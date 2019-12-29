ГлавнаяБлогиМодный разговор

Роналду поиздевался над болельщиками «Лацио», Мамаев отдохнул в Дубае

29 декабря 2019, 08:15
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

«Соккер.ру» следит за тем, как футбольный мир отпраздновал католическое Рождество, а российские игроки готовятся к Новому году.

Легендарная тройка «Барселоны» Неймар, Месси и Суарес встретились в Уругвае. Суарес и его супруга София Бальби устроили торжественную церемонию в честь обновления свадебных обетов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😍 ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo con la camiseta del Barça?

Публикация от Mundo Deportivo (@mundodeportivo)

Вот еще несколько фото с церемонии:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barca turn up for Luis Suarez’s party 🤵

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Что готовит 2020-й год клубам АПЛ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just what Liverpool wanted this Christmas 🎁

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Болельщики «Арсенала» уже получили свой подарок!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's too soon for this

Публикация от Dream Team (@dreamteamfc)

А АПЛ, видимо, пора обновить логотип.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сфотографировался с женой и дочкой на фоне праздничной ёлочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎄🎄

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду научил легенду тенниса Новака Джоковича высоко прыгать.

Оставим подписи к этим двум постам для вашей бурной фантазии. Видео сделано после матча за Суперкубок Италии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When your missus says if you play another game I’m leaving you 😂

Публикация от GoalCenter \\: (@goalcenter)

 

Португалец тренируется в интересных условиях - подводная беговая дорожка!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workout in the pool 🏃🏻‍♂️🧘‍♂️😀👌🏻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Сможете отличить братьев Миранчуков?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My brudda always give me love 💚❤️

Публикация от Anton Miranchuk (@miranchuk__jr60)

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отдыхает в Дубае со своей женой.

Думаете, почему Халк выступал в «Зените», а теперь в Китае? А Вы попробуйте прокормить такую большую семью!

Легенда «Зенита» Малком отпраздновал годовщину брака со своей женой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem muito blá blá blá je t’aime mon amour ❤️ 3 anos 🎉🎉🎉🎉

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

Форвард «Урала» Павел Погребняк готов к новогодним праздникам!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наступающими вас праздниками❤️

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Найдите отличия от фото экс-защитника МЮ Рио Фердинанда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wishing everyone out there a very merry Xmas! 🎄🥳🎄 Next years Xmas card done!!

Публикация от Rio Ferdinand (@rioferdy5)

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса уже перестал быть похожим на футболиста. Он легко бы мог сняться в фильме «Алладин».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sheikh Ahmed Musa 🇳🇬🇸🇦 🤔😁 @shehu.official

Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718)

У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе насыщенная жизнь, вот просто его два фото за последнюю неделю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎅🏽🎅🏽🎅🏽 @psg

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏜🏜🏜...

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк следит не только за форвардами противника, но и за газоном!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is there anything @virgilvandijk can’t do ⁉️😜

Публикация от 433 (@433)

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон тренируется вместе со своим знаменитым отцом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Great fun with my son 🤙🏽⚽️

Публикация от Henrik Larsson (@thehenriklarsson)

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на пальцах попытался сосчитать свои голевые передачи в текущем сезоне, но переборщил - их у него ноль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@docstardocstar @13byblackstar 👌🏽

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)

Защитник «Зенита» Юрий Жирков отдыхает в Тайланде со своей женой.

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор нашел идеальное место для отдыха на природе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gløgg og kos

Публикация от Martin Ødegaard (@odegaard.98)

Рождественская ёлочка защитника «Ювентуса» Лео Бонуччи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E che Natale sia. Il primo in 5. 🎅🏼🎄❤️ #merrychristmas #noi #family #love

Публикация от Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Защитник «Реала» Марсело встретил Рождество на пляже вместе с семьей и друзьями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RJ ☀️🌊

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve)

Недавно боллбой помог «Тоттенхэму» забить гол в ворота «Олимпиакоса». Команде Моуриньо повезло, что мячи подавал не этот парень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The most savage ballboy of the decade 🤣

Публикация от Football Daily (@footballdailyuk_)

