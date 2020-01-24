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Сульшер: «Клопп 4 года собирал нынешний „Ливерпуль“»

сегодня, 14:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, будет ли клуб тратить значительную сумму на трансферы в январе:

У нас есть свой способ ведения дел.

У «Ливерпуля» сейчас все хорошо. Однако Клопп собирал команду 4 года. Я уже говорил много раз, что все быстро не получится изменить.

У нас не будет 8-10 новых игроков за одно трансферное окно. Летом у нас было приличное трансферное окно, а вот зимнее - непростое. Сейчас пытаемся что-то сделать.

Ранее СМИ сообщили, что МЮ не планирует увольнять Сульшера.

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Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 15:11
да сколько уже можно сравниватся с Клоппом, Моур сейчас этот, я конечно за, что бы тебе дали столько времени. Но Клопп уже в первый сезон с середняками показывал футбол и было видно во что мы собираемся играть, а у тебя уже сейчас купленны игроки за 80 млн и никакой игры
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:07
Можно 10 лет собирать и не собрать...
Don trambon
Don trambon ответил ДСА
сегодня в 14:59
Клопп Сульшеру не ровня, на него равняться смысла нет.
Может наоборот?)
ДСА
ДСА
сегодня в 14:56
Клопп Сульшеру не ровня, на него равняться смысла нет.
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 14:48
Не сравнивай себя с Клоппом- тебе до него далеко. Но все же- Оле верим!
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