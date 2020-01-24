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Бентанкур: «Мы хотим выиграть всё»

сегодня, 15:44

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур в интервью Nueva Helvecia заявил, что ему всё равно, кто борется с его командой за титул чемпиона Италии.

Мне всё равно, мы должны думать только о себе. Мы хотим выиграть всё. Мы работаем над слабыми сторонами нашей игры и получаем согласованность действий во время матчей. Мы достигли примерно 60-70% нашего потенциала.  

На данный момент «Ювентус» является лидером чемпионата Италии. Туринцы имеют в активе 51 очко. Второе место в турнирной таблице занимает «Интер» (47 баллов). Также на чемпионство претендует «Лацио». Римляне идут третьими, набрав 45 очков. Они провели на матч меньше по сравнению с «Интером» и «Юве».

Отметим, что ранее о борьбе за скудетто высказался директор «Интера» Джузеппе Маротта.

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Graceful 713
Graceful 713 ответил заDOOMчивый
сегодня в 16:53
А тебе в кривое зеркало с такими донными шутками
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
сегодня в 16:44
и ещё там есть оЛИВЕР и СКОМИНА,а против их не попрёшь.
я бы сказал,что это ключевые слова
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:40
Мы достигли примерно 60-70% нашего потенциала.
так это итак уже зашкаливает... Будете довольствоваться итальянской Сантой Барбарой.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
сегодня в 16:37
Сложно будет в ЛЧ с таким подбором игроков в полузащите и на крайках защиты.Да и пока футбол Сарри в самом зародыше
и ещё там есть оЛИВЕР и СКОМИНА,а против их не попрёшь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:35
ему надо в Тотанхамон переходит с такой фамилией.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:17
Сейчас только Интер конкуретоспособен, и чуть-чуть Лацио.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 16:09
Но бабла хватает только на и без того ручной сериал.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:06
Кубок Ауди берегись))
Багор
Багор
сегодня в 15:59
Только удачи!
holms918
holms918
сегодня в 15:51
Желание есть, была бы возможность.
juvenale
juvenale
сегодня в 15:48
Сложно будет в ЛЧ с таким подбором игроков в полузащите и на крайках защиты.Да и пока футбол Сарри в самом зародыше
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:47
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