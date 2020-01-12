Форвард «Барселоны» пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенес операцию на колене.
Сообщается, что операция прошла успешно. 32-летний уругвайский футболист пропустит около четырех месяцев.
В нынешнем сезоне на счету Суареса 17 матчей в Примере, 11 голов и 7 голевых передач.
Деньги главное.
Деньги главное.
И только не кусай больше никого! )))
И только не кусай больше никого! )))
Теперь наверное Гризмана будут ставить в центр, а его место займет Фати. Это шанс для него)
К тому же есть Дембеле, хотя нет, его практически нет)
Теперь наверное Гризмана будут ставить в центр, а его место займет Фати. Это шанс для него)
К тому же есть Дембеле, хотя нет, его практически нет)