Мы нашли матч, в котором данный боллбой смотрелся бы гармонично.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Which friend comes to mind? 😂

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

Впрочем, не такая уж это и легкая работа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wait till the end 😭

Публикация от Football Daily (@footballdailyuk_)

Игроку МЮ Антони Марсьялю сказали, что МЮ еще может победить в АПЛ в этом сезоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best caption wins 😂 @manchesterunited

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

Думаете, что видели все варианты исполнения пенальти? Только не показывайте это видео Фёдору Смолову!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How the hell did he do that 🤔

Публикация от GoalCenter \\: (@goalcenter)

Бывший защитник МЮ Патрис Эвра решил сыграть с девушкой, которая занимается фристайлом.

Что делать, если вы игрок сборной Нидерландов и получили травму, после которой будете восстанавливаться около полугода? Правильно, спеть песню.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 🌋

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)

Помните мультфильм «Пластилиновая ворона»?

И там он Лигу чемпионов,
А может, Суперкубок УЕФА,
А может, и АПЛ
Спокойно выиграть собралсЯ!

Девушки дня:

Ванда Икарди, жена форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Алеся, подруга форварда «Порту» Зе Луиша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сколько сердечек на фото ? ☺️❤️

Публикация от Основатель Сети KVARTAL DANCE (@alesenka_lesenka)

Вот в таких условиях отдыхает пара

Утром 1-го января можете скинуть это фото знакомым, которые болеют за «Барселону».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✍️ What could have been? 👀

Публикация от SPORF (@sporf)

Следите за питанием во время праздников!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accurate

Публикация от Soccer/Football Memes (@soccermemes)

А для поддержания формы поиграйте в мини-футбол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Great assist, better goal 🔥 @columbusfutsal

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

С наступающим!

Поделиться
Другие материалы по теме
Тер Штеген стал отцом
Вчера, 09:11 Комментарии2
СМИ нашли у Куртуа сына от соседки
29 декабря Комментарии19
Шомуродов женился. «Ростов» поделился фотографиями форварда
28 декабря ФотоКомментарии8
Голкипер «Реала» Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе
26 декабря ФотоКомментарии3
Игнатьев поздравил Черышева с католическим Рождеством
26 декабря ФотоКомментарии2
Слуцкий покатался на горных лыжах
25 декабря ВидеоКомментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
бундер
бундер ответил ZjzoRe
вчера в 12:15
А неверные-это кто в таком случае?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:42
Особенно наши ногомячисты сильно устали провали все что можно, и сразу отдыхать, а вы народ завидуй дальше.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Александр Кузнецов 5
вчера в 03:10
Такой ярый мусульманин, как Салах, празднует Рождество?
в исламе Иисус - тоже посланник Бога, второй самый почитаемый пророк после Мухамеда, там его называют пророк Иса. Отмечать его рождение не принято, но и на поздравление с Рождеством нормальные мусульмане не обижаются. Между прочим, перед Судным днем именно Иисус, согласно легендам, поведет армию мусульман в последний бой с неверными.

Елку вполне можно списать на адат - доисламский культурный обычай, следование которому не порицается, так как Салах живет по европейскому укладу, он вполне может следовать европейским обычаям, в том числе ставить елку. Адаты бывают и более шокирующими для арабских или кавказских мусульман, например, в некоторых арабских племенах разрешена нагота.
MaxRnD
MaxRnD
29 декабря в 16:43
Паша не успел выйти, а уже устал
Asper
Asper
29 декабря в 14:53
Игрок сб.Франции, это про Депая?))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Александр Кузнецов 5
29 декабря в 11:29
Зато жена в хиджабе.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
29 декабря в 11:19
Такой ярый мусульманин, как Салах, празднует Рождество?
Roger Young
Roger Young
29 декабря в 10:06
Статья ни о чем
Groove000
Groove000
29 декабря в 09:34
У Фердинанда жена посочнее))
P. S. Салах празднует рождество?? Ну ок)
P. S. S. Спасибо за новогоднюю статью, всех с наступающим)
Правдин Семён
Правдин Семён
29 декабря в 09:05
Навевает праздничное настроение. 👍
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100