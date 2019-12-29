Роналду поиздевался над болельщиками «Лацио», Мамаев отдохнул в Дубае

«Соккер.ру» следит за тем, как футбольный мир отпраздновал католическое Рождество, а российские игроки готовятся к Новому году.
Легендарная тройка «Барселоны» Неймар, Месси и Суарес встретились в Уругвае. Суарес и его супруга София Бальби устроили торжественную церемонию в честь обновления свадебных обетов.
Вот еще несколько фото с церемонии:
Что готовит 2020-й год клубам АПЛ?
Болельщики «Арсенала» уже получили свой подарок!
А АПЛ, видимо, пора обновить логотип.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сфотографировался с женой и дочкой на фоне праздничной ёлочки.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду научил легенду тенниса Новака Джоковича высоко прыгать.
Оставим подписи к этим двум постам для вашей бурной фантазии. Видео сделано после матча за Суперкубок Италии.
Португалец тренируется в интересных условиях - подводная беговая дорожка!
Сможете отличить братьев Миранчуков?
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отдыхает в Дубае со своей женой.
Думаете, почему Халк выступал в «Зените», а теперь в Китае? А Вы попробуйте прокормить такую большую семью!
Легенда «Зенита» Малком отпраздновал годовщину брака со своей женой.
Форвард «Урала» Павел Погребняк готов к новогодним праздникам!
Найдите отличия от фото экс-защитника МЮ Рио Фердинанда.
Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса уже перестал быть похожим на футболиста. Он легко бы мог сняться в фильме «Алладин».
У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе насыщенная жизнь, вот просто его два фото за последнюю неделю.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк следит не только за форвардами противника, но и за газоном!
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон тренируется вместе со своим знаменитым отцом.
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на пальцах попытался сосчитать свои голевые передачи в текущем сезоне, но переборщил - их у него ноль.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков отдыхает в Тайланде со своей женой.
Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор нашел идеальное место для отдыха на природе.
Рождественская ёлочка защитника «Ювентуса» Лео Бонуччи.
Защитник «Реала» Марсело встретил Рождество на пляже вместе с семьей и друзьями.
Недавно боллбой помог «Тоттенхэму» забить гол в ворота «Олимпиакоса». Команде Моуриньо повезло, что мячи подавал не этот парень.
Мы нашли матч, в котором данный боллбой смотрелся бы гармонично.
Впрочем, не такая уж это и легкая работа.
Игроку МЮ Антони Марсьялю сказали, что МЮ еще может победить в АПЛ в этом сезоне.
Думаете, что видели все варианты исполнения пенальти? Только не показывайте это видео Фёдору Смолову!
Бывший защитник МЮ Патрис Эвра решил сыграть с девушкой, которая занимается фристайлом.
Что делать, если вы игрок сборной Нидерландов и получили травму, после которой будете восстанавливаться около полугода? Правильно, спеть песню.
Помните мультфильм «Пластилиновая ворона»?
И там он Лигу чемпионов,
А может, Суперкубок УЕФА,
А может, и АПЛ
Спокойно выиграть собралсЯ!
Девушки дня:
Ванда Икарди, жена форварда ПСЖ Мауро Икарди.
Алеся, подруга форварда «Порту» Зе Луиша.
Вот в таких условиях отдыхает пара
Утром 1-го января можете скинуть это фото знакомым, которые болеют за «Барселону».
Следите за питанием во время праздников!
А для поддержания формы поиграйте в мини-футбол.
С наступающим!
Елку вполне можно списать на адат - доисламский культурный обычай, следование которому не порицается, так как Салах живет по европейскому укладу, он вполне может следовать европейским обычаям, в том числе ставить елку. Адаты бывают и более шокирующими для арабских или кавказских мусульман, например, в некоторых арабских племенах разрешена нагота.
Елку вполне можно списать на адат - доисламский культурный обычай, следование которому не порицается, так как Салах живет по европейскому укладу, он вполне может следовать европейским обычаям, в том числе ставить елку. Адаты бывают и более шокирующими для арабских или кавказских мусульман, например, в некоторых арабских племенах разрешена нагота.
P. S. Салах празднует рождество?? Ну ок)
P. S. S. Спасибо за новогоднюю статью, всех с наступающим)
P. S. Салах празднует рождество?? Ну ок)
P. S. S. Спасибо за новогоднюю статью, всех с наступающим)