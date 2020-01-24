Опять травма… Команда футбольного «хрусталя»

сегодня, 22:00

Черышев снова получил повреждение. «Соккер.ру» желает Денису выздоровления и находит его товарищей по несчастью.

Досадно, когда футболистам высокого уровня мешают постоянные травмы. Подверженность повреждениям — один из важнейших параметров оценки футболиста, ведь каким бы невероятным мастерством и менталитетом истинного профессионала не обладал игрок, толку будет ноль, если лазарет превратится в его родной дом. Увы, футбольный талант — это еще не всё. У кого-то организм не предназначен для нагрузок большого спорта, кому-то не посчастливилось получить тяжелую травму, запустившую цепочку проблем со здоровьем, иногда частые повреждения — это пробелы в физической подготовке на том или ином отрезке карьеры. А иногда имеет место и жутковатое стечение обстоятельств. Какими бы ни были причины, «хрустальные» футболисты существуют. И многих из них вы прекрасно знаете.

Вратарь

Александр Селихов (Россия)

В сезоне 2017/18 Селихов стал основным вратарем «Спартака», считался одним из потенциальных преемников Игоря Акинфеева в национальной сборной и должен был войти в заявку на ЧМ -2018, но незадолго до этого порвал ахиллово сухожилие и загремел в лазарет на полгода. Долго набирал форму, а когда, наконец, вернулся в ворота, сыграл всего несколько матчей и сломал палец. А вскоре после этого повторно дали знать о себе проблемы с ахилловым сухожилием, потребовалась еще одна операция. В итоге, «Спартак» уже сделал ставку на Максименко, а Селихов потерял почти два года карьеры, и точка в его истории болезни до сих пор не поставлена.

Защитники

Томас Вермален (Бельгия)

История травм Вермалена на «Трансфермаркте» занимает три страницы, всего 32 зафиксированных травмы, из-за которых Томас не мог тренироваться 1299 дней и пропустил 250 матчей своих клубов. В общей сложности больше трех с половиной лет защитник был травмирован, прибавьте сюда время, необходимое на обретение игровых кондиций. 34-летний Вермален еще не завязал с футболом: играет в Японии, он одноклубник Иньесты.

Карлес Пуйоль (Испания)

Пуйоль завершил карьеру в 36 лет, и признавался, что не хотел уходить, но колено сказало: «Пора!» В последние четыре сезона Карлес превратился в «Капитана Травму», 10 раз выбывал из строя и пропустил в общей сложности 405 тренировочных дней в «Барселоне». Из-за травмы — правда, не колена, а плеча, пропустил Евро-2012 и упустил шанс во второй раз в карьере стать чемпионом Европы.

Венсан Компани (Бельгия)

За титул «Самый хрустальный бельгийский футболист» конкуренцию Вермалену может составить Венсан Компани. Блестящий защитник, великолепный, один из лучших в истории АПЛ , но травмы постоянно лишали «Манчестер Сити» и сборную Бельгии лидера обороны: почти 30 серьезных травм, больше 2.5 лет на больничном. До Вермалена все же не дотянул, но Венсан слишком часто лечился.

Киран Гиббс (Англия)

Помните такого талантливого левого защитника, который появился в «Арсенале» еще в середине нулевых? Реактивный Гиббз даже за сборную Англии десяток матчей сыграл, но его карьера не сложилась из-за травм: Киран растягивал пах, мышцы бедра, связки колена и лодыжки, ломал плюсневую кость, повреждал икроножные мышцы и голеностопы, бился головой до сотрясений и рассечений, а еще лечил и болезни желудка. Разнообразно. Сейчас Гиббзу 30 лет, и он играет за «Вест Бромвич», с которым стремится попасть в АПЛ . Могло быть и хуже, но это явно не то будущее, которое прочили Кирану 10 лет назад.

Полузащитники

Абу Диаби (Франция)

Венгер обещал, что Диаби станет новым Патриком Виейра, и это могло произойти, если бы не бесконечные травмы, сгубившие карьеру талантливого футболиста. За 9 лет в лондонском «Арсенале» Диаби провел 120 матчей, а на восстановление потратил 220 недель — больше четырех лет в лазарете! Возможно, Диаби — наиболее подверженный травмам игрок из встречавшихся нам на высоком уровне.

Алан Дзагоев (Россия)

Здесь мог быть еще один выходец из «Арсенала» Джек Уилшир, но обратим внимание на наших футболистов. Дзагоев зажег на Евро-2012, мог уехать в серьезный чемпионат, но остался в ЦСКА , а сейчас уже можно констатировать, что травмы разрушили карьеру Алана. 29-летний футболист за свою карьеру был травмирован 800 дней — больше двух лет. Сейчас уже есть большие сомнения, что Дзагоев сможет хотя бы эпизодически возвращаться на свой уровень.

Денис Черышев (Россия)

Черышев — один из сильнейших российских футболистов и отличный парень, но хронические проблемы с мышцами не позволяют ему демонстрировать стабильно высокий уровень футбола. В этом сезоне у Дениса уже была травма, из-за которой он пропустил почти два месяца, теперь у россиянина диагностировано повреждение мышц бедра. Его счетчик проведенных без футбола дней близок к отметке 900. Здоровья, Денис!

Нападающие

Арьен Роббен (завершил карьеру; Нидерланды)

Роббен не нуждается в представлениях, все знают, какого это калибра футболист. На протяжении всей карьеры Арьен вел нескончаемую войну со своим организмом, который всячески не давал ему играть в футбол — более 70 травм за карьеру. Роббен и сам иронично называл себя «хрусталем высшей пробы». У Арьена очень сильная психология, раз он, осознавая свою хрупкость, каждый раз выходил на поле, чтобы играть без страха и упрека, а потом упорно восстанавливался ради новых возможностей насладиться любимой игрой.

Марко Ройс («Боруссия Д»; Германия)

В «послужном списке» Марко Ройса 51 травма, а считать количество пропущенных дней и матчей даже как-то грустно. Немец рвал крестообразные связки и связки голеностопа, по его истории болезней можно изучать спортивную медицину. Из-за травмы Марко упустил шанс стать чемпионом мира в 2014-м, а потом пропустил и Евро-2016. Был сезон, в котором он получил 10 повреждений. И ведь при всем при этом, когда здоров, носит капитанскую повязку «Боруссии» и по-прежнему в порядке!

Даниэл Старридж («Трабзонспор»; Англия)

Какой-то российский клуб намерен пригласить Старриджа? Серьезно?! Бегите, безумцы! Дэниэл — талантливый игрок, но у него больше 50 больших и малых травм за карьеру. Это человек, который к 30 годам сыграл 319 матчей, а еще столько игр своих клубов пропустил, потому что не мог выйти на поле по состоянию здоровья.

Кто еще? Оуэн Харгривз (Англия), Джек Уилшир (Англия)