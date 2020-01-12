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Форвард «Барселоны» пропустит четыре месяца

сегодня, 19:31

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенес операцию на колене.

Сообщается, что операция прошла успешно. 32-летний уругвайский футболист пропустит около четырех месяцев.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 17 матчей в Примере, 11 голов и 7 голевых передач.

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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 20:49
короче , больничный а после отпуск
mphuZ
mphuZ
сегодня в 20:39
Сезон для него закончен.
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Нaстасья
сегодня в 20:21
Я считаю что моя Барселона гегемон и доминант мирового футбола, а Месси мой это божественный футболист, который играет лучше чем все Пеле, Марадонны, Круифы, Платини и Бекенбауэры вместе взятые.
Ты все правильно считаешь, умница!!!!
Pональдиньо
Pональдиньо ответил ДАША Д
сегодня в 20:21
Как раз к финалу Лиги Чемпионов восстановится.
И там покер в ворота МС положит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:20
Как раз к финалу Лиги Чемпионов восстановится.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 20:19
Либо Гризманн в ближайшие месяцы докажет, что его покупка была удачным решением, либо он второй Дембеле - деньги на ветер. Ох и не завидую я сейчас Вальверде.
Нaстасья
Нaстасья ответил FERIS
сегодня в 20:18
барсуки и так накупили на три состава игроков,что им переживать.
Я считаю что моя Барселона гегемон и доминант мирового футбола, а Месси мой это божественный футболист, который играет лучше чем все Пеле, Марадонны, Круифы, Платини и Бекенбауэры вместе взятые.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:16
Потеря, хотя и не великая...
FERIS
FERIS
сегодня в 20:14
барсуки и так накупили на три состава игроков,что им переживать.
Groove000
Groove000
сегодня в 20:12
Копец... Сезон для него окончен
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Виссарионович
сегодня в 20:09
Хави отказался не по этому, Хави поступил как порядочный человек.
Бросит родной клуб,кот в болоте,когда его просят помочь,это порядочность?
Деньги главное.
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Нaстасья
сегодня в 20:06
ты чё дизлайки ставишь, паренёк? это твое хобби минусовать?
он дизлайкер, таков он
Нaстасья
Нaстасья ответил susanin ultrazenith
сегодня в 20:05
Здоровья и скорейшего возвращения, Луис! И только не кусай больше никого! )))
ты чё дизлайки ставишь, паренёк? это твое хобби минусовать?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:02
Здоровья и скорейшего возвращения, Луис!
И только не кусай больше никого! )))
Нaстасья
Нaстасья ответил OLESOCC
сегодня в 20:01
... и Супер кубок?!.
конечно!
OLESOCC
OLESOCC ответил Нaстасья
сегодня в 19:59
Моя Барселона и без Суареса всех разгромит по 5:0 и 4:0, и возьмет очередной требл, как бы не тужились остальные команды.
... и Супер кубок?!.
Нaстасья
Нaстасья
сегодня в 19:59
Анссумане Фати, Карлес Перес есть, это даже лучше чем старичок Суарес со сбившимся прицелом.
Виссарионович
Виссарионович ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:59
Хави отказался не по этому, Хави поступил как порядочный человек.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:59
А Суаресу здоровья)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:58
Это большая потеря для Барселоны.
Теперь наверное Гризмана будут ставить в центр, а его место займет Фати. Это шанс для него)
К тому же есть Дембеле, хотя нет, его практически нет)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 19:57
Здоровья Луису.
Нaстасья
Нaстасья
сегодня в 19:55
Суареса нет может и к лучшему, есть молодые дарования, пусть бегают в атаке.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:50
Желаю Суаресу успешного лечения
Нaстасья
Нaстасья
сегодня в 19:49
Моя Барселона и без Суареса всех разгромит по 5:0 и 4:0, и возьмет очередной требл, как бы не тужились остальные команды.
Стеллс
Стеллс ответил Нaстасья
сегодня в 19:47
Алькасера надо возвращать срочно
Самое время,его как раз из Боруссии выпирают.Ещё одного на шею Месси.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:41
Пусть отдохнет Суарес,посетит Родителей и позогарает.Я рад за его отдых.Кроме позора команде физрука ничего не хочу.Все меняют физруков в течнии сезона в любое время и дают компенсации,только не в Барсе,всегда ищут дешевых тренеров.Хави отказался,потому что ему больше платят в Катара,он тоже оказался продажный на деньги.
Нaстасья
Нaстасья
сегодня в 19:41
Алькасера надо возвращать срочно
Islam0500
Islam0500
сегодня в 19:41
А зачем ещё кого-то покупать? Дембеле же есть
Брулин
Брулин
сегодня в 19:36
Тяжелая концовка сезона ждет Барсу. Надеюсь справятся. Огромный шанс Гризманну показать, что он супер игрок и его не зря брали.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:33
мда уж
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