Вынужденная ссылка

29 декабря 2019, 14:24

«Соккер.ру» рассказывает о единственном сезоне, который «Ювентус» провёл вне Серии А.

Туринский «Ювентус» знал разные сезоны. Удачные и не очень. Но ни разу «бьянконери» не покидали элиту итальянского футбола. Однако в 2006 году, столь успешном для итальянской сборной, великому клубу пришлось испить горькую чашу.

Скандал, получивший имя «Кальчополи», взорвался, подобно мине. Не буду вдаваться в подробности и выяснять, кто прав, кто виноват, чьи ушки торчат. Ни чемпионский статус «Юве», ни его представительство в составе чемпионов мира, не спасли от расправы. Клуб был лишён чемпионского титула и выдворен аж в Серию С. Что означало как минимум двухлетнюю разлуку с элитным дивизионом. Потом наказание смягчили, ограничились ссылкой в Серию В. В любом случае, «Ювентусу» пришлось впервые в истории покинуть Серию А, причём не по причине слабой игры.

Конечно, непросто пережить драму. Вчера ты был чемпионом, а сегодня превратился в изгоя. Далеко не все футболисты остались верны чёрно-белым цветам. Златан Ибрагимович и Патрик Виейра перешли в стан «Интера». Лилиан Тюрам и Джанлука Дзамбротта усилили состав «Барселоны». Лучший футболист чемпионата мира Фабио Каннаваро принял предложение «Реала», за ним последовал Эмерсон. Стал игроком «Фиорентины» Адриан Муту. Их никто не упрекал за уход, не обвинял в бегстве с тонущего корабля. Наоборот, руководство объявило, что не собирается никого удерживать. Но будет признательно тем, кто останется в клубе в этот нелёгкий час. У чемпионов мира Джанлуиджи Буффона, Алессандро Дель Пьеро, Мауро Каморанези, кандидата в сборную Италии Джорджо Кьеллини, скорее всего, были выгодные предложения, но они остались. Как и легионеры: Давид Трезеге, Павел Недвед, Марсело Салайета. Они решили пожертвовать одним сезоном, но помочь «старой синьоре» справиться с бедой.

Тренер Фабио Капелло посчитал, что не стоит ему опускаться в Серию В. Учитывая, что на руках предложение от «Реала». А Дидье Дешам, выводивший «Монако» в финал Лиги чемпионов, не побоялся испачкаться и вернулся в клуб, где отыграл пять лет. Француз взвалил на себя нелёгкую миссию по спасению «Ювентуса». Важно было вернуться сразу, не увязнуть в трясине Серии В.

«Ювентус» должен был начать турнир с -30 очками, что делало эту миссию практически невыполнимой. Однако наказание снова смягчили – до минус 9. Что резко меняло дело. Эту дистанцию можно было преодолеть с помощью трёх побед. Три домашних матча предстояло провести при пустых трибунах.

Даже с учётом потерь состав «Ювентуса» выглядел мощно для Серии В. В воротах - чемпион мира Джанлуиджи Буффон. Его дублёр - Антонио Миранте. Третий голкипер - Эммануэле Беларди. В обороне Алессандро Биринделли, Джорджо Кьеллини, Жан-Ален Бумсонг, Федерико Бальцаретти. Запасные - Жонатан Зебина, Роберт Ковач, Паоло Де Челье, Никкола Легроталье, Феличе Пикколо. Средняя линия: справа - Мауро Каморанези, слева - Павел Недвед. И большой выбор центральных полузащитников – Кристиан Дзанетти, Клаудио Маркизио, Джулиано Джанникедда, Марко Маркьонни, Маттео Паро. На подходе - молодой Себастьян Джовинко. В атаке - Алессандро Дель Пьеро и Давид Трезеге, которым всегда были готовы помочь Марсело Салайета, Рафаэлле Паладино и Валерий Божинов. С таким подбором игроков было бы стыдно засидеться в Серии В. Хотя желающих подняться на верх было немало. Это и «Наполи», возрождавшийся после банкротства, и «Дженоа», и «Болонья», и «Брешиа», и «Лечче» с «Пьяченцой». А путёвок только три. «Ювентусу» было важно не просто оказаться в числе трёх сильнейших. Развенчанному, но не признавшему своей вины чемпиону нужно было выиграть турнир.

Однако первый матч едва не обернулся конфузом. «Юве» в большинстве не смог обыграть «Римини». Пусть в гостях. Но на то он и «Ювентус», чтобы выигрывать у команд классом ниже. Команда сделала надлежащие выводы, и следующие восемь встреч были выиграны. Но туринцы занимали только третье место. Не забывайте про штраф в минус 9 очков.

В десятом туре «бьянконери» играли в Неаполе с «Наполи», который мечтал о возвращении в Серию А не меньше, чем «Юве». Гола Дель Пьеро не хватило для победы. Южане отыгрались и прервали победную серию команды Дешама. Пошло чередование – выигрыш дома, ничья в гостях. Игроки почувствовали, что Серия В достаточно сложный турнир. Его просто так не пройдёшь. Тем более что для остальных соперников «Ювентус» – превосходный раздражитель. Когда ещё доведётся сыграть.

В декабре «Юве» наконец-то обошёл и «Наполи», и «Болонью», оказавшись на вершине. Но произошла трагедия. Два игрока юношеского состава Алессио Феррамоска и Рикардо Нери погибли прямо на тренировочной базе. Полезли за мячами, залетевшими в пруд, и утонули. Оба футболиста были очень молоды – по 17 лет. Не факт, что они пробились бы в основу. Но сама нелепая гибель ребят, только начинавших жить, больно ударила по атмосфере внутри команды. «Ювентус» не смог выиграть дома у «Ареццо». Потом потерпел первое поражение – от «Мантовы». В результате «Наполи» догнал беглеца, а целая группа команд «наступала на пятки».

Снова пришлось собраться. В семи турах только ничьи. Остальные победы. Удалось отклеиться от группы преследователей. Но «Наполи» никуда не делся. Соперники шли рядом. Был момент, когда вперёд вырывались «партинопейцы», или когда «старая синьора» в одиночке оказывалась на вершине. Но обычно в таблице наблюдалось двоевластие. Которое нарушила «Брешиа», чей форвард Маттео Серафини отправил три мяча в ворота Буффона. Туринцы смогли лишь ответить голом Дель Пьеро. Но и «Наполи» не железный. Ничья одна, ничья другая, вот «Ювентус» снова первый. Сначала с преимуществом в одно очко, а потом и в четыре.

Ключевым стал матч 31-го тура между «Ювентусом» и «Наполи». Гол Каморанези в первом тайме, точный удар Дель Пьеро после перерыва. А потом «старая синьора», оставшись в меньшинстве после удаления Маркизио, сохранила победный счёт. Путь вперёд был открыт. В конце тоннеля уже брезжил не лучик света. Был виден целый проём.

«Ювентус» своего не упустил. Досрочно обеспечил победу в турнире, после чего позволил себе слегка расслабиться и проиграл две последних встречи. Не страшно. И неважно, что не удалось избежать изъянов – ни разу не выиграли у «Римини», обе встречи с «Альбинолеффе» завершились вничью. Главное, что ссылка закончилась. «Ювентус» вернулся. Вслед за ним проследовали «Наполи» и «Дженоа». Алессандро Дель Пьеро с 20 голами выиграл спор бомбардиров.

«Ювентус» вернулся через год после изгнания. Дидье Дешам выполнил свою историческую миссию и передал дела Клаудио Раньери. «Бьянконери» с ходу заняли третье место, дав понять, что смутные дни позади. «Старая синьора» сердита и хочет вернуть утраченные позиции. Что и произошло, пусть и не сразу.