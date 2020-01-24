ГлавнаяНовости

Гути: «Месси - фантастический игрок»

сегодня, 18:41

Бывший игрок «Реала» Гути оценил высокий класс нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Я знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси. Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит.

Ранее сообщалось, что игрокам «Барселоны» запрещено жестко действовать против Месси на тренировках.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бентанкур: «Мы хотим выиграть всё»
Сегодня, 15:44 Комментарии15
Сульшер: «Клопп 4 года собирал нынешний „Ливерпуль“»
Сегодня, 14:38 Комментарии22
Инс раскритиковал руководство МЮ за назначение Сульшера главным тренером
Сегодня, 12:02 Комментарии13
Дуглас Коста: «Вообще не представляю свое возвращение в „Баварию“»
Сегодня, 11:58 Комментарии2
Ван Дейк: «Во втором тайме „Вулверхэмптон“ был лучше „Ливерпуля“»
Сегодня, 11:17 Комментарии2
Хендерсон: «Для „Ливерпуля“ каждый матч - самый важный в сезоне»
Сегодня, 09:24 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Pональдиньо
сегодня в 19:48
Как скучно читать одно и тоже на протяжении многих лет от Павлова. Твой дружок то хоть и уныл, но и то с годами менялся, то каталонцев не любил, то лазурных, теперь вот старая синьора ему не угодила,зато дошло многое смотрю, а ты все про Месси да про Месси, а все отчего, самый большой грех- гордыня, признать не хочешь, что Месси гений из-за нее, утомил ты меня очень, утомил, барин не доволен.
Так от Толстого или Лермонтова почитай. Аха-ха)
А дружок это не мой, а долларовой "миллионерши")
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 19:46
Фантастический потому что превращается в невидимку в матчах за сборную и с сильными соперниками. Аха-ха)
Как скучно читать одно и тоже на протяжении многих лет от Павлова. Твой дружок то хоть и уныл, но и то с годами менялся, то каталонцев не любил, то лазурных, теперь вот старая синьора ему не угодила,зато дошло многое смотрю, а ты все про Месси да про Месси, а все отчего, самый большой грех- гордыня, признать не хочешь, что Месси гений из-за нее, утомил ты меня очень, утомил, барин не доволен.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 19:35
Фантастический потому что превращается в невидимку в матчах за сборную и с сильными соперниками. Аха-ха)
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 19:19
"Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит."

Как правило, одно из следующих событий: хет-трик "Осасуне", покер "Уэске", очередной безвольный вылет из ЛЧ или очередной матч за сборную Аргентины без полезных действий))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:04
Бывший страйкер «Челси» Демба Ба считает, что Садио Мане заслужил «Золотой мяч» за прошлый сезон.

Сенегалец в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного ЧМ. Он был признан лучшим игроком Африки за 2019 год, и его соотечественник считает, что вингер заслуживал большего.
«В наши дни мы так много говорим о статистике – я считаю, что по индивидуальным и коллективным показателям у Мане было все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я всегда говорил, что если вы поменяете статистику Мане и Месси за прошлый год, Лео все равно выиграет, даже с меньшим количеством голов. То, что Мане взял Лигу чемпионов, Суперкубок, выдал невероятный сезон и стал лучшим бомбардиром АПЛ – это безумие! Он решал исходы матчей. Я уверен, что он мог бы победить.
Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят: «Да, но Месси – лучший». Конечно, все это знают! Даже если Садио придет и скажет мне, что он лучше Месси, я тресну его по лицу и скажу: «Мальчик, заткнись и присядь!». Но в 2019 году, на мой взгляд, у него был лучший сезон», – приводит Апсни слова нападающего
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100