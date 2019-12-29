Рождество в «доме старого лесника»

29 декабря 2019, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как провёл первый круг новичок Бундеслиги берлинский «Унион».

Есть у болельщиков «Униона» хорошая традиция - собираться в Рождество на клубной арене «Ан дер Альтен Фёрстерай» и отмечать праздник вместе. «Дом старого лесника» (так переводится название арены) раскрашивается в красный цвет. Почти 30 тысяч берлинцев распевают песни, в которых славят любимую команду. Мероприятие платное, вход стоит около 10 евро. Но все билеты на рождественский вечер разлетаются за считанные дни.

Нынешний год не стал исключением. Тем более что это Рождество - особенное. «Унион» встретил его клубом первой Бундеслиги. «Железный союз» впервые взлетел так высоко. И не упал. Держится. За первый круг футболистам и тренеру Урсу Фишеру не должно быть стыдно. Они выступили достойно и завершили первый круг на одиннадцатом месте. Второй берлинский коллектив - «Герта» пришла на промежуточный финиш двенадцатой.

В конце мая «Соккер.ру» подробно рассказал и об «Унионе», и о тренере. Не стоит повторяться. Стоит разве что заметить, что состав «железного союза» вопреки ожиданиям не получил значительного усиления. Пришли три известных игрока - защитник Невен Суботич, полузащитник Кристиан Гентнер и нападающий Энтони Уджа, укрепившие каждую из линий. Двукратный чемпион Германии в составе «Боруссии» Суботич после нескольких травм переживал игровой кризис. В Дортмунде отказались от услуг некогда ведущего игрока. Серба гоняли по арендам, пока не отпустили в «Сент-Этьен». Во Франции тоже играла тень прежнего Невена, поэтому защитника не стали удерживать. В «Унионе» Суботич напоминает себя времён Юргена Клоппа. Опытнейший Гентнер сдал капитанскую повязку в «Штутгарте», который был выбит в переходных матчах именно «Унионом», и укрепил среднюю линию победителей. Нигериец Уджа, некогда много забивавший в «Майнце», «Кёльне» и «Вердере», тоже провёл неважный сезон. Африканец решил сменить обстановку и сменил «Майнц» на столичный клуб.

Все же остальные игроки «Униона» - те, кто бились во второй Бундеслиге. Клуб не стал чистить состав, доверив сыграть в элите тем, кто завоевал это право. Может быть, и неверно со спортивной точки зрения, зато справедливо. Состав берлинцев - один из слабейших в Бундеслиге. Разве что «Падерборн» выглядит несколько скромнее. Однако судьбы новичков складываются по-разному.

«Унион» начинал сезон домашним матчем с «Лейпцигом». И был жестоко бит со счётом 0:4. Первое, что пришло в голову, -- что забыл «Унион» в Бундеслиге? Команда показалась не совсем готовой к матчам в элите. Но это впечатление, к счастью, оказалось обманчивым. «Унион» оказался вовсе не беспомощным. Уже в третьем туре «железный союз» разобрался с вице-чемпионом - дортмундской «Боруссией». Были обыграны «Майнц», «Фрайбург», вторая «Боруссия». Первое берлинское дерби также оказалось за «Унионом». Себастьян Полтер реализовал пенальти в добавленное время, и этот гол нападающего «железного союза» оказался единственным. Столичная команда достойно выглядела в Мюнхене, проиграв 1:2. Разгром от «Лейпцига» оказался единственным в первом круге. Больше «Унион» никому не проигрывал с крупным счётом. И если бы не два декабрьских поражения от «Хоффенхайма» и «Фортуны», берлинцы могли оказаться в первой десятке. Однако и 11-е место с приличным отрывом от зоны вылета - от «Фортуны» команду отделяют 5 очков, от «Вердера» - 6, а от «Падерборна» - 8, позволяют занести первый круг в актив. Конечно, «Унион» не решил ещё ничего, впереди 17 матчей. Но клуб из столицы пока выступает лучше, чем ожидалось. И задача закрепиться в компании сильнейших уже не выглядит такой сложной.

Урс Фишер крепко держит штурвал в руках. Игроки тоже бьются в историческом сезоне. С наилучшей стороны проявил себя польский вратарь Рафал Гикевич, которого стали привлекать в сборную. Надёжно действует оборона, где Суботичу помогают воспитанник «Шальке» Марвин Фридрих и не проходивший в состав «Фрайбурга» Кевен Шлоттербек. Два Кристофера - Ленц и Триммель надёжно прикрывают фланги. Роберт Андрих с опытнейшим Кристианом Гентнером закрывают опорную зону. Да и линия атаки, где выдвинутым вперёд шведу Себастьяну Андерссону и нигерийцу Энтони Удже помогает из глубины датчанин Маркус Ингвартсен, может занести первую часть сезона в актив.

Каждому из упомянутых выше футболистов, а также игрокам резерва, фанаты посвятили по куплету в рождественских песнопениях. Была упомянута и «Герта», но уже в ином контексте. За короткий срок выступлений в элите «Унион» успел нажить себя врага. Если говорить точно, то сам его сотворил.

«Соккер.ру» писал, что «Унион» и «Герта» не были антагонистами, а их нечастые личные встречи не носили ожесточённого характера. До второй мировой войны, когда фанатского движения не было, соседи не успели рассориться. В послевоенное время «Унион» оказался в ГДР , а расположенная в Западном Берлине «Герта» играла в западногерманских турнирах - Бундеслиге и её предшественниках. «Унион» же бился с берлинским «Динамо». Но после поглощения ГДР Западной Германией клубы оказались в одной стране. Но встречались они так редко, что берлинское дерби никак не складывалось.

Но в Бундеслиге всё изменилось. Клубы, точнее их фанаты, разругались напрочь. Матч на «Ан дер Альтен Фёрстерай», прошедший в начале ноября, сопровождался столкновениями болельщиков, отжимом баннеров и шарфов с их дальнейшим сожжением, обменом любезностями в кричалках. Был израсходован годовой запас пиротехники. С нейтралитетом покончено. Клубы разожгли костёр войны. Причём инициатива исходила от «Униона». Организаторы чемпионата хотели провести встречу двух берлинских команд 9 ноября, - в день объединения Германии, что было бы весьма символично. Но «Унион» был категорически против. Поэтому берлинские команды, некогда разделённые стеной, сыграли неделей раньше. Дерби сразу приобрело некий политический подтекст - ГДР против Западного Берлина и ФРГ . Тут и ностальгия по социалистическому немецкому государству, которое было не таким уж плохим. И несбывшиеся надежды на хорошую жизнь после объединения трёх германских государств (Западный Берлин не входил в состав ФРГ ). И многое другое. Любопытно. Во времена ГДР болельщики «Униона» считались едва ли не самыми прозападными. Некоторые из них участвовали в сносе стены. А сейчас всё наоборот. «Унион» оказался неким реликтом ГДР . Действительно, капиталистический новодел «РБ Лейпциг» на такую роль не подходит.

Ладно. Хватит политики. Давайте просто порадуемся за «Унион» и его верных болельщиков. И пожелаем им удачи в новом году. Чтобы и следующее Рождество в «доме старого лесника» было радостным.