Лембо язык. Не помогло. Уругваец не обратил внимания на отвлекающий манёвр – 4:4. Пошла вторая серия, до промаха. Сантьяго Эскерро пробил туда, где мяч поджидал Тони. А Луис Фернандес едва не порвал сетку за спиной Лафуэнте – 4:5, и «Бетис» вышел в финал. Туда же пробилась и «Осасуна», взявшая верх над «Атлетико».

Как раз с «Атлетико», причём в Мадриде, «зелёным» предстояло играть в 36-м туре. Воодушевлённые кубковой победой южане выиграли и эту встречу. Оливейра извинился за промах в Бильбао двумя забитыми мячами. «Бетис» уже пятый. У «Вильярреала» на три очка больше, у «Севильи» – на одно. Но при удачном выступлении в двух последних турах «Бетис» мог стать третьим. А мог и остаться ни с чем. «Эспаньол» дышал в спину, да и «Валенсия» могла достать.

Оливейре понравилось забивать по два мяча. На этот раз он положил парочку в ворота «Сарагосы», а его команда выиграла 3:2. «Севилья» же потеряла два очка в Мадриде в игре с «Хетафе», и два городских клуба поменялись местами.

В последнем туре «Бетис» играл в Пальме-де-Мальорке, а «Севилья» принимала ещё одних соседей – «Малагу». После гола Ассунсао «зелёные» упрочили своё преимущество в заочном споре. «Бело-красные», напротив, пропустили за 15 минут до конца. Потом ещё один мяч, и «Севилья» отказалась от претензий на билет в Лигу чемпионов. А «Бетис» даже позволил «Мальорке» отыграться, чем помог островитянам сохранить место в Ла Лиге. «Зелёные» заняли четвёртое место и завоевали путёвку в Лигу чемпионов. Впервые. А перед началом сезона многие аналитики, подобно трём чукотским мудрецам из песни «Кино», твердили, что «игра не стоит свеч, а результат – труда».

Но оставался ещё кубковый финал, который выдался очень напряжённым и тяжёлым. «Осасуна», впервые в истории подобравшаяся к трофею, оказала отчаянное сопротивление. Только на 74-й минуте Оливейра в падении протолкнул мяч в ворота памплонцев. Но радоваться было рано. Удачно вышел на замену австралиец Джон Алоизи. Рослый форвард дотянулся до мяча раньше Добласа и сравнял счёт. Пришлось играть ещё полчаса. И тут-то сказал своё слово нечасто забивавший Дани. Вместо напрашивавшейся передачи на Оливейру, он взял да пробил с острого угла – 2:1. Концовка выдалась бурной. Едва не дошло до массовой потасовки, но «Бетис» дотерпел, а Мадрид, где проходил финал, окрасился в зелёный цвет.

Рикардо Оливейра забил 23 мяча только в чемпионате и стал третьим в списке бомбардиров. Это был лучший сезон бразильца, игравшего потом в разных командах, в том числе и в «Милане». Хуанито и Хоакин вошли в символическую сборную чемпионата. За последнего Роман Абрамович был готов заплатить любые деньги. Отказал Тореадор владельцу «Челси».

Но в следующем сезоне «Бетис» провалился в Ла Лиге. Только 14-е место. Подтвердить полномочия владельца Кубка не получилось. Дошли до четвертьфинала. В Лиге чемпионов побарахтался. Прошёл «Монако» в квалификации, стал третьим в группе после «Ливерпуля» и «Челси». В Кубке УЕФА был пройден «Алкмар», но в 1/8 финала на пути возник «Стяуа». И всё.

Лоренсо Серра Феррер после тяжёлого и неудачного сезона сложил свои полномочия. Больше ему не удалось собрать «алюминиевых огурцов с брезентового поля». Сбором урожая занялись соседи из «Севильи». А в жизни «Бетиса» начались приключения, которые продолжаются до сих пор.

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Отметим, что ранее «Соккер.ру» подробно рассказывал о ветеране «Бетиса» Хоакине Санчесе, поучаствовавшем в успехах команды в сезоне-2004/05.