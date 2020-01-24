Гути: «Месси - фантастический игрок»

Бывший игрок «Реала» Гути оценил высокий класс нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Я знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси. Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит.
Ранее сообщалось, что игрокам «Барселоны» запрещено жестко действовать против Месси на тренировках.
А дружок это не мой, а долларовой "миллионерши")
А дружок это не мой, а долларовой "миллионерши")
Как правило, одно из следующих событий: хет-трик "Осасуне", покер "Уэске", очередной безвольный вылет из ЛЧ или очередной матч за сборную Аргентины без полезных действий))
Как правило, одно из следующих событий: хет-трик "Осасуне", покер "Уэске", очередной безвольный вылет из ЛЧ или очередной матч за сборную Аргентины без полезных действий))
Сенегалец в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного ЧМ. Он был признан лучшим игроком Африки за 2019 год, и его соотечественник считает, что вингер заслуживал большего.
«В наши дни мы так много говорим о статистике – я считаю, что по индивидуальным и коллективным показателям у Мане было все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я всегда говорил, что если вы поменяете статистику Мане и Месси за прошлый год, Лео все равно выиграет, даже с меньшим количеством голов. То, что Мане взял Лигу чемпионов, Суперкубок, выдал невероятный сезон и стал лучшим бомбардиром АПЛ – это безумие! Он решал исходы матчей. Я уверен, что он мог бы победить.
Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят: «Да, но Месси – лучший». Конечно, все это знают! Даже если Садио придет и скажет мне, что он лучше Месси, я тресну его по лицу и скажу: «Мальчик, заткнись и присядь!». Но в 2019 году, на мой взгляд, у него был лучший сезон», – приводит Апсни слова нападающего
Сенегалец в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного ЧМ. Он был признан лучшим игроком Африки за 2019 год, и его соотечественник считает, что вингер заслуживал большего.
«В наши дни мы так много говорим о статистике – я считаю, что по индивидуальным и коллективным показателям у Мане было все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я всегда говорил, что если вы поменяете статистику Мане и Месси за прошлый год, Лео все равно выиграет, даже с меньшим количеством голов. То, что Мане взял Лигу чемпионов, Суперкубок, выдал невероятный сезон и стал лучшим бомбардиром АПЛ – это безумие! Он решал исходы матчей. Я уверен, что он мог бы победить.
Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят: «Да, но Месси – лучший». Конечно, все это знают! Даже если Садио придет и скажет мне, что он лучше Месси, я тресну его по лицу и скажу: «Мальчик, заткнись и присядь!». Но в 2019 году, на мой взгляд, у него был лучший сезон», – приводит Апсни слова нападающего