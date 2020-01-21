Символическая сборная Голландии в АПЛ.

вчера, 20:33

Сегодня поговорим о наследниках тотального футбола в английской премьер лиге, посмотрим кто же смог попасть в символическую сборную Голландии. Сегодня самым ярким представителем этой школы в АПЛ безусловно является защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк , и я предлагаю вашему вниманию 11 лучших собранных в одну команду. Я сразу вас предупрежу, что Ван Дейка вы не увидите в этой сборной, а мы с вами вспомним других ярких представителей.

Вратарь:

Эдвин Ван Дер Сар - выступал в «Фулхэме», а затем в «Манчестер Юнайтеде». Победитель ЛЧ с «Аяксом», где и началась его карьера вратаря, один из лидеров второго поколения золотого «Аякса», после был один из грандов итальянского чемпионата «Ювентус», но попав в чемпионат Англии подписал контракт с «дачниками», которые только пробились в АПЛ и чудом сохраняли прописку в высшей лиги. Можете себе представить, чтобы сегодня вратарь такого уровня свой путь начал за аутсайдера, ведь на него также претендовал «Ливерпуль», но они решили повременить, а так как Ван Дер Сар не желал снова быть запасным и ждать, то выбрал «Фулхэм», где стал сразу основным вратарем, проведя четыре сезона и только после его подписал сэр Алекс Фергюсон, который искал себе приличного вратаря. Благодаря надежности голландца МЮ снова стал одним из лидеров чемпионата, а также лидеров еврокубка, часто играл в финала ЛЧ 2008, 2009 и 2011. Однако только в 2008 году проходящий в «Лужниках» в Москве они смогли взять ушастый кубок, переиграв в серии пенальти «Челси», сам Ван Дер Сар отбил решающий удар Анелька став в итоге лучшим игроком финала, а также стал единственным вратарем кто выигрывал две ЛЧ с двумя разными командами. Также ему принадлежит рекорд чемпионатов Англии 1311 минут без пропущенных мячей, что составляет 14 матчей.

Защитники:

Кен Монку - выступал за «Саутгемптон». Хотя начал карьеру на Туманном Альбионе в составе «Челси», где был удостоен звания игрока года, что было очень трудно получить награду, для темнокожего футболиста. Но после выбрал «святых», так, что до Ван Дейка уже играл один голландец. Конечно большую часть карьеры выступления Монку вместе с клубом боролся за выживание, лишь 95-ый был на подъеме, когда «святые» финишировали на 10-ом месте. Выступал на протяжении семи лет с 1992 по 1999, забил 10 голов в чемпионате, в том числе один из очень важных мячей, когда в 94 году клуб боролся отчаянно за выживание в ворота «Норвича». Монку забил победный гол ударом головы после подачи с углового от Ле Тиссье. Итоговый финальный счет был - 5:4, завершившись нужной и важной победой это помогло сохранить тогда прописку. А еще на память пришел матч 96-го года, когда на «The Dell» пожаловал «Манчестер Юнайтед». Да та самая веселая игра, когда МЮ менял футболки во время матча с серых на бело-сине полосатые. Монку тогда открыл счет, а итог был - 3:1 в пользу «святых».

Яп Стам - выступал за «Манчестер Юнайтед». Один из безоговорочных лидеров команды, выигравшей Лигу Чемпионов в 1999 году и три чемпионских титула подряд, в свое время считался самым дорогим голландским игроком и защитником проданных на Туманый Альбион. Несмотря на то, что Стам был основным защитником, вскоре пришлось с ним расстаться, из-за автобиографии, которая не понравилась Фергюсону, Впоследствии шотландец признается, что продажа голландца была ошибкой, ведь за следующие пять лет только раз МЮ выиграет еще один титул.

Джованни ван Бронкхорст - выступал за «Арсенал». В команду Венгера перешел из шотландского «Рейнджерса», но при этом хоть и являлся основным игроком клуба, но провел слишком мало времени, так как не смог стать лидером на поле. Однако сам футболист может закрыть весь левый фланг, может сыграть как в полузащите так и в защите,

Полузащитники:

Арьен Роббен - выступал за «Челси». лучшими качествами, которыми обладает этот голландец является высокая скорость, запас сил, дриблинг, сильный и точный удар левой ногой. Роббен яркий представитель голландского футбола в 21 веке, однако в АПЛ , у него была не очень большая карьера, хоть он и отыграл три года, но часто футболист травмировался, однако возвращаясь встрой приносил свои пользы и даже удостаивался звания игрока месяца в АПЛ , а в составе «синих» собрал все внутренние трофеи.

Рафаэль Ван дер Варт - выступал за «Тоттенхэм». Еще один представитель из «Аякса». Если обычно «Реал» покупал игроков «шпор» Бэйла, Модрича, то в данном случаи все произошло в обратном направлении. «Сливочные» начали продажу игроков и Ва дер Варт был одним из тех кто не подошел новому тренеру Жозе Моуриньо и таким образом он перебрался на Туманный Альбион. В «Тоттенхэме» в то время подбиралась отличная команда Бэйл, Модрич, Леннон, Дефо и голландец сразу стал одним из лидеров чемпионата и команды, также его помнят за отличную игру против «Арсенала», где «Тоттенхэм» умудрился два раза победить и один матч свел к ничей. А также клуб пробился впервые в ЛЧ и дошли до стадии 1/4, жаль, что вскоре голландцу пришлось уйти, провел всего два сезона, но оставил о себе яркие впечатлении и принес пользу команде.

Эдгар Давидс - выступал за «Тоттенхэм». Также из «Аякса», из золотой команды 90-х годов, после была Италия «Милан» и «Ювентус», и даже «Барселона», а затем выбрал АПЛ . Голландец является быстрым, трудолюбивым, упорным командным игроком, одаренный силой и темпом, а также исключительной физической силой и выносливостью, несмотря на его маленький рост. Давидс был известен своим динамичным и боевым стилем игры, жестким при отборе у противника. В дополнение к этому голландец был талантливым и творческим игроком, с хорошей техникой, отличным работой с мячом, быстрой работой ног. Также его изюменкой были классные очки, в которых он играл. Однако в АПЛ у него не получилась столь ярая и долгая карьера хоть и отыграл полтора года забив при этом единственный мяч ворота «Уигана», когда «шпоры» выиграли - 2:1. Но за свою яркую игру он удостоился попасть в данную сборную.

Марк Овермарс - выступал за «Арсенал». Был твердым игроком основы. Выполнял роль флангового игрока в полузащите или крайнего нападающего один из шустрых футболистов, его нельзя было остановить не нарушив на нем правил, это сказалось на его карьере при получении травм. Что в «Аяксе», что выступая за «Арсенал» был одним из лучших на поле, часто отдавая результативные передачи, забивая важные и зрелищные голы, радуя болельщиков скоростной и техничной игрой.



Нападающие:

Руд Ван Нистелрой - голландский бомбардир выступал за «Манчестер Юнайтед». С 2001 по 2006 год защищал цвета клуба. Перешел из « ПСВ ». Перейдя из голландского чемпионата, впоследствии он стал одним из любимчиков на «Олд Трафорд». В АПЛ в первом же сезоне 2001/2002 побил рекорд Тьерри Анри и Алана Ширера, забив последовательно в 8 матчах АПЛ , затем он улучшит его до 10 матчей. В итоге голландец забил 175 голов в 243 матчах в составе «манкунианцев».

Патрик Клюйверт - Да он провел всего один сезон выступая за «Ньюкасл». Еще один талант из «Аякса», последний кто привел клуб к победе в ЛЧ в 95 году, выйдя на замену решающий гол в ворота «Милана», после выступал за «Барселону», а затем его взяли в АПЛ . В то время «сорокам» нужен был хороший футболист в атаку в пару к Ширеру и поначалу у него даже получилась яркое начало, однако вскоре получил травму, которая и перечеркнула его карьеру в АПЛ .

Денис Бергкамп - нелетучий голландец, как его прозвали, в АПЛ выступал за «Арсенал». Однако выступая за «пушкарей» он просто летал. Один из лучших футболистов в истории клуба в эпоху Арсена Венгера. Техничный, элегантный, человек одного касания, отлично контролировал мяч, забил несколько классных голов, можно вспомнить хет-трик Лестеру в 97-ом, классный по исполнению гол в ворота «Ньюкасла». Именно с приходом этого футболиста игра преобразилась и они выиграли титул в 98-ом, после еще успех повторил в 2002 выиграв золотой дубль и в 2004 став частью непобедимой команды.

Тренер:

Луи Ван Гал - у него было свое виденье футбола, своя философия, которую выработал, когда тренировал «Аякс», но на финише своей карьеры заглянул в АПЛ , и тут не всем понравилась его философия, тренируя «Манчестер Юнайтед». Но видимо сегодняшняя философия болелам МЮ нравиться больше, кстати он за два года единственный кто не проиграл в чемпионате «Ливерпулю» обыгрывал и Роджерса и Клоппа, а также завоевал кубок Англии, и раскрыл молодого таланта Маркуса Решфорда.