«Лилль» - «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:26

В 23 туре чемпионата Франции «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» примет «Ренн». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

«Лилль»

«Доги» в прошлом туре чемпионата Франции прервали серию из трех поражений кряду, обыграв в гостях «Страсбур». Эта победа позволила команде Кристофа Галтье сохранить четвертую позицию в турнирной таблице Лиги 1.

От своего ближайшего соперника и прямого конкурента «Лилль» отстает на шесть зачетных пунктов. Поэтому, победа в предстоящей встрече позволит «Догам» существенно упрочить свои позиции в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

«Ренн»

«Красно-черные» стабильно набирают очки в этом сезоне и серьезно намерены сразиться с «Марселем» за вторую позицию. Сейчас «Ренн» уступает «Олимпику» три балла, поэтому треять очки команде противопоказано.

На минувших выходных «Ренн» добыл 12 победу в сезоне, обыграв на своем стадионе «Нант». До этого подопечные Жюльена Штефана поделили очки с «Ниццей» (1:1), а также обыграли «Ним» (1:0) с минимальным счетом.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» - 2.080

Ничья – 3.500

Победит «Ренн» - 3.760

Интересные факты

«Лилль» не может обыграть «Ренн» в 3 последних матчах – 2 поражения и 1 ничья.

Первая встреча команд в текущем сезоне Лиги 1 завершилась вничью 1:1.

«Лилль» выиграл 4 из 5 последних домашних матча во всех турнирах.

В 4 предыдущих гостевых матчах против «Лилля» «Ренн» забивал минимум 1 гол.

Прогноз

Очень принципиальный и ответственный поединок нас ожидает. «Доги», похоже, сумели преодолеть свой кризис и во второй части сезона попытаются исправить ситуацию. «Ренн» продолжает оставаться самой «низовой» командой лиги и в предстоящем матче наверняка сыграет с оглядкой на оборону собственных ворот.

С большой долей вероятности и «Лилль» не будет открываться с первых минут, поэтому предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5), за которую букмекерская контора Pinnacle предлагает коэффициент 1.680.