Суд в пользу Сёмина. «Локомотив» атакует Геркуса

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«Соккер.ру» с любопытством наблюдает, как новый директор пошел войной на бывшего президента.

Василий Кикнадзе – генеральный директор «Локомотива» после Геркуса, называл себя консерватором. И человеком, который не склонен к авантюрным решениям.

Еще в марте прошлого года заявил, что в клубе провели аудит, уже тогда собирался пообщаться с Геркусом один на один. При этом финансовое положение «Локомотива» «драматизировать не стал».

Прошел почти год, и лишь теперь Геркуса вызвали в арбитражный суд. «Локомотив» подал иск против бывшего президента, требуют взыскать 144.6 миллиона рублей. Странная история. Если результаты аудита были в марте 2019 года, то зачем тянули?

Что случилось сейчас? Никакой конкретики от клуба нет. В «Локомотиве» объяснили, что пытались выйти на Геркуса, но не получили нужные ответы, поэтому взывают к закону. Годовой бюджет клуба – примерно 5.75 млрд рублей, то есть исковая сумма составляет примерно 2.5 %.

Геркус в клубе работал почти 2.5 года, аудиторы, если верить Кикнадзе, нашли нестыковки примерно на 1 % бюджета за полный сезон. Для «Локомотива» с бюджетом в 80-90 млн евро 2.1 млн евро – тоже деньги. Например, школа клуба обходится примерно в 215 млн рублей.

Но как можно предъявлять претензии именно к бывшему генеральному директору клуба Геркусу, если тот справедливо отметил, что был человеком подневольным? Все ключевые решения одобряли совет директоров и руководство РЖД , в клубе также был спортивный директор – немец Штоффельсхаус.

Если «Локомотив» в лице Кикнадзе сейчас пытается отсудить у Геркуса 2.1 млн евро, ссылаясь на «потерянную выгоду», то дело, конечно, выеденного яйца не стоит. Ни в одном суде не доказать, что выданный Чорлуке контракт с окладом в 4 млн евро на четыре года – нерыночный. И так по любой сделке, личной или трансферной, вроде Смолова.

Аудит – классная штука. Хотелось бы, чтобы РПЛ и РФС нашли законный механизм самим присматривать за тратами клубов. Понятно ведь, что соблазн украсть сотню миллионов тут, сотню миллионов – там, когда речь о лиге с общим бюджетом в районе 60 млрд рублей за сезон, присутствует. Но учтите, что топ-5 самых богатых клубов забирают на себя 70 % суммы.

Галицкий сам у себя точно не ворует, как и Алекперов с Миллером. А у ЦСКА или «Локомотива» нет раздутых общих или трансферных бюджетов, чтобы можно было легко найти явные нестыковки. Причем раз суд арбитражный, то вряд ли Геркусу вменяют прямое воровство, скорее претензии к его решениям, которые якобы привели к финансовым потерям.

В теории имеем четыре варианта. Первый - Геркус настолько интеллектуально одаренный, что обманул клуб, который ему, несомненно, щедро платит, причем в пользу третьих лиц, не себя лично, ведь речь не о воровстве, иначе увидели бы уголовное дело, а не арбитраж. Второй вариант – Кикнадзе наивно полагает, что суд против Геркуса упрочит его положение.

И третий – нового гендира «Локомотива» подставили, предложив подать этот иск на человека, который выиграл чемпионство и ничего противозаконного не сделал. Есть сомнения, что Геркус проиграет, вряд ли его дадут в обиду или обяжут отдавать 2.1 млн евро. Также очевидно, что Кикнадзе подал в суд через ФК «Локомотив» на человека, к которому с симпатией относится глава РФС .

Не случайно ведь бродили слухи, что Геркуса готовили на замену Прядкину в РПЛ , пусть сейчас этот вариант маловероятен. Зато внеочередные выборы лига признала недействительными – даже с учетом, что юридических рычагов влияния у РФС не было. Если претензии к Геркусу необоснованные, то Дюков воспримет атаку на знакомого как личную.

Очерняют возможного кандидата на пост главы РПЛ или вице-президента организации. А если аудиторы что-то серьезное нарыли и в суде докажут вину – ставим крест на публичной карьере Геркуса, но снова злим Дюкова. Кикнадзе легко могли подставить этим иском, если глава РФС посчитает, что генеральный директор «Локомотива» влез не в свою большую игру.

РЖД не будет ссориться с другим монополистом из-за личных амбиций Кикнадзе, его проще уволить. Если у главы РФС были политические планы на Геркуса – а об Илье Леонидовиче в целом отзываются, как о грамотном в финансовом секторе человеке, то «Локомотив» сильно рискует. Например, вы же в курсе, кому подчиняются арбитры?

Самый честный суд в мире всегда может заявить, что иск против Геркуса необоснован. В таком случае фанаты увидят, как новый руководитель, который пока еще ничего не выиграл, атакует бывшего босса, ставшего чемпионом. Да, самого Геркуса в «Локомотиве» не очень любили – тот же Семин конфликтовал с ним, но ведь с Кикнадзе у Юрия Павловича та же история.

Тяжело представить, как «Локомотив» может выиграть от иска даже в теории. Финансово победа смешная – для РЖД 2.1 млн евро не критическая сумма. А по репутации удар неизбежен. Если клуб выигрывает суд у Геркуса, то получается, что чемпионский директор оказывается или слабым профессионалом, под руководством которого потеряли пару миллионов, или сам допустил эти ошибки.

Сам иск говорит, что у «Локомотива» не хватило мастерства, чтобы выйти на маленького Геркуса и закрыть все вопросы полюбовно, если предмет для спора существовал почти целый год. Кроме того, все крупные сделки вправду одобряли в РЖД и совете директоров клуба. Получается, если Кикнадзе выигрывает суд, то автоматически докажет - его собственное начальство проморгало 2.1 млн евро.

История в лучшем стиле футбольной зимы – как у Кокорина и «Зенита», точно ударит по репутации «Локомотива». А пока помним о презумпции. Внешне Геркус не кажется настолько глупым, чтобы к славе – стал чемпионом, и деньгам – генеральным директорам не платят копейки, добавлять махинации. С другой стороны, в российском футболе схемы – привычное явление.

Вот только даже победа «Локомотива» в суде будет пирровой. Во-первых, получится, что 2.5 года держали во главе клуба вредителя. Во-вторых, суд прямо укажет, что в совете директоров были люди, которые не заметили выгоду в 144.6 млн рублей. Потому действия Кикнадзе озадачивают.

Враждовать с Семиным – обычная практика для менеджеров «Локомотива», Смородская и Геркус делали так же. Но Кикнадзе пошел дальше. Не назначил спортивного директора после ухода профессионального Штоффельсхауса, взял на себя полную ответственность за все сделки, которые Семину совсем не доверяет.

На стороне Юрия Павловича трибуны – за зиму забудут черную серию, но вспомнят, кто у «Локомотива» любимый дедушка. Добавьте имиджевые потери от любого результата суда – вот вам и отставка директора наклевывается. При Геркусе появился Сухина, работал Штоффельсхаус, выиграли Кубок и РПЛ .

Или к Геркусу несправедливо прицепились, или же «Локомотив» два с половиной года держал на посту президента клуба (позже переименовали должность на гендира) человека, который получал немаленькую зарплату, но виноват в потере 2.1 млн евро. И так, и эдак клубу плохо. Не исключаем, что РЖД инициирует отзыв иска и будет заявлено, что Геркус дал все необходимые объяснения, вопрос закрыт.

В противном случае, если вину Ильи Леонидовича не докажут, Семин получит достаточно оснований, чтобы спросить у совета директоров: «А вы вообще кого поставили мной управлять? Мне тут игроков возят больше года без спортивного директора, а вы требуете путевку в ЛЧ ». Очевидно также, что сам суд легко может подставить самого Кикнадзе.

Требовать деньги у бывшего генерального директора, чьи ключевые решения всегда одобрял совет директоров «Локомотива» и глава РЖД - странная затея. Будь Геркус главным – одно дело, но структура управления другая. Выиграть может только Семин, если ему интересна отставка Кикнадзе. Юрий Павлович за финансы не отвечает, будет смотреть, как грызутся его бывший и новый начальники.

Осталось подать в суд на Смородскую и ее зятя, бывшего спортивного директора «Локомотива» Кирилла Котова, чтобы Семин окончательно убедился, что его позициям в клубе никто не угрожает. Генеральные директоры меняются – Юрий Павлович остается. Победа или поражение в суде станут одинаково негативными для «Локомотива» в плане деловой репутации, а Семин выиграет, если просчитался не Геркус, а Кикнадзе.