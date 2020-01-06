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«Ла Масия» - щедрая душа! Воспитанники «Барселоны» в России

сегодня, 14:00
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Рочина Рубен
Рочина Рубен
Полузащитник
Альварес Виктор
Альварес Виктор
Защитник
Кросас Марк
Кросас Марк
Полузащитник

«Соккер.ру» восхищен оборотом воспитанников в «Барсе» и рассказывает о храбрых парнях из «Ла Масии», которые доехали до Краснодара, Казани, Тулы, а теперь и Оренбурга.

«Барселона» и «Реал» - два самых огромных клуба в мире, и одной из опор этого утверждения является оценка работы клубных академий, которые, конечно, не каждый год выпускают игроков уровня Хави и Касильяса, зато берут количеством и средним качеством. А это и статья дохода, и возможность устанавливать дружеские отношения, и статус. Во многих заметных европейских командах игроки, вышедшие из недр «Реала» и «Барселоны», становятся лидерами и творцами больших побед.

Есть такой пример и в России: воспитанник «Мадрида» Сесар Навас на протяжении десятка лет входил в число сильнейших защитников РПЛ, радовал своим спокойствием и надежностью болельщиков в Казани и Ростове-на-Дону. А буквально вчера «Оренбург» объявил о подписании контракта с нападающим бельгийского «Гента» Мамаду Силла. Сенегалец, согласно правилам УЕФА, может считаться воспитанником «Барселоны», и это повод поговорить обо всех учениках «Ла Масии», которых заносило в Россию.

Харуна Бабангида («Кубань», 2009)

Нигериец, которому сейчас уже 37 лет, завершил карьеру свою карьеру в 2015 году на Мальте, а в самом расцвете сил приезжал в Россию, где на протяжении полугода с удовольствием играл за «Кубань»: провел 14 матчей и даже забил гол с пенальти в огненном южном дерби с «Ростовом» (3:3). До переезда в Краснодар Харуна результативно играл на Кипре за «Аполлон», а до этого безуспешно пытался закрепиться в донецком «Металлурге» и «Олимпиакосе». А ведь в юности Бабангиде прочили большую карьеру.

В 13 лет его заметили скауты «Аякса», и Харуна покинул Нигерию ради престижного футбольного образования в Амстердаме, однако в Нидерландах задержался всего на год, потому что привлек внимание «Барселоны» и отправился в Каталонию. В общей сложности Бабангида провел в системе «блаугранас» 8 лет, ярко играл за «Барселону Б» (больше 100 матчей и полсотни голов), даже сумел дебютировать за главную команду в товарищеском матче и провел одну игру в составе сборной Нигерии. В 2004-м Харуна покинул «Барсу», чтобы провести разочаровывающую карьеру.

Родри («Спартак», 2011 — 2012)

Серхио Родригес Гарсия более известный как Родри был воспитан в «Барселоне», провел больше сотни матчей за вторую и третью команды, а также привлекался Франком Райкардом к тренировкам с основой и даже принял участие в нескольких матчах Примеры. Впрочем, сильного защитника из Родри не получилось, в чем мы имели возможность убедиться в России, где испанец не раз чудил, выступая за «Спартак». В Москву защитник приехал во многом из-за Карпина, который хорошо знал испанский рынок и нуждался в дополнительном центрбеке, вот только из-за травм коллег Родри играл даже чаще, чем планировалось. За «Спартак» Серхио провел около 30 встреч, отметился забитым голом в ворота «Локомотива» и участием в памятных матчах против «Легии» в квалификации Лиги Европы. После ухода из «Спартака» выступал в Испании и Бельгии, с лета 35-летний Родри без клуба.

Марк Кросас («Волга», 2011 — 2012)

Одновременно с Родри в России играл другой воспитанник «Барселоны» - Марк Кросас, который по молодости очень высоко котировался на рынке. Хавбек каталонского формата успешно выступал за команды семейства «Барселоны», в 18 лет подписал пятилетний профессиональный контракт с «сине-гранатовыми», примерно в это же время его хотел переманить «Ливерпуль». Марк даже сыграл за «Барсу» в Лиге чемпионов, но в 2008 году отправился на правах аренды в «Лион», сказав на прощание такую фразу:

«Можно сказать, что я ухожу, чтобы вернуться. Очень хочу играть в сине-гранатовой футболке „Барсы“. Это моя мечта и цель».

Вот только вернуться Марку было не суждено, более того, «Лион» тоже отказался от идеи выкупа трансфера Кросаса, и он оказался в «Селтике», а уже из Глазго три года спустя прибыл в Нижний Новгород. Кросас недолго играл за «Волгу», но показал себя квалифицированным футболистом, а после приключения в России принял новый вызов — отправился в Мексику, где провел самую значительную часть своей карьеры, которую завершил в 29 лет.

Рубен Рочина («Рубин», 2016 — 2018)

Рочина провел в «Барселоне» 7 лет — с 2004-го по 2011-й, дослужился до «Барселоны Б», но выше не прыгнул, хотя считался талантливым парнем и играл за сборные Испании разных возрастов по юности. Из «Барсы» Рубен уехал в Англию играть за «Блэкберн», где не затерялся, после чего вернулся на родину и блистал креативом в составе «Гранады», чем и привлек к себе внимание Хави Грасии. Испанский тренер возглавил «Рубин» и попросил Рочину в подарок, пришлось казанцам раскошелиться на 10 миллионов евро, что значительно превышало рыночную стоимость. Звездой РПЛ Рубен не стал, а с возвращением Бердыева в «Рубин» лишился места в стартовом составе. В несколько этапов Рочина был выдворен с неизбежными финансовыми потерями обратно в Испанию, где до сих пор вполне успешно играет за «Леванте».

Виктор Альварес («Арсенал», с 2017-го)

А вот Альварес продолжает успешно выступать в России, и он уже является лидером среди воспитанников «Барселоны» по количеству матчей в РПЛ. Виктор провел в системе «Барселоны» шесть лет, но является выпускником «Эспаньола», в который ушел 14-летним юношей и который является единственным профессиональным клубом Альвареса до тульского «Арсенала». Виктор в нескольких матчах выводил «Эспаньол» на поле с капитанской повязкой, вылечил сердечно-сосудистое заболевание, которое угрожало спортивной карьере, и уехал в Россию, где демонстрирует добротный уровень игры на левом фланге обороны «Арсенала».

Мамаду Силла («Оренбург», с 2020-го)

Новичок «Оренбурга» - футбольный «летун». К 25-ти годам Мамаду успел поиграть за «Эспаньол», «Расинг» и несколько бельгийских клубов. Как и Альварес, Силла не выпустился из «Ла Масии», но обучался футболу в недрах «Барселоны» на протяжении трех лет (2009 — 2011). По происхождению Силла — сенегалец, а по основному амплуа — центральный нападающий, хотя может сыграть и на флангах атаки. В последнее время был, мягко говоря, не слишком продуктивен: 3 гола за последние два с половиной года. Будем надеяться, что в «Оренбурге» прорвет, и Мамаду не опозорит престижный статус воспитанника «Барселоны».

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