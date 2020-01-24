«Я стал сильнее, когда научился не открывать рот». Правила жизни Луиса Суареса

сегодня, 19:30

Сегодня один из сильнейших форвардов современности достиг «совершенного возраста». «Соккер.ру» поздравляет Луиса и ищет мудрость в его словах.

О своем детстве:

В Уругвае мы гоняли мяч на улице прямо босиком. Так мы жили. И я не мог подойти к родителям и попросить их купить бутсы, это была нереальная роскошь, понимаете? Этим Южная Америка отличается от Европы, где все гораздо проще.

О мотивации, которая помогла ему стать футболистом:

Я прошел через многое, чтобы получить возможность наслаждаться футболом, но хочу сказать, что нужда и разлука, которые были моим компасом на протяжении долгих лет, помогли мне преодолеть все трудности и соблазны: ты не будешь полностью выкладываться на поле, если у тебя уже все есть. Я всегда выкладывался на 100%.

Чем гордится Луис Суарес:

Я был плохим парнем, был худшим игроком в команде, меня постоянно критиковали и оскорбляли, но я смог превратиться в человека, который своими голами влияет на исход больших матчей. Всегда остается возможность все изменить, если верить, что это возможно. Я горд тем, что никогда не останавливался и каждый раз возвращался после неудач.

О «Барселоне»:

Я не стесняюсь в этом признаваться: я рыдал от счастья, когда «Барселона» решила подписать со мной контракт, несмотря на дисквалификацию. Я всегда буду благодарен этому клубу и не покину его, даже если мне предложат зарплату в три или в четыре раза больше.

Об отношениях с Лионелем Месси:

Лео — мой друг. Он открыл мне двери сразу же, как только я перешел «Барселону». Мы друзья не только в футболе, но и за его пределами. У нас прекрасные отношения, наши семьи близки. Я считаю, что хорошее взаимопонимание на поле невозможно без близких отношений в обычной жизни. Это то, что есть между нами.

О популярности:

Это обратная сторона славы — чрезмерное внимание людей к твоей персоне. Иногда это воспринимается нормально, а иногда бывает сложно, ведь я тоже человек. Приходишь в супермаркет за покупками, а 20 человек хотят получить автограф или фото с тобой. Нужно улыбаться даже в те моменты, когда на душе грустно. Пришлось этому научиться.

О финансовой помощи родным и близким:

Да, сейчас я богат, но мне ничего в этой жизни не доставалось даром, и я не собираюсь содержать тех, кто ничего не хочет делать для себя сам. На время я перестал общаться с отцом, потому что он решил, что может больше ничего не делать, только потому что он отец Луиса Суареса. Конечно, я не отворачиваюсь от него и буду помогать, но он тоже должен прилагать усилия. Некоторое время мы конфликтовали из-за этого, но сейчас все в порядке.

О лучшем совете тренеров:

Тренеры мне часто говорили, что если я буду реже открывать рот на футбольном поле, то стану отличным футболистом. Я это и сам понимал, но во время игры эмоции бьют через край. Но когда я научился сдерживаться, это действительно помогло мне стать более полезным.

О расизме и неграх:

Вы знаете, что я родился и вырос в бедной семье в рабочем районе маленькой страны. Но уважение и вежливость — это те основы, которые заложили в меня еще в детстве. У меня никогда и ни с кем не было конфликтов на расовой почве. Никогда и ни с кем. В моей стране слово «негр» широко используется и не обозначает чего-то оскорбительного, тем более не имеет отношения к расизму.

Об укусе Джорджо Кьеллини на ЧМ -2014 и последствиях:

Одно дело — дисквалификация, но ко мне относились, как к хулигану и подлецу. Мне было страшно, я чувствовал, как моя карьера рушится, а я смотрю со стороны и ничего не могу сделать. Сперва я не хотел ни с кем общаться, я уединился вместе с моей семьей, но потом поразмыслил над своим поступком, извинился и почувствовал себя свободным.

О лучшем игроке планеты:

Все знают, кто такой Месси. Лионель есть и будет лучшим игроком мира. Он заряжает партнеров желанием побеждать. Конечно, Лео лучше Роналду. Я тренируюсь и играю с Лео каждый день, и он каждый день меня удивляет. Это уникальный футболист.

О Брендане Роджерсе:

Роджерс - один из лучших тренеров Европы. Ему следует рассматривать предложения только топ-клубов, которые выступают в Лиге чемпионов. Если бы не Брендан, я бы не стал тем игроком, которого вы видите сегодня в «Барселоне». Он многому меня научил. Конечно, он старается сделать команду сильнее, но он также много времени уделяет личной работе с футболистами. Это очень умный человек.

О «Золотом мяче»:

Я не думаю о том, чтобы завоевать «Золотой мяч» или оказаться в тройке финалистов. «Золотой мяч» скорее связан с маркетингом и прессой, чем с достижениями на поле. Все свои награды я заслужил. «Золотую бутсу» дают, если ты забил больше, чем другие игроки, поэтому эту награду у меня не отобрать. Но у меня нет шансов на то, чтобы стать обладателем «Золотого мяча», потому что здесь важен маркетинг, а я понимаю, что никто не хочет награждать хулигана Суареса. Поэтому «Золотой мяч» - это не то, что меня волнует.

О VAR :

Когда у тебя есть сомнения, что покажет VAR , весь твой адреналин и желание праздновать гол пропадают. VAR лишает тебя радости. Ошибки недопустимы, каждое твое действие отслеживается.

О самом сложном сопернике:

Серхио Рамос - самый непростой защитник, против которого мне доводилось играть. Он очень силен, очень опытен и всегда предельно заряжен на борьбу.

О качествах, которыми хотел бы обладать:

Я бы хотел иметь такую же левую ногу, как у Месси, так как она великолепна, таких в мире больше нет, а от Неймара взял бы скорость и любовь к жизни.

О скромности:

Я не люблю выделяться, предпочитаю быть просто одним из игроков команды. Я нахожусь на поле, чтобы помогать команде, но принимать решения - это не мой конек. В «Ливерпуле» мне выпадал шанс быть капитаном, и это было нелегко. Хотя людям сложно в это поверить, но я довольно стеснительный человек. Я не привык к тому, чтобы выдвигать себя на первый план.

О лучшем голе в своей карьере: