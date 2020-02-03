«Лилль» - «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 23 туре чемпионата Франции «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» примет «Ренн». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.
«Лилль»
«Доги» в прошлом туре чемпионата Франции прервали серию из трех поражений кряду, обыграв в гостях «Страсбур». Эта победа позволила команде Кристофа Галтье сохранить четвертую позицию в турнирной таблице Лиги 1.
От своего ближайшего соперника и прямого конкурента «Лилль» отстает на шесть зачетных пунктов. Поэтому, победа в предстоящей встрече позволит «Догам» существенно упрочить свои позиции в борьбе за зону Лиги Чемпионов.
«Ренн»
«Красно-черные» стабильно набирают очки в этом сезоне и серьезно намерены сразиться с «Марселем» за вторую позицию. Сейчас «Ренн» уступает «Олимпику» три балла, поэтому треять очки команде противопоказано.
На минувших выходных «Ренн» добыл 12 победу в сезоне, обыграв на своем стадионе «Нант». До этого подопечные Жюльена Штефана поделили очки с «Ниццей» (1:1), а также обыграли «Ним» (1:0) с минимальным счетом.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» - 2.080
- Ничья – 3.500
- Победит «Ренн» - 3.760
Интересные факты
- «Лилль» не может обыграть «Ренн» в 3 последних матчах – 2 поражения и 1 ничья.
- Первая встреча команд в текущем сезоне Лиги 1 завершилась вничью 1:1.
- «Лилль» выиграл 4 из 5 последних домашних матча во всех турнирах.
- В 4 предыдущих гостевых матчах против «Лилля» «Ренн» забивал минимум 1 гол.
Прогноз
Очень принципиальный и ответственный поединок нас ожидает. «Доги», похоже, сумели преодолеть свой кризис и во второй части сезона попытаются исправить ситуацию. «Ренн» продолжает оставаться самой «низовой» командой лиги и в предстоящем матче наверняка сыграет с оглядкой на оборону собственных ворот.
С большой долей вероятности и «Лилль» не будет открываться с первых минут, поэтому предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5), за которую букмекерская контора Pinnacle предлагает коэффициент 1.680.