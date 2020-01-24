Сульшер: «Клопп 4 года собирал нынешний „Ливерпуль“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, будет ли клуб тратить значительную сумму на трансферы в январе:

У нас есть свой способ ведения дел.

У «Ливерпуля» сейчас все хорошо. Однако Клопп собирал команду 4 года. Я уже говорил много раз, что все быстро не получится изменить.

У нас не будет 8-10 новых игроков за одно трансферное окно. Летом у нас было приличное трансферное окно, а вот зимнее - непростое. Сейчас пытаемся что-то сделать.