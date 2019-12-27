Положительные итоги футбольного года

вчера, 18:02

Российский футбол выдал странные двенадцать месяцев, но «Соккер.ру» пользуется опытом поживших людей и ищет позитив.

Актер Энтони Хопкинс как-то спросил у знакомого богослова: «Какая лучшая короткая молитва?» Получил ответ с самым известным английским ругательством: «**** it». Литературный перевод – «к черту». Речь не про отрешенность, не про опускание рук, а именно про освобождение от груза.

Это вопрос психического здоровья человека разумного – надо уметь оставлять негатив позади, ведь прошлое не изменить, поэтому последуем совету хитрого британского священника – к черту всех чертей. Год в российском футболе получился противоречивым. Да, клубы провалились в еврокубках. Конечно, чемпионская борьба хуже, чем могла быть.

Судейство – сами знаете, отдельной строкой. Но одновременно были светлые моменты. И хотя скандалы, как показывает статистика и рейтинги, привлекают куда больше внимания, попробуйте не ссориться, не спорить и не включать хейт хотя бы в виде исключения. Сделайте короткую паузу, чай или кофе с десертом, вспомните хитрый совет священника и найдите то в российском футболе, что вас порадовало.

Сборная России легко вышла на Евро

И все-таки она вертится! Давно у национальной команды не было такого легкого пути в финальную часть крупного турнира через отбор. Команда Черчесова собрала серию из семи побед – лучшая в истории, наколотили невероятно много мячей, а поражения от Бельгии вообще никак не повлияли на планы фанатов футбола, которым в руки попадутся билеты на игру в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Сборная России на Евро-2020 – положительный итог года, а что без приключений – дополнительный бонус, как и высоченная результативность, порадовавшая после весьма скромных лет с «автобусным» подходом. Сейчас атакуют – во многом из-за роста Головина в сборной России, куда лучше.

В РПЛ многие игроки прогрессируют

У Мелкадзе получается в «Тамбове» - 5 голов и 2 ассиста после насмешек в «Спартаке». Оздоев весь год прибавлял – а раньше сидел на скамейке. Дзюба вряд ли когда-то в жизни выдавал такой результативный год в клубе и сборной, как сейчас, и точно не играл настолько зрело. Влашич растет, Жиго – вернулся, Сантос – прижился, Обляков, Бакаев и Баринов прожили важный для их футбольных карьер год. Чистяков стал открытием нового сезона и года, Соболев и Шомуродов – два форварда с голами. Даже немолодой Крыховяк накануне женитьбы выдал шикарный отрезок. Уремович – крутой, Джанаев – тоже, Мариу лучше, чем был в «Интере», а Еременко – чем был в «Спартаке». Братья Миранчуки не потратили год зря, Барриос – зверь. Таких примеров слишком много, чтобы игнорировать общий итог года – в РПЛ собрались ребята, способные прибавлять и дальше.

Юные футболисты не разочаровали

Минус этого пункта – Черчесов пока предпочитает стариков для работы на первую сборную, но будущее точно не за Гильерме, Жирковым или Дзюбой. В этот раз без труда нашли пятерку талантливых ребят, не старше 21 года, из которых выбрали обладателей премии «Первая пятерка». Впервые лауреатов двое – Сулейманов и Сафонов набрали одинаковое количество баллов, Обляков, Дивеев и Максименко идут следом. Но всего в РПЛ 110 человек, которым нет 24 лет, и при этом почти семь десятков из них – россияне. Бакаев, Соболев, Жемалетдинов, Фомин, Карпов, Лесовой, Баринов – есть из кого выбирать. А еще Зиньковский, Ахметов, Евгеньев, Калугин, Чалов, Мостовой, Умяров, Ломовицкий, Уткин или Игнатьев. Все не могут быть стабильными, словно им по тридцать лет. Но у каждого будет время, чтобы стать лучше.

Наступает время молодых тренеров

Они пока не всегда радуют, но учатся! Семаку 43 года, тренером работает недавно. Если окажется смышленым – исправит свои ошибки лучше, чем правил личные ляпы предыдущий тренер «Спартака». А нынешний – Тедеско, моложе, чем некоторые его футболисты. Новому тренеру «Динамо» Новикову всего 38 лет. Карпину целых 50 – старик на фоне упомянутых, но у деда маленький ребенок, и второй на подходе. Молодая жена не даст закиснуть, наставник «Ростова» полон сил и выглядит моложе полтинника. Да, Семин – патриарх, но Черевченко, Евсеев, Парфенов, Федотов, Ганчаренко и Мусаев не относятся к числу старых наставников. Нехорошо, что в РПЛ маловато мощных иностранных специалистов, но ошибки смешивают с успехами молодые – большой плюс. Значит, есть надежда, что будут открыты новые имена, а 48-летний Слуцкий окажется в списке «бывалых», хотя его нельзя назвать «старым» тренером.

Судейство курирует новый человек

Егоров сегодня ушел в отставку – правильное и очень запоздалое решение. Ведь результаты его работы взбесили почти все клубы РПЛ , а что творилось в ФНЛ – можете представить. С другой стороны, при обсуждении ошибок рефери на вас очень влияют клубные пристрастия. Когда ляпы в пользу «Спартака» – их фанаты молчат или оправдывают судью, а если против «красно-белых» - сразу протестуют. У всех так, это доказано десятки, сотни раз на примерах болельщиков ЦСКА , «Зенита» и всех остальных. Но в этот раз поводов для споров по теме в целом нет, поскольку и представители Санкт-Петербурга, и клубы Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону или Оренбурга согласны – арбитры провалились. В результате судейский комитет возглавил Ашот Хачатурянц, и Егорову найдут замену. Пока поставили бизнесмена, ищут третейского судью. По биографии босса видно – Хачатурянца поставили, чтобы арбитры работали тоньше. Не обязательно чисто, но тоньше – точно. Хоть что-то.

Фанаты объединились против произвола

Семь поклонников «Уфы» - самураи года со своим кодексом чести. Прилетели в Грозный на выезд любимой команды, но тоже присоединились к акции болельщиков других клубов, ушли по ходу матча. Когда российские фанаты объединялись последний раз, то получилось некрасиво – гоняли по Марселю английских пенсионеров. А сейчас все правильно сделали, один за всех, и все – за одного. С ультрас футбольные власти не общаются годами, оставляя негласную работу правоохранителям, хотя достаточно нескольких встреч, чтобы найти общий язык. Хорошо, что тот же «Зенит» начал общение, или что «Спартак» оказывает юридическую помощь. Но ужасно, что параллельно РФС не допустил некоторых ультрас москвичей на Евро-2020 – подлая месть сами знаете за что.