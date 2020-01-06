Новая метла

вчера, 23:53

Прежде, чем начать рассуждения, хотелось бы сделать две оговорки. Первая - я не уверен, что видел в этом сезоне достаточное количество матчей «Эвертона», чтобы моё мнение могло претендовать на истину в последней инстанции. Это будет не более, чем субъективный и довольно обобщённый взгляд на те векторы и ориентиры, по которым должна или может развиваться команда. Вторая - я никоим образом не ставлю под сомнение квалификацию синьора Анчелотти и считаю его великим тренером. Однако, придерживаюсь позиции, что работа в топ-клубе и в клубе даже, что называется, находящимся в непосредственной от элиты близости, - совершенно различные и порой несовместимые вещи. Этот тезис будет подкреплён весьма удачным, как мне кажется, и довольно ярким примером.

Начнём, наверное, условно говоря, с хронологии. Итак, текущий сезон для «ирисок», несмотря на то, что на дворе только лишь январь, уже вступает в третью фазу. Первой было зашедшее в тупик развитие с Марку Силвой. Сразу же остановимся на этом моменте чуть подробнее, так как, несмотря на то, что у португальского тренера явно кончились свежие идеи для продолжения работы на этом посту, необходимо отметить, что во многом, если не во всём, именно его наследием пользуются и будут пользоваться новые ответственные люди. И большинство из положительных моментов в игре «Эвертона» были заложены именно Силвой. Вторая фаза - недолгое, но достаточно плодотворное пребывание на посту главного Биг Данка. И третья - назначение Карло Анчелотти.

Попробуем пойти от обратного. Что же может помешать именитому итальянскому специалисту добиться успеха на «Гудисон Парк»? Работа в богатом клубе, располагающем двадцатью-тридцатью футболистами высочайшего уровня, позволяет любому менеджеру строить команду, исходя из собственных предпочтений. Есть возможность выбрать любую удобную и привычную схему игры, обозначить пять-десять персоналий, которые в видение тренера не вписываются и расставить по полю игроков, способных с приближённым к максимальному КПД беспрекословно выполнять то, что от них требуется на той или иной позиции. Однако, на сегодняшний день реалии таковы, что в условных «Валенсии» и «Роме», стремящихся стать частью элиты, но не дотягивающих до её уровня, таких возможностей нету. Даже здесь, а в более скромных клубах и подавно, любой тренер должен, прежде всего, ориентироваться на сильные и слабые стороны имеющихся в наличии игроков, выжимая максимум из потенциальных возможностей и минимизируя процент ошибок. То есть, по большому счёту, эти два варианта различаются весьма существенно, учитывая то, что даже самые первые шаги требуются абсолютно разные. Конечно, менеджер высокого уровня обязан уметь работать в любом клубе с любыми возможностями, с разными коллективами и личностями. Но, не просто так ведь говорят, к примеру, про тренеров, выведших команду из третьего дивизиона в вышку за два сезона, что они могут не потянуть работу в клубе уровнем выше. Более того, на практике частенько именно так и происходит. Верно и обратное. После «Барселоны» и «Баварии», где учить играть в футбол никого не нужно, с ходу перестроиться на новую модель работы, если тебе предложат контракт в «ГазМясе», будет невероятно трудно. Забудь про контрпрессинг, забудь про смену флангов, про зверских латералей и разрезающие пасы за спину защитникам. Если у тебя есть форвард-гигант и один человек, умеющий делать навесы, уже неплохо. Значит, придётся играть так и только так. Тот, кто каким-либо образом в таких условиях сумеет из нулевого материала извлечь что-то большее, будет практически сверхчеловеком.

Впрочем, этот пример весьма утрированный, а есть ведь куда более наглядный и понятный. Это Моуринью в период работы в « МЮ ». Человек, привыкший быть хозяином игры, перепробовал десятки вариантов, но так и не смог по-настоящему чего-то добиться на «Олд Траффорд». На мой взгляд, это никоим образом не дискредитирует его как тренера, но говорит о том, что на момент его работы в клубе «Юнайтед» никак не тянул топовый уровень. То есть, проблема была в системе, и заткнуть её с помощью одного из лучших тренеров мира не получилось. Понадобилось много времени, и лишь когда пришёл человек, который здесь к месту, который действительно способен из имеющегося материала что-то соорудить, только тогда механизм начал работать. Разумеется, этот человек - Оле-Гуннар Сульшер.

Вернёмся ко второй фазе и работе Данкана Фергюсона. Пожалуй, здесь вначале имеет смысл отстранённо в общих чертах оценить то, в чём вообще силён сегодняшний «Эвертон», а чего команде не хватает. Когда у меня в голове складывался паззл, приведший к написанию этой статьи, я выделил пять ключевых моментов - три положительных и два отрицательных. Плюсы - это наличие рослых и довольно мощных центральных защитников, игра на флангах, а конкретнее, удачные смещения от бровок к центру и к штрафной площади соперника, ещё есть два-три игрока с очень неплохим дальним ударом. Минусы - отсутствие футболистов, способных строить игру в более классическом стиле. После ухода Гейе нету опорника, умеющего на 100% вести игру, организуя отбор на подступах к штрафной, использовать первый пас после отбора мяча и начинать контратаки, а также выстраивать с нуля позиционное наступление. Вдобавок, травма Андре Гомеша полностью лишила болельщиков надежды на то, что, кажется, появился игрок, способный выполнять функции сенегальца. Второе - извечная проблема «ирисок»: отсутствие классического пробивного центрфорварда. Да, прогресс Калверта-Льюина очевиден, но как постоянная боевая единица пока не сформировались ни сам Доминик, ни его забитые мячи. Таким образом, у имеющегося материала есть определённая проплешина в центре поля, и он позволяет лишь ориентироваться, в первую очередь, на индивидуальное мастерство тех или иных игроков, лишая возможности использовать тактические изыски. Надёжная игра Кина и Мины на втором этаже в своей штрафной, а также на стандартах в чужой; смещения Ришарлисона и Бернарда с флангов, их дриблинг и умение обострить; дальние удары Сигурдссона и Тосуна - пожалуй, вот основные позитивные моменты, присутствующие в игре «Эвертона». Разумеется, желание выложиться, вкупе с высокими скоростями, добавляют бонусов любому стилю. Но, в данном случае, движение на подступах к штрафной соперника изначально подразумевает максимальный уровень скорости и мышления. Ставка на давление по всей ширине поля совпала с запредельным уровнем мотивации и воодушевления, вызванных, по всей видимости, сменой тренера, в первые минут двадцать-тридцать дебютного матча Фергюсона против « МЮ ». Команда показывала космический футбол, а победить в этой встрече не смогла только потому, что слишком выложилась в первые минуты игры, ну и, понятное дело, что средний уровень манкунианцев всё же выше, и он, в том числе, конечно, также сыграл свою роль. Надо полагать, максимально эффективно использовать сильные стороны игроков Фергюсону удалось в том числе потому, что уже очень давно он наблюдает за ними изнутри и со стороны. А после добавления определённого уровня стимуляции на выходе получилась такая вот бодрая игра, совершенно не похожая на предшествующие. Пояснить термин «стимуляция» несложно - все видели зашкаливающую эмоциональность шотландца и, в целом, ареол семейной атмосферы, мгновенно образовавшийся после его назначения исполняющим обязанности. Поющие болельщики, граффити вокруг стадиона, содержащие негатив по поводу возможного возвращения Мойеса и прочее.

Пользуясь случаем, нельзя не приплести сюда вышеупомянутого Сульшера, добавив пример и его работы из этого матча. Тем более, этот пример определённым образом закругляет углы в общей картине. Несколько минут перед заменой норвежец у бровки объяснял Гринвуду тактические нюансы, держа в руках макет поля с фишками. Тот очень внимательно слушал, а через двенадцать минут после выхода на поле сравнял счёт, открывшись, как мы выяснили выше, в определённой степени проблемной для «ирисок» опорной зоне. Едва ли это случайность. Думается, Сульшер проанализировал все свои возможности, и, понимая, что есть проблемы с доставкой мяча в штрафную и с борьбой за него внутри прямоугольника, сделал ставку на поиск и использование других, более свободных зон.

Иногда кажется, что «Эвертон» как команда, сам по себе некий отдельный организм. Насколько живо команда отреагировала на уход Сильвы, настолько же депрессивно было воспринято назначение Анчелотти. И потенциально интересный и яркий матч с проблемным и переживающим схожую стадию развития «Арсеналом», где надо было брать три очка, превратился в унылый автобусный парк. А лучшей иллюстрацией к той игре стали каменный безэмоциональный Артета, а также шокированное и где-то даже злое лицо Анчелотти, покинувшего трибуну уже через несколько секунд после финального свистка. Не исключено, что это всё фантазии, нет никакой реакции на изменения в штабе, сливов тренера и прочего, а основную роль играют исключительно физические кондиции. Но очень слабо верится, что футболистам без разницы, кто в их коллективе исполняет роль главнокомандующего.