Ахиллесова пята «Лейпцига»

сегодня, 22:30

Чемпионат Германии – один из немногих, где интрига в борьбе за титул живее живого. «Соккер.ру» - об очередном обострении.

В большинстве европейских чемпионатов вопросы с чемпионством весьма условны. Конечно, может радовать напряжение между «Реалом» и «Барселоной» в Испании, где гранды утратили вкус к безошибочности. Может радовать и вернувшаяся в Италию интрига, где «Ювентус» под предводительством Маурицио Сарри не так непоколебим, а «Интер» при жестком правлении Антонио Конте замахивается на былое величие.

Но ярче всего борьба за титул ведется в Германии, где «Бавария» периодически, год через несколько, устраивает аттракцион невиданной щедрости и позволяет другим включиться в гонку за чемпионством. Нынешний сезон как раз стал таким. Но падающее знамя подхватила не условная безальтернативная дортмундская «Боруссия» - за ним устремилась целая толпа. На протяжении множества туров в Германии не было явного лидера. Нет его и сейчас.

В разные периоды на эту роль претендовали и обе «Боруссии», и та же «Бавария», переживающая многофазовое обновление. Но в последнее время особенно пристально стали посматривать на «Лейпциг», который в среде немецких любителей футбола мало кому нравится, воспринимается как искусственное образование, сугубо коммерческий проект «Ред Булла», который «без души», «без истории», «без традиций» и так далее, что там любят обычно в пафосном патриотическом запале кричать болельщики сторонникам команды-оппонента.

К 19-му туру к числу претендентов на чемпионство приписывают четыре команды: «Лейпциг», дортмундскую и менхенгладбахскую «Боруссии», а также «Баварию». Все они расположились в пределах четырех очков. У «Лейпцига» был шанс чуток разорвать расстояние и отдалиться, однако он им не воспользовался, внезапно проиграв на выезде франкфуртскому «Айнтрахту». Хотя о внезапности тут может говорить только тот, кто не знает удивительной статистики отношений между этими командами. Причем именно матчей на поле «Айнтрахта».

«Лейпцигу» никогда еще не доводилось обыгрывать франкфуртцев на их поле. До сего момента дважды там «Лейпциг» играл вничью, один раз проигрывал. Теперь вот второе поражение добавилось. С другой стороны, «быки» ранее вряд ли были так сильны, как сейчас, когда в своем оптимальном состоянии они кажутся просто сумасшедшей машиной для атак.

«Зенит» в первой части сезона сполна ощутил это на себе – в противостоянии с «Лейпцигом» команда Сергея Семака предстала, пожалуй, в самом своем беспомощном состоянии. А «Лейпциг» даже к матчу с «Айнтрахтом» подходил с весьма красноречивой статистикой: он забивал как минимум три гола в предыдущих четырех матчах.

А голевая серия «быков» составляла внушительные 19 матчей в чемпионате Германии – столько туров кряду «Лейпциг» забивал хотя бы мяч. В предыдущий раз «быкам» не удавалось поразить ворота соперника только 11 мая 2019 года – тогда в соперниках была «Бавария». Порой, смотря на атаки «Лейпцига», ловишь себя на мысли, что они неостановимы. Тем не менее, у «Айнтрахта» нашелся свой секрет. Хотя, безусловно, не обошлось и без банального везения.

Взять первый тайм встречи. «Лейпциг» целиком подавил противника, а к перерыву статистика ударов потрясала: 12-1 в пользу «быков», которые волтузили хозяев по их полю в твердой решимости прервать неудачную серию игр на этом стадионе. Конечно, неправильно было бы все списывать только на везение одних и неудачи других в эпизодах. Но у «Лейпцига» было множество подходов и опасных моментов в первом тайме.

А к невезению «быков» следует добавить и крайне внимательную терпеливую игру линии защиты «Айнтрахта», плюс вратаря Кевина Траппа. В матчах с «Лейпцигом» очень важно уметь терпеть, стиснув зубы, и уворачиваться от пуль, которые с дикой скоростью несутся в сторону ворот. Весь первый тайм был, по сути, актом терпения, за которое «Айнтрахт» получил награду после перерыва.

В самом дебюте второго тайма Туре открыл счет, выведя хозяев вперед. Владевший тотальным превосходством «Лейпциг», был ошеломлен настолько, что чуть сразу же не пропустил второй. Но спохватился и снова обрушивал волны атак, только теперь они были более медленными и читаемыми для зарядившейся уверенностью защиты «Айнтрахта».

Который в свою очередь не забывал об ответных мерах, и когда «Лейпциг» окончательно раскрылся, пойдя в штурм, «Айнтрахт» его покарал вторым голом в исполнении Костича. Поражение и первый матч в нынешнем чемпионате вообще, когда «Лейпциг» не сумел забить. Есть ли в этом что-то феноменальное или симптоматичное? Как всегда, истина где-то между. Забей «Лейпциг» первым, и «Айнтрахт» вообще мог посыпаться и быть разгромленным.

Сыграют эти команды в таком же духе еще девять матчей, и все девять остались бы за «быками» без каких-то сомнений и напряжения. Ведь «Лейпциг» владел мячом 67 процентов времени, нанес всего 22 удара по чужим воротам против семи у «Айнтрахта». Невезение? Но не только.

Есть и некие симптомы, на которые могут обратить внимание «Боруссии» и «Бавария». Это психологическая устойчивость. «Лейпциг» очень легок, воздушен и стремителен. В этом его преимущество и секрет успеха, но в этом же и недостаток – его можно сбить с толку, заставить нервничать так, что он не словит снова свою эту неудержимую манеру – она идет от вдохновения, а не от солидности или чистого класса.

Своим быстрым голом во втором тайме «Айнтрахт» выбил почву из-под ног гостей, и те не смогли ее обрести снова до самого конца. На критическом участке сезона эта слабость может сыграть дурную роль и подвести «Лейпциг» под монастырь. Ведь в этой лихой привлекательной команде нет настоящего лидера по харизме, лидера в раздевалке, который мог бы собрать в нужный момент озорную яркую банду в организованную машину.

Эта команда очень сильна, потому что умеет ловить настроение и с ним играть в восхитительно красивый и эффективный футбол. Но она далеко не без слабостей, и они могут быть слишком очевидными для искушенных опытных соперников.