«Ювентус» - «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 января 2020, 14:50

Центральный матч 22-го тура итальянской Серии A состоится в Турине, где «Ювентус» на стадионе «Альянц» примет «Фиорентину». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок «Старой синьоры» и «Фиалок».

«Ювентус»

В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус прервал свое победное шествие, которое длилось на протяжении пяти поединков. Подопечные Маурицио Сарри вопреки всем прогнозам уступили в гостях кризисному «Наполи» со счетом 1:2. Единственный гол в составе «Старой синьоры» забил Криштиано Роналду, показывающий запредельную результативность в 2020 году.

Несмотря на осечку, «Зебры» сохранили лидерство и имеют перевес над вторым «Интером» в размере трех очков.

«Фиорентина»

Джузеппе Якини, сменивший во Флоренции на посту главного тренера Винченцо Монтеллу, сумел вывести команду из кризиса. В четырех последних турах «Фиорентина» набрала 10 очков и отдалилась от зоны вылета, обосновавшись на 13 строчке.

В прошлом туре Серии A «Фиалки» не смогли обыграть дома «Дженоа (0:0). До этого клуб из „Флоренции“ поочередно обыграл „Наполи“ (2:0) и СПАЛ (1:0), а также сыграл вничью с „Болоньей“ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Ювентус“ - 1.343

Ничья – 5.270

Победит „Фиорентина“ - 9.910

Интересные факты

В матче первого круга текущего сезона Серии A команды сыграли вничью 0:0.

„Ювентус“ выиграл 8 последних домашних матчей Серии A против „Фиорентины“.

„Старая синьора“ выиграла 9 из 10 домашних матчей в проходящем чемпионате Италии.

„Фиоренитна“ проиграла 3 из 5 предыдущих выездных поединков в Серии A.

Прогноз

После провального матча в Неаполе „Ювентус“ попытается реабилитироваться в присутствии своих болельщиков. „Фиорентина“ по-прежнему испытывает проблемы в атаке, ведь голы „Фиалкам“ даются крайне тяжело.

Предлагаем ставку на Ф1(-1) с коэффициентом 1.546 в букмекерской конторе Pinnacle.