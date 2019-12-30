Итог года. Не починить, только ломать

вчера, 13:00

Сюрреалистичные мотивы стали нормой во времена лимита. «Соккер.ру» подбивает итоги года после слов чемпиона.

Ключевая история 2019-го в российском футболе. Семака спросили, испытывает ли он угрызения совести, что «Зенит» оформил переход Сутормина из «Рубина» за 50 тысяч рублей? Тренер-чемпион снова подтвердил – нет, ему без разницы, все подходит.

Семака можно понять, ведь в футбол пришел с улицы. Не знает, что ПСЖ в далеком 2005 году отдал за российского хавбека ЦСКА 2.5 млн евро. С – сарказм, ведь речь о самом Семаке. В эру лимита футболист Сутормин, хотя куда слабее, чем был Сергей, не может стоить 50 тысяч по законам рынка.

Но рынка в РПЛ нет, и не намечается. Зато именно лимит породил систему, где у заштатных футболистов ведущих клубов РПЛ зарплаты выше, чем у звезд Серии А. Иммобиле – один из главных снайперов 2019 года, двукратный победитель «Ювентуса», получает чистыми от «Лацио» где-то 1.4 млн евро в год.

Кокорин после выхода из тюрьмы, где выпал из тренировочного процесса, получил контракт с «Зенитом» на 800 тысяч, а играть может только полсезона, и вряд ли в основе. Вот только раньше Александр годами получал намного больше, чем Иммобиле, если учитывать разницу в налогах для богатых в России и Италии.

Квальяррела – 21 гол в Серии А, за прошлый сезон получил меньше, чем Заболотный. К чему еще привел лимит, кроме переоценки игроков? К нерыночным отношениям. «Рубин» забрал Сутормина у «Оренбурга» тоже за 50 тысяч рублей.

Столько Дзюба зарабатывает за полтора часа, если считать среднюю стоимость услуг за шестьдесят минут круглый год. Кстати, кто-то помнит, что в 2009 году Артема «Спартак» пытался сбагрить в ФК «Москва» за ненадобностью?

ФК «Москва» важен в этой истории. Трансферный рынок в стране убили 28 июля 2009 года. За два дня до этого в РФПЛ – тогда еще была буква «Ф» в названии, сыграли 15-й тур. На экваторе лидировал «Рубин» - 28 пунктов, дальше шел «Спартак» - 27 с Быстровым, а следом – ФК «Москва», у команды Божовича тоже было 27 очков в зачете.

Последний клуб олицетворял Бракамонте – аргентинец лидирует в истории ФК «Москва» по матчам и голам в РПЛ . Не сказать, что в 2009 году был в идеальной форме – забил 2 мяча, сделал 2 ассиста, но его команда сражалась за титул. «Зенит» шел на шестой строчке, ЦСКА – на четвертой, «Локомотив» был десятым.

Что произошло 28 июля? Бракамонте перешел из «Москвы» в «Терек» (бывшее название «Ахмата») – команду из восьмой строчки. Футбольных причин не было совершенно никаких, Божович не мог поверить. В разгар сезона один из важнейших игроков фаворита ушел в состав середняка.

Грозненцы показали, как можно работать, и в августе Быстров вернулся в «Зенит». ЦСКА и «Локомотив» оказались в пятерке, «Спартак» не стал чемпионом – титул взял «Рубин». А ФК «Москва» вытеснили на шестое место. Дальше снялись с чемпионата, а спонсор вместо продажи «непрофильного актива» решил закрыть клуб.

По схожей схеме свернули «Анжи», ставший опасным. В 2013 году команда из Махачкалы оказалась третьей – были выше «Спартака» и намного выше «Локомотива». Через год дагестанский клуб вылетел. Ну, а «железнодорожники» вошли в тройку после 9 места – их любимый рывок на вершину с середины таблицы.

Фокусы, вроде Бракамонте, Быстрова или Сутормина, возможны только при отсутствии рынка. Все понимают толстые намеки. «Ростов» вышел в ЛЧ , опередив «Зенит» и оставив фавориту Лигу Европы. Через полтора года Новосельцев, Мевля, Терентьев, Полоз, Ерохин и Нобоа стали футболистами клуба из Санкт-Петербурга.

Так будет с каждым – четкое послание, как в случае с Суторминым. Даже сделка по Дзюбе, когда «Спартак» не захотел предложить много денег, чтобы набравший форму Артем остался, уже не кажется простой? Вспомните сумму трансфера Новосельцева, которую озвучили официально.

Иван тогда еще котировался высоко, играл до этого за успешный «Ростов» - и действовал круто, но «Зениту» достался за 8 миллионов рублей. Где такие цены в российском футболе, если «Краснодар» за Сорокина заплатил под 3 миллиона евро (около 200 млн рублей), а Дивеев обошелся ЦСКА примерно в 100 миллионов?

Странно ли, что «армейцы» были в сантиметре от финансового банкротства, поскольку сами построили стадион за кредитные деньги (как и «Спартак» - за деньги генеральных спонсоров?), «Зениту» их арена досталась за 1 рубль в год, потому у них Малком за 2.7 миллиарда рублей, и Маркизио озолотили.

Правил нет, это – единственное правило. «Краснодар» за Скопинцева отдал миллионы, а «Зениту» очередной игрок «Ростова» достанется как свободный агент? Хорошо, что у давнего фаната ЦСКА (не Гинера) связи, потому ВЭБ забрал долги акциями клуба. Но у «Ростова», который снова стал мешать фаворитам, таких связей нет.

Сколько Шомуродов, Норманн или Чистяков продержатся? Не исключено, что Карпин получит звонок, и услышит кодовое слово: «Валера, у нас снова полный Быстров». Тренер все поймет и уедет в Москву. А вы прочитаете в нашей ленте новостей, что спонсоры прекратили финансирование «Ростова», команда устраивает распродажу, проект закрывают – привет, ФНЛ .

А как же стадион, как же фанаты? Ничего страшного – оборудуют аквапарк и торговый центр. В Саранске тоже новая арена к ЧМ , а играть некому, ведь «Мордовия» без денег. Ростовский клуб СКА получит финансирование государства – Баста выйдет в РПЛ . Им даже разрешат играть на арене «Ростова», которая не принадлежит этому клубу. У них ничего нет, ведь нет рынка – негде зарабатывать.

В РПЛ сейчас 10 клубов, которые можно закрыть одним звонком за один день. Буквально можно закрыть, было бы желание, как появилось в случае «Амкара», например. Так что главный мем года о российском футболе – кадр из сериала «Настоящий детектив», на котором герой актера Колина Фаррелла и надпись: «Ну да, ну да, пошел я…»

Героем мема, в зависимости от обстоятельств, были российские клубы в еврокубках. Или фанаты «Спартака» - их посылали в клетки до того, как сами послали Дзюбу, а теперь забанили на Евро-2020. Артем тоже был и остается в этой роли. Гинеру в кои веки продиктовали направление для ЦСКА . «Зенит» нагнул «Рубин», «Рубин» до этого – «Оренбург».

Никто не стесняется, РПЛ не проверяет сделку, не задает вопросы. Дилетантский цинизм касается почти всех участников футбольного процесса, а лицемерие - норма. Например, годами убивали лимитом клубный футбол, что совсем не улучшало сборную. Теперь грозятся выделить 27 миллиардов рублей на детский футбол – получается 380 млн евро.

Хотят спасать то, что якобы расцвело благодаря лимиту? Логика – железная. Что мешало сразу действовать адекватно, по законам рынка срезать цены и зарплаты на российских игроков, а полученную разницу вложить в местных футболистов? Получили бы вместо одного Головина десять таких же, поскольку ничего невероятного в воспитании нормальных мастеров, когда есть конкуренция, нет.

Посмотрите на Голландию, Бельгию или Португалию! А когда нет правил – Сутормина забирают в «Зенит», где будет на правах Соловьева. Помните Ивана? Когда-то тоже переехал за деньгами и трофеями из «Динамо» в Санкт-Петербург. Сейчас представляет «Навбахор» из Узбекистана в 26 лет. Достаточно историй, когда «Зенит» и многие другие вели себя как враги российского футбола.

Кстати, в Санкт-Петербурге тоже ничего от этой системы не выиграли. Семак ведь соглашается, что лимит вредит клубам, а фанаты видят, сколько осталось достойных воспитанников уровня стартового состава сборной России в основе их любимой команды. Кузяеву 26 лет, Кержакову скоро 33, это не новое поколение! И «Зенит» первый после паузы сезон в ЛЧ завершил на четвертом месте в группе.

Понятия вместо законов не ведут к развитию. Не может в системе, где конкуренты проглотили трансфер за 50 тысяч, развиваться футбол. Пока не поймут – все в шкуре героя Фаррелла. Ваше внимание не ценят, чтобы создать РПЛ , которой можно восхищаться, и сборную, где бразильцев в основе меньше, чем воспитанников «Зенита» - чемпиона страны, если кто забыл.

Между транферами Бракамонте и Быстрова, когда испугались, что за чемпионство будут драться Бердыев и Божович, а поможет им «Спартак», и переходом Сутормина прошло десять лет. Ничего не изменилось. Хотя нет, в 2008 году «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка УЕФА . А через одиннадцать лет «Зенит» не смог сыграть вничью с «Бенфикой», чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

А теперь вспомните заголовок. Дошли до точки, где уже никакие косметические ремонты не спасут. Российский футбол начнет стремительно развиваться после полного демонтажа лимитно-понятийной системы. То есть не начнет.