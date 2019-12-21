Памяти Юрия Пшеничникова

вчера, 07:23

«Соккер.ру» рассказывает об одном из лучших вратарей в истории ЦСКА и отечественного футбола.

В пятницу вечером пришла печальная новость. Умер Юрий Пшеничников, знаменитый вратарь «Пахтакора» и ЦСКА , один из преемников Льва Яшина в воротах сборной СССР . Юрию Павловичу было семьдесят девять лет.

Юрий Пшеничников родился в Ташкенте, там же и начинал заниматься футболом. Вратарём стал сразу – ещё в школе. До 1960 года выступал за «Трудовые резервы», а потом перешёл в главную команду республики «Пахтакор». С Пшеничниковым в воротах «Пахтакор» шагнул в класс А и закрепился там. В 1963 году ташкентцы вылетели из класса сильнейших, но через год вернулись. Во многом благодаря превосходной игре их вратаря.

Пшеничников впитал в себя все лучшие черты советских вратарей. Он сочетал в себе надежность на линии ворот – умело выбирал позицию. Если надо, мог прыгнуть в угол. Уверенно действовал на выходах, знал, когда ловить мяч, а когда отбивать его кулаком. Играл по всей штрафной, а при необходимости, и за её пределами. И при всём этом Юрий Павлович умело руководил действиями своей обороны.

В ЦСКА Юрий Пшеничников пришел уже опытным, состоявшимся голкипером. За спиной у 27-летнего спортсмена были семь сезонов в ташкентском «Пахтакоре» и несколько матчей за сборную СССР . Сборная и стала главной причиной переезда из Ташкента в Москву. Юрий Павлович считался одним из вероятных преемников Льва Яшина в главной команде страны, а выступление в московском клубе должно было увеличить его шансы в борьбе со многими достойными конкурентами.

В отборочных матчах первенства Европы старший тренер Михаил Якушин использовал трёх вратарей. Начинала турнир наша сборная со Львом Яшиным. В тяжелейшем матче с австрийцами Лев Иванович пропустил три мяча. Наша команда победила 4:3, но еженедельник «Футбол» поставил выдающемуся голкиперу самую низкую оценку в советской команде – 2,2. Яшин сыграл и в домашней игре со сборной Греции, которую советские футболисты выиграли 4:0. Пшеничников в это время был задействован в олимпийской сборной СССР , которая вела борьбу за путёвку на Олимпийские игры в Мехико. Но уже осенью вратарь «Пахтакора» заменил Льва Яшина в первой команде.

В оставшихся отборочных матчах ворота сборной СССР защищали Анзор Кавазашвили (четыре игры) и Юрий Пшеничников (две). Несмотря на проигрыш в Австрии, советская команда заняла первое место в группе. Но чтобы попасть в финальную часть надо было пройти четвертьфиналы, где сборной СССР противостояла сильная команда Венгрии. И олимпийцам тоже нужно было преодолеть отборочный барьер, но только в виде сборной Чехословакии.

Однако вернёмся в 1968 год, во многом судьбоносный для Юрия Павловича. Он перешёл в ЦСКА . Конечно, «Пахтакору» очень не хотелось отпускать своего вратаря в столицу. Даже руководство республики отговаривало Пшеничникова. Но чинить препятствий Юрию Павловичу не стали, в 1968 году Пшеничников стал вратарём «армейцев» и позже так комментировал свой переход:

Когда я переходил из «Пахтакора» в ЦСКА , меня вызвал первый секретарь ЦК Узбекистана Шараф Рашидов и спросил напрямую: правда ли, что я польстился на большую зарплату и переезжаю в Москву? Я честно ответил, что деньги здесь ни при чем. Просто хотелось попробовать свои силы на уровне сборной, а для этого, как мне сказали, надо было играть в столице. И добавил, что «Пахтакор» – мой родной клуб, и если я когда-нибудь понадоблюсь ему, то вернусь.

Переход этот одобрили не все болельщики «армейцев». Ведь ворота ЦСКА защищал прекрасный вратарь Лев Кудасов, да и Йонас Баужа был на хорошем счету. Но с Пшеничниковым стало как-то спокойнее. Он был стабилен, не допускал грубых ошибок, а порою мог и вытянуть матч на себе. И вскоре новый вратарь стал кумиром армейских болельщиков.

ЦСКА начинал чемпионат 1968 в Ташкенте. Из этических соображений тренер Всеволод Бобров оставил Пшеничникова в запасе. Ворота защищал Кудасов. Но потом Юрий сыграл за новую команду, сохранил ворота в неприкосновенности и… снова уступил место Льву Кудасову. Дело в том, что сборным СССР – первой и олимпийской – предстояли четвертьфинальные матчи. Все сборники были освобождены от встреч чемпионата Советского Союза и были командированы в главную команду страны. Юрий Пшеничников входил в состав обеих команд. Впрочем, не он один. И тренировал обе команды один человек – Михаил Иосифович Якушин. Соперники были разными – сборная Венгрии у первой команды СССР и Чехословакия у олимпийцев.

Сборная СССР проиграла в Будапеште 0:2. Михаил Якушин обвинил в проигрыше вратаря Анзора Кавазашвили.

Первый и особенно второй гол не были следствием игровой закономерности. Фаркаш и Гереч использовали две грубые ошибки Кавазашвили, которые он просто не имел права допустить.

Логично, что в ответной встрече ворота были доверены Пшеничникову. За разгромом венгров в «Лужниках» наблюдали более 90 тысяч зрителей. Наши выиграли с нужным счётом 3:0. В первом тайме венгр Эрнё Шоймоши поразил собственные ворота, после перерыва Муртаз Хурцилава и Анатолий Бышовец обеспечили нужный счёт. Но всё могло сложиться иначе, забей в конце первого тайма Флориан Альберт и Кальман Мэсей. В обоих случаях наш вратарь спас команду в сложных ситуациях и помог сборной СССР пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

Но олимпийская сборная не смогла пройти чехословаков. В Москве советские футболисты выиграли 3:2, уступая во втором тайме 1:2. А в Остраве хозяева были сильнее 3:0. Они и отправились на Игры в Мексику. Наша пресса подвергла игру Юрия Пшеничникова критике. Однако в Италию именно армейский вратарь поехал в статусе основного голкипера.

В полуфинале с хозяевами чемпионата Юрий Павлович отыграл выше всяких похвал. Если бы не он, то до жребия со злосчастной монеткой в десять франков дело бы не дошло. Особенно сложные удары наш вратарь отбил в дополнительное время.

В матче за третье место сборная СССР проиграла чемпионам мира англичанам 0:2. Удар Бобби Чарльтона был из разряда неберущихся. Да и гол Джеффри Херста тоже, скорее, следствие ошибки защитника Владимира Капличного. Наша команда вернулась из Италии без медалей. ЦСКА тоже остался за чертой призёров. Но «Огонёк» назвал лучшим голкипером страны именно армейского вратаря. Тогда играли Лев Яшин, Анзор Кавазашвили, Владимир Маслаченко, Виктор Банников, однако лучшим признали Пшеничникова.

В 1969 Юрий Павлович серьёзно повредил руку. Перенес несколько операций. Врачи даже поставили ему платиновую пластину. Но большую часть чемпионата пришлось пропустить. И на чемпионат мира в Мексику Пшеничников не поехал. В заявку сборной СССР попал его молодой одноклубник Леонид Шмуц.

Пиком карьеры Юрия Пшеничникова стал 1970 год, когда ЦСКА после 19-летнего перерыва стал чемпионом страны. Случилось это в Ташкенте. ЦСКА и «Динамо» пришли на финиш с одинаковым количеством очков, и судьбу золотых медалей решал дополнительный матч на родине Юрия. Золотых матчей оказалось два. В первом была нулевая ничья, а во втором «армейцы» переиграли динамовцев со счетом 4:3. «Соккер.ру» писал об этой драматической победе. Как вспоминал Юрий Павлович, возможно, родные стены помогли ему пропустить на один мяч меньше, чем его динамовский коллега Владимир Пильгуй.

1971 год оказался неудачным для ЦСКА . Чемпионы откатились аж на 12-е место. Большую часть сезона ворота защищал Владимир Астаповский. Пшеничников сыграл лишь несколько встреч в конце сезона, в том числе и в Ленинграде. «Зенит» забил пять безответных мячей в ворота сложившего свои чемпионские полномочия ЦСКА . Виноват ли был Пшеничников в разгроме? Не факт. Но по окончании сезона Юрий Павлович решил вернуться в Ташкент. Тем более «Пахтакор» вылетел из высшей лиги, а Пшеничников обещал Шарафу Рашидову, что вернётся в Ташкент, если главный клуб Узбекистана попадёт в беду.