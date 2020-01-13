Минус Дзаньоло

сегодня, 08:00

«Соккер.ру» - о потере «Ромы» и сборной Италии.

В воскресенье «Рома» проиграла на столичном «Стадио Олимпико» туринскому «Ювентусу» 1:2, благодаря чему «старая синьора» не просто возглавила турнирную таблицу Серии А, но и выиграла первый круг. Но эту неприятность римляне как-нибудь пережили бы. Однако беда не приходит одна.

На 31-й минуте полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло обыграл четверых соперников и устремился к воротам. Рейд в стиле Диего Марадоны. Но ещё до штрафной Дзаньоло был грубо атакован полузащитником «Юве» Адриеном Рабьо. Римлянин как подкошенный рухнул на газон, приземлившись на правое колено. По лицу Николо стало видно, что произошло что-то нехорошее.

Продолжить игру Дзаньоло не смог. Вскоре его заменил Дженгиз Юндер. А Николо отправился в раздевалку, после чего был доставлен в одну из римских клиник. Тренерский штаб «Ромы» узнал о диагнозе уже после финального свистка. Сбылись самые мрачные предчувствия. Разрыв крестообразной связки правого колена плюс повреждение мениска. Уже в понедельник 20-летнего футболиста ждёт операция. В том, что её проведут успешно, в Риме мало кто сомневается. Равно, как и то, что раньше сентября Дзаньоло на поле не появится. Николо пропустит весь второй круг, а главное, - не сможет сыграть на чемпионате Европы.

Есть от чего пригорюниться не только тренеру «джаллоросси» Паулу Фонсеке, но и шефу итальянской сборной Роберто Манчини, который всерьёз рассчитывал на молодого игрока. Николо дебютировал в составе национальной сборной менее года назад, но уже успел стать весьма важным игроком. В отборочном турнире он сыграл пять встреч и забил два мяча. Его называли восходящей звездой сборной Италии, одной из надежд. Высокий статный красавец пользуется большой популярностью среди болельщиц. Присутствие Дзаньоло увеличило бы женскую часть аудитории предстоящего Евро. Кроме того, весьма яркой и публичной фигурой является мама игрока Франческа Коста. В свои 42 года Франческа выглядит очень молодо и больше похожа на сестру или подружку. Её страницы в социальной сети собирают массу просмотров. Франческа почти всегда ходит на матчи с участием сына. Она непременно оказалась бы среди гостей чемпионата. Многие средства массовой информации планировали интервью и иные передачи, материалы с матерью одного из итальянских игроков. Но Рабьо совершил подкат, и всё пошло прахом.

Конечно, синьора Коста и её звёздный сын будут присутствовать на матчах сборной Италии, тем более что все три встречи группового этапа «голубая эскадра» проведёт в Риме. Но присутствие Николо на поле и на трибунах «Стадио Олимпико», согласитесь, не одно и то же. Ажиотаж будет не столь масштабным.

Конечно, Дзаньоло всего двадцать. В его жизни будут ещё чемпионаты Европы и мировые первенства. Но можно только представить, как хотел этот юноша сыграть будущим летом на стадионе, где проводит матчи его клуб. Болельщики «Ромы» обожают Дзаньоло. После ухода Франческо Тотти и Даниэле Де России он становится новым идолом жёлто-красной части Рима. Даром, что Николо – не коренной римлянин. Он из Тосканы. И прежде чем оказаться в «Роме» он оказался забракован «Фиорентиной». «Интер», где Дзаньоло пробыл несколько месяцев, его тоже не распробовал. «Нерадзурри» махнули его не глядя на Раджу Наингголана. Зато в «Роме» он раскрылся. Точнее продолжает раскрываться. И обещает вырасти в большого мастера.

Болельщикам «Ромы» обидно ещё и потому, что только два футболиста «волков» регулярно вызывались в сборную страны – Дзаньоло и Алессандро Флоренци. Последний может сменить клуб во время зимнего трансферного окна и вообще не факт, что попадёт в окончательную заявку. Равно, как пока нет твёрдого места в национальной команде у Бриана Кристанте, Лоренцо Пеллегрини и Джанлуки Манчини. Может так случиться, что «Рома» вообще не будет представлена в итальянской сборной. Представляете, как клянут сейчас на все лады римские тиффози грубияна Рабьо. Который отделался всего-то жёлтой карточкой.

Самое обидное, что Николо не должен был выходить на поле в этом злополучном матче. Полузащитник неважно себя чувствовал и пропустил ряд тренировок. Боли в правом колене. Том самом. Наверное, что-то уже было не в порядке, раз падение привело к такому результату. Тренер Паулу Фонсека хотел обойтись без Дзаньоло, но тот очень хотел сыграть против «Ювентуса». Решение было принято Фонсекой за день до игры.

Ещё один момент. «Ювентус» ведёт охоту за Дзаньоло, едва Николо заиграл в красно-жёлтой футболке. «Старой синьоре» очень приглянулся этот рослый, умный, техничный полузащитник, которые умеет на поле всё. «Юве» несколько раз выходил на римлян с предложением о покупке, называл цену – от 60 миллионов евро и выше, предлагал двух полузащитников на выбор взамен юного дарования. Но все заходы были отвергнуты столичным клубом. После игры чемпион снова намеревался «засылать сватов» с каким-то суперпредложением. Но теперь туринцам остаётся лишь «поблагодарить» Рабьо за оказанную медвежью услугу. У Николо и раньше не было большого желания примерить чёрно-белую форму, а теперь не будет и тем паче. Тем более в списке потенциальных покупателей значился не только чемпион последних лет. «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» тоже активно работали в этом направлении. Теперь все планы свёрнуты до лучших времён, которые настанут не раньше сентября.

А пока остаётся пожелать Николо Дзаньоло скорейшего и полного выздоровления. И чтоб эта травма оказалась последней в его биографии.