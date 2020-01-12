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Артета: «Себальос готов вернуться на поле»

сегодня, 08:51

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике «канониров» Даниэле Себальосе. Игрок восстановился от травмы бедра и готов вернуться на поле в составе лондонской команды.

Себальос – игрок, который может вписаться в наш футбол. Сейчас ему нужно сделать шаг вперед и усложнить мне задачу в выборе состава. Теперь он готов вернуться на поле. Мне больше нравится, когда он играет ближе к штрафной площадке соперника, а не глубоко опускается за мячом. Себальос очень креативный игрок, он способен создавать проблемы оппонентам на их трети поля.

Отметим, что ранее Артета прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Арсенал» (1:1).

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