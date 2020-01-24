Бентанкур: «Мы хотим выиграть всё»

сегодня, 15:44

Полузащитник «Ювентуса» в интервью Nueva Helvecia заявил, что ему всё равно, кто борется с его командой за титул чемпиона Италии.

Мне всё равно, мы должны думать только о себе. Мы хотим выиграть всё. Мы работаем над слабыми сторонами нашей игры и получаем согласованность действий во время матчей. Мы достигли примерно 60-70% нашего потенциала.

На данный момент «Ювентус» является лидером чемпионата Италии. Туринцы имеют в активе 51 очко. Второе место в турнирной таблице занимает «Интер» (47 баллов). Также на чемпионство претендует «Лацио». Римляне идут третьими, набрав 45 очков. Они провели на матч меньше по сравнению с «Интером» и «Юве».

Отметим, что ранее о борьбе за скудетто высказался директор «Интера» Джузеппе Маротта.