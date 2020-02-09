Пётр Иванович

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«Соккер.ру» рассказывает о сыне советского солдата, ставшем чемпионом мира.

Летом 1982 года, просматривая составы участников чемпионата мира, я обратил внимание на необычную фамилию одного из футболистов итальянской сборной. Под восьмым номером в заявке ещё двукратных чемпионов мира значился Пьетро Верховод из «Фиорентины». Не совсем итальянская фамилия. Хотя имя вполне итальянское.

В то время в Советском союзе мало писали про итальянский футбол. Иногда показывали фрагменты матчей Серии или сборной в «Футбольном обозрении». Ведущих игроков сборной Италии я знал. Слышал про «старика» Дино Дзоффа, про полузащитника Джанкарло Антониоли, едва не погибшего на футбольном поле, про отлучённого на три года от игры Паоло Росси. Но про Верховода слышать не доводилось.

Весь чемпионат мира я ждал, когда же этот таинственный Верховод появится на поле, и кто-нибудь из блестящей бригады наших комментаторов о нём расскажет. Но итальянцы провели на турнире семь матчей, - выкарабкались из группы без единой победы, обыграли пока ещё чемпионов мира аргентинцев, выбили бразильцев, прошли в полуфинале поляков и в финале победили западных немцев. Стали чемпионами мира. А Верховод так и не вышел ни в одном матче.

Но всё же мне удалось выяснить, что Пьетро – не чех, не поляк, не югослав, а наш бывший соотечественник. Что его корни в Луганской (тогда Ворошиловградской) области. Как же занесло Верховода в Италию?

Отец футболиста Иван Лукьянович Верховод родился в Старобельске. Работал металлургом на заводе в Енакиево, в 1939 был призван в Красную армию. Прошёл финскую войну. Не успел демобилизоваться, как грянула Великая Отечественная. Но уже в первые месяцы войны сержант Иван Верховод был ранен и попал в плен.

Сначала угодил в концлагерь на территории Польши, потом был переведен в Италию, где сменил ещё шесть лагерей. В 1944 Ивана Верховода и других узников лагеря под Бари освободили американцы. В Союз Иван Верховод не вернулся и остался в Италии. Устроился на стройку и вскоре женился на итальянской девушке Винченце, которая подарила ему сыновей Джорджо и Пьетро, а также дочь Ольгу.

Семья жила небогато, и Пьетро был вынужден работать с юных лет. Работал, играл в футбол, и неожиданно угодил на глаза тренеру «Романезе». Вскоре 16-летнего юношу приняли в клуб Серии В «Комо». Вылетевший из элиты «Комо» распродал почти всех футболистов, поэтому юнцы вроде Верховода, получили игровую практику. Не по годам серьёзный и старательный Пьетро смог заиграть в основе. В 1980 году «Комо» вернулся в Серию А, а итальянские комментаторы старательно учили эту трудную для них украинскую фамилию. Выучил фамилию защитника «Комо» и тренер сборной Италии Энцо Беарзот. В конце 1980 – начале 1981 в Монтевидео прошёл первый (он же последний) розыгрыш Золотого кубка ФИФА – турнира с участием команд, становившимся чемпионами мира. Англичане в Уругвай не поехали, их заменили голландцы. Итальянцы, в рядах которых было несколько новичков, - в том числе Пьетро Верховод («Комо») и Карло Анчелотти («Рома»), выступили неудачно. Даром, что Карло забил единственный мяч своей команды на турнире. Но Барзот запомнил обоих. Анчелотти на чемпионат мира не попал, а Верховоду нашлось место в заявочном списке.

Да как Верховода было не взять, когда его новая команда «Фиорентина» бросила вызов самому «Ювентусу» и едва не выиграла чемпионат 1981/82. «Соккер.ру» рассказывал об этом сезоне флорентийцев. «Фиалки» могли стать первыми, если бы не тяжелейшая травма их лидера Джанкарло Антониони. Который, к счастью, выжил и сыграл на чемпионате мира, помог итальянцам в третий раз выиграть чемпионат мира. Пьетро Верховод попал в заявку, как вы уже успели прочитать, но не сыграл ни минуты. Оказывается, уже в Испании, за несколько дней до начала первенства Пьетро повредил лодыжку и играть не мог. Производить замену было некогда, вот и остался защитник с украинской фамилией в списке.

Из пяти флорентийцев, которых Беарзот привлёк в команду, на поле выходили двое – Джанкарло Антониони и Франческо Грациани. Вратарь Филиппо Галли и нападающий Даниэле Массаро также просидели весь турнир в резерве.

Стоит отметить, что Верховод не принадлежал «Фиорентине», а был всего лишь арендован ей у игравшей в Серии В «Сампдории». Генуэзцы вернулись в элиту, отозвали чемпиона мира и тут же отдали в другую аренду – в «Рому». К большой радости Нильса Лидхольма, которому был нужен как раз такой футболист.

Это была детективная история, причастной к которой оказался премьер-министр Италии Джулио Андреотти, заядлый болельщик «Ромы». У владельца «Сампа» нефтяного магната Паоло Мантовани возникли проблемы с налоговыми органами. Чтобы их решить понадобилось вмешательство главы правительство. Аренда Верховода была тем маленьким одолжением, которое помогло решить вопрос положительно.

Лидхольм был весьма строг к Пьетро и однажды отчитал чемпиона мира как мальчишку. Но возможно присутствие жёсткого и грамотного защитника помