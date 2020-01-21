Джано освобожденный

сегодня, 17:00

Главный старожил «Спартака» покинул команду. «Соккер.ру» прощается с Джано Ананидзе.

Ветеран «Спартака» №1

Кадровой текучке в «Спартаке» не позавидуешь, вот и ушедший 27-летний Джано Ананидзе по всем параметрам был главным ветераном в текущем составе. Грузинский полузащитник попал в систему «красно-белых» в 14-летнем возрасте, это был 2007 год, а спустя два года он дебютировал за основной состав в кубковом матче против «Краснодара» и забил победный гол на 90-й минуте. В чемпионате России Джано впервые сыграл еще до своего 17-летия, а первый гол (в ворота «Локомотива») забил, когда ему было 17 лет и 8 дней.

«Вундеркинд», «гений», «маленький волшебник», «новый Черенков». Ананидзе получил массу авансов в юности, но реализовать свой талант к 27-ми годам так и не сумел. Причины стоит искать в травмах и непростом характере. За 10 лет в «Спартаке», исключая две командировки в «Ростов» и «Крылья Советов», Джано провел всего лишь 146 матчей (72 в стартовом составе) и забил 16 голов. После ухода грузина пятерка главных гвардейцев клуба из нынешних игроков выглядит следующим образом:

Артем Ребров (Россия) — 131 матч

Лоренцо Мельгарехо (Парагвай) — 114

Роман Зобнин (Россия) — 108

Георгий Джикия (Россия) — 91

Илья Кутепов (Россия) — 88

Почему Джано уходит из «Спартака»?

Джано не может пожаловаться на то, что ему не дали раскрыть свой потенциал в «Спартаке». Столько шансов, как Ананидзе, не получал, наверное, ни один другой футболист в клубе за последние 20 лет. Но что поделать, если в последний раз грузин играл на серьезном уровне в первой половине чемпионского сезона 2015/16, когда ему доверял Дмитрий Аленичев, а потом Массимо Каррера чередовал его с Ивелином Поповым в стартовом составе. Тогда Джано забил 5 голов, которые уложились в два месяца. По большому счету, это единственные счастливые два месяца за последние 6 лет в «Спартаке».

И уж во всяком случае, забивать на столь продолжительном отрезке ему больше не удавалось. С мая 2013-го по сегодняшний день атакующий полузащитник Джано отмечался голами в четырех матчах: в июле 2016-го забил АЕКу в Лиге Европы, через пару дней отметился дублем в игре с тульским «Арсеналом», в августе забил «Анжи», а в сентябре - «Оренбургу». Может быть, «фантазиста» Джано утопил партнеров в результативных передачах? Хм, не похоже. 6 «ассистов» за 6 лет. В принципе, в данном случае объяснение причин расставания «Спартака» с Ананидзе можно закончить на статистике. Очень уж она красноречива. Но давайте послушаем агента футболиста:

Ананидзе сам подошёл к Цорну и попросил отпустить его, если будут предложения из других клубов. Мы понимали, что в сложившейся ситуации у Джано не будет большого количества игрового времени. Ему предстоят важнейшие матчи за сборную Грузии в Лиге Наций. Грузия никогда не была так близка к попаданию на большой турнир, поэтому для Ананидзе это огромная мотивация. Он всегда с большой радостью и гордостью выступает за свою сборную, ему хочется сыграть за неё на большом турнире. Процедура расторжения произошла быстро. Мы не торговались, приняли предложение «Спартака». Не торговались не потому, что этого не хотели, а потому что Джано посчитал, что так будет справедливо по отношению к «Спартаку».

Это вся правда?

Звучит очень достойно: сам подошел, не стал торговаться. Но важно просветить некоторые детали. Во-первых, 2019 год Джано начинал в «Крыльях Советов», а летом Олег Кононов вдруг решил, что грузин заслуживает еще один шанс. Всего в первой части сезона Ананидзе принял участие в десяти матчах (5 в стартовом составе): 7 раз играл при Кононове, в матче с «Краснодаром» его выпустил Кузнецов, Тедеско использовал Джано дважды, причем после бессмысленного выхода на замену в матче с «Зенитом» и конфликта на поле с Мельгарехо, кажется, окончательно разочаровался в полузащитнике. Результативных действий в этих десяти встречах, как вы догадались, Джано не совершал.

Во-вторых, расторгнуть контракт без торгов было не так уж сложно, все-таки «Спартак» благородно предложил 50% от оставшейся по контракту зарплаты. В «Спартаке» Джано получал 1.7 млн евро в год, путем нехитрых подсчетов приходим к заключению, что Ананидзе получил от «Спартака» где-то 1.1 млн евро и ушел в закат. На самом деле, к футболисту вопросов особо нет, только выставлять его альтруистом, как это пытается делать агент, не нужно. Это просто бизнес.

И «Спартак» в этом бизнесе точно не акула, ведь московский клуб в очередной раз позорно платит своему футболисту за то, чтобы он ушел. Менеджмент уровня «Бог». Сколько «красно-белые» уже потеряли денег на разрывах отношений с выплатой «алиментов»? За последний год через эту дверь выходили Еременко, Попов, Самедов, Глушаков, Комбаров, Боккетти, а теперь и Ананидзе. «Спартак» не может договариваться на своих условиях, не может принимать жесткие решения, а отсутствие в клубе профессионального спортивного департамента не позволяет отслеживать колебания на рынке и перспективы собственных футболистов, чтобы расставаться с ними своевременно и на выгодных условиях.

Что впереди у Джано?

Представитель футболиста Тимур Лепсая уверяет, что недостатка в предложениях Джано не испытывает, его приоритет — сменить обстановку и поиграть в другом чемпионате, но есть и план «Б» в РПЛ - «Тамбов», об этом уже, кажется, всем известно. Но «волки» вступят в переговоры с агентами Ананидзе только в том случае, если он не сможет устроиться в зарубежную команду. Сейчас вероятнее всего переезд в Турцию, известно, что в числе претендентов фигурировали клубы из Греции, шла речь даже о воссоединении с Массимо Каррерой в АЕКе. В любом случае, ждать осталось недолго, а гадать не имеет смысла. Остается только пожелать Джано удачи и без травм!

Лучшие моменты Джано в «Спартаке»