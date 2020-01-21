Джано покинул «Спартак»

Сообщается, что полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком».
Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявлял, что хавбек выразил желание покинуть команду.
Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 года. Ранее на игрока претендовал «Тамбов».
https://img.6/news2/social/f/2e/2827140.jpg
https://img.6/news2/social/f/2e/2827140.jpg
Одна из величайших легенд федуновской эпохи покидает вас. После ухода Деми Де Зеува в 2012 году на Жано была, казалось, непосильная задача. Восемь лет, с перерывами на аренды, Ананидзе отвечал за атмосферу, раздевалку и Спартаковский Дух в команде. Благодаря Жано Великий Спартак оставался Великим Спартаком. За эти 8 лет в команде успели побывать игроки повыше классом - Промес, Зе Луиш, Адриано, Шюррле, но никто из них и близко не стал таким талисманом Великого.
Мне, выросшему на "Фалькао к нам не поедет", "Валере 33 очка" и "Твенте трёшку отгрузил", больно и горько видеть, что тот неповторимый, самобытный клуб начала 2010-х годов разбежался окончательно. Валера в Ростове, Жано окончательно ушёл сегодня, Деми так вообще 4 года как завершил карьеру. А Кариоки и вовсе след простыл.
Зато остался федун. И вот в этом я вам искренне сочувствую. Неизвестно, сколько ещё вам нести этот крест.
Одна из величайших легенд федуновской эпохи покидает вас. После ухода Деми Де Зеува в 2012 году на Жано была, казалось, непосильная задача. Восемь лет, с перерывами на аренды, Ананидзе отвечал за атмосферу, раздевалку и Спартаковский Дух в команде. Благодаря Жано Великий Спартак оставался Великим Спартаком. За эти 8 лет в команде успели побывать игроки повыше классом - Промес, Зе Луиш, Адриано, Шюррле, но никто из них и близко не стал таким талисманом Великого.
Мне, выросшему на "Фалькао к нам не поедет", "Валере 33 очка" и "Твенте трёшку отгрузил", больно и горько видеть, что тот неповторимый, самобытный клуб начала 2010-х годов разбежался окончательно. Валера в Ростове, Жано окончательно ушёл сегодня, Деми так вообще 4 года как завершил карьеру. А Кариоки и вовсе след простыл.
Зато остался федун. И вот в этом я вам искренне сочувствую. Неизвестно, сколько ещё вам нести этот крест.
Проще уйти и перезапустить карьеру в новом клубе.
Джано был обузой, и расставание давно напрашивалось.
Проще уйти и перезапустить карьеру в новом клубе.
Джано был обузой, и расставание давно напрашивалось.