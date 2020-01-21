ГлавнаяНовости

Джано покинул «Спартак»

сегодня, 11:20

Сообщается, что полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком».

Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявлял, что хавбек выразил желание покинуть команду.

Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 года. Ранее на игрока претендовал «Тамбов»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Спартак» подтвердил уход Джано
Сегодня, 13:06 Комментарии1
Слухи«Спартак» выплатит Джано примерно 1 млн евро
Сегодня, 12:04 Комментарии4
Официально«Факел» подписал Коробова
Сегодня, 09:25 Комментарии3
ОфициальноЛукас Йенсен продлил контракт с «Бернли»
18 января Комментарии0
Стали известны детали контракта Эриксена в «Интере»
18 января Комментарии13
ОфициальноОчипка продлил контракт с «Шальке»
18 января ФотоКомментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 13:08
Давно пора....
Aris
Aris
сегодня в 13:07
Давно пора было его выгнать. Уже успел состариться.
Сп62
Сп62
сегодня в 13:06
Всё имеет своё начало и свой конец. Карьера в команде тоже. Жано удачи и спасибо за красивые моменты.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:00
    max74
    max74
    сегодня в 12:21
    Не срослось
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:21
    Наконец-то!
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 12:18
    Так и не заиграл,удачи Жано !
    spartach n1
    spartach n1 ответил SHMEL
    сегодня в 12:16
    Ну вот уже даже ветеран Ананидзе бежит с этого тонущего корытца...Стоит признать,что этот парень славно подоил федуна за 10 лет ,большую часть своей тарасовской карьеры проведя на лавке.
    Толи дело зорану и верблюду пинка под зад харьковский прощелыга за все хорошее выписал ))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 12:09
    Удачи маленький Мук!).
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    сегодня в 12:08
    Очень сочувствую болельщикам Великого, Легендарного, Московского Спартака!

    Одна из величайших легенд федуновской эпохи покидает вас. После ухода Деми Де Зеува в 2012 году на Жано была, казалось, непосильная задача. Восемь лет, с перерывами на аренды, Ананидзе отвечал за атмосферу, раздевалку и Спартаковский Дух в команде. Благодаря Жано Великий Спартак оставался Великим Спартаком. За эти 8 лет в команде успели побывать игроки повыше классом - Промес, Зе Луиш, Адриано, Шюррле, но никто из них и близко не стал таким талисманом Великого.

    Мне, выросшему на "Фалькао к нам не поедет", "Валере 33 очка" и "Твенте трёшку отгрузил", больно и горько видеть, что тот неповторимый, самобытный клуб начала 2010-х годов разбежался окончательно. Валера в Ростове, Жано окончательно ушёл сегодня, Деми так вообще 4 года как завершил карьеру. А Кариоки и вовсе след простыл.
    Зато остался федун. И вот в этом я вам искренне сочувствую. Неизвестно, сколько ещё вам нести этот крест.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:08
    Парню осталось исповедаться-покаяться и будет как новенький...)))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 12:04
    Ну вот уже даже ветеран Ананидзе бежит с этого тонущего корытца...Стоит признать,что этот парень славно подоил федуна за 10 лет ,большую часть своей тарасовской карьеры проведя на лавке.
    Cremen
    Cremen
    сегодня в 12:00
    Спартак разваливают для пердива.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:59
    Ещё один беглец.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    сегодня в 11:53
    Спартак стал легендами швыряться.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:41
    Ананидзе был символом спартака долгие годы! Но даже легенда клуба не готов следовать в ФНЛ за спартаком.
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 11:40
    Пусть будет так.
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:40
    Ну а что, раз сослали в Спартак-2, не вечно же там играть?
    Проще уйти и перезапустить карьеру в новом клубе.
    Джано был обузой, и расставание давно напрашивалось.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 11:35
    Разлучили пупсиков :(
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:34
    Неужели!!
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 11:25
    Легенда спама покидает гнездо( полетит разносить спамовский душок по миру(
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 11:25
    Ну что, поздравляем парня. Встал на путь очищения и без пердива.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100