Вышедший из тени

вчера, 17:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с Предрагом Райковичем, самым непробиваемым вратарём чемпионатов «большой пятёрки».

Конечно, необходимо сделать поправку на то, что в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции и Германии сыграно не одинаковое количество матчей. Где-то больше туров, где-то меньше. Но показатель «Реймса» - десять пропущенных мячей не может не впечатлить.

Столько же пропустил и «Пари Сен-Жермен». Но парижане лидеры и чемпионы, а славные времена «Реймса» минули шестьдесят лет назад. Сейчас это середняк, причём без эпитета крепкий. А во-вторых, показатель ПСЖ – плод совместных усилий четырёх голкиперов – Кейлора Наваса, Альфонса Ареоля, Серхио Рико и Марцина Булки. В «Реймсе» все 19 встреч провёл Предраг Райкович.

Райкович, Райкович. Четыре года назад это имя если не гремело, то было на слуху. Чемпион мира и Европы среди юношей. Лучший футболист Сербии, более того, лучший игрок молодёжного чемпионат мира. Самый молодой в истории капитан «Црвены Звезды», страж ворот сборной страны. И всё это в 19 лет. Ему сулили блестящее будущее, называли «Чехом без шлема». «Манчестер Юнайтед», «Милан» и ПСЖ вели борьбу за молодого серба, «Галатасарай» привозил бланк контракта, в котором Предраг сам мог вписать размер зарплаты. Казалось, что в европейском вратарском корпусе появилась новая суперзвезда.

Но прошло четыре с небольшим года, и чтобы вспомнить Райковича надо напрягать память. И ведь он не бросал футбол, не был травмирован. Просто из всего многообразия продолжения вариантов карьеры серб выбрал «Маккаби» из Тель-Авива. И нельзя сказать, что Райкович слабо играл в чемпионате Израиля. Наоборот. Просто израильская лига – периферия европейского футбола, и переходом в не самый сильный чемпионат Райкович обрёл себя на некое затворничество. На пребывание в тени. В Израиль едут либо доигрывать, либо раскручиваться с нуля. Предраг не подходил под эти две категории. Он рос, прогрессировал и переход в «Маккаби» был шагом если не назад, то в сторону.

Осенью 2015 новый клуб Райковича играл в групповом турнире Лиги чемпионов, где проиграл все шесть матчей с общим счётом 1:16. Нельзя сказать, что Предраг сыграл слабо. Вовсе нет. Даже в матчах с «Челси», завершившихся с одинаковым результатом 0:4, серб выглядел достойно. Но видевших эти встречи намного меньше, чем знающих окончательный счёт. Кроме того, впечатления об игре имеют свойство затираться, а статистика остаётся на долгие годы.

Через год «Маккаби», где играл Райкович, выступал в групповом турнире Лиги Европы, причём в одной группе с «Зенитом». В первом матче, если кто забыл, «Зенит» проигрывал 0:3 вплоть до 77 минуты. А потом забил четыре и выиграл 4:3. Предраг не был виноват ни в одном из голов, но сам факт – четыре мяча за 13 минут ударил по репутации. В этой же кампании Райкович выдал два отличных матча против «Алкмара», но его команда осталась третьей и дальше никуда не прошла.

В сборную Сербии Райкович продолжал вызываться, приезжал к нам на чемпионат мира. Но играл не он, а Владимир Стойкович. Почему? Может, дело в опыте. Или в том, что Владимир уже вернулся из «Маккаби» (Хайфа) и был всё время перед глазами у тренеров сборной. Которые не столь пристально следили за тем, как Райкович бьётся в турнире с многочисленными «Маккаби» и «Хапоэлями». Возможно, тренер сербов Младен Крстаич не угадал с вратарём, и с Райковичем можно было, и избежать проигрыша швейцарцам, и вообще выйти из группы. И даже сыграть не хуже, чем ближайшие соседи сербов. Но это уже догадки в сослагательном наклонении.

Наверное, Предраг Райкович сам понял, что в спортивной жизни надо что-то менять. Выиграв с тель-авивским «Маккаби» чемпионат Израиля, он согласился перейти в «Реймс». Который в свою очередь отпустил Бернара Менди в «Ренн» и срочно нуждался во вратаре. Три миллиона евро, и серб стал игроком некогда сильнейшего клуба Франции.

Талант Предрага никуда не испарился под лучами жаркого ближневосточного солнца. Райкович такой же, как в девятнадцать лет. Прыгучий, пластичный, не склонный к авантюрам. Более того, он приобрёл и опыт, и футбольную мудрость. Показатели «Реймса» не только результат игры вратаря, это ещё и работа обороны. За короткий срок Райкович выдрессировал защитников «Реймса». Теперь никто не бросает своих игроков, все знают своё место. Слово вратаря – закон.

В первом круге «Реймс» обыграл и «Марсель», и ПСЖ со счётом 2:0, причём сделал это в гостях. В десяти из 19 встреч Предраг оставлял ворота «сухими». Естественно, игра серба не осталась незамеченной. Многие специалисты уверены, что пребывание Райковича в «Реймсе» не будет долгим, даром что контракт рассчитан до конца июня 2023 года. Многие клубы вспомнили о существовании сербского вратаря. Сумма отступных – 7 миллионов евро, тоже, видимо, изменится. Райкович может проделать путь Петра Чеха, которого вывела на большую орбиту практика в «Ренне».

А пока Предраг на совесть отрабатывает свой контракт в «Реймсе» и тянет шестикратных чемпионов Франции наверх. В Лигу Европы. Может, и получится. Кроме того, у Райковича есть хороший шанс вернуться в ворота сборной Сербии в качестве основного вратаря. В матчах за путёвку на чемпионат Европы он точно лишним не окажется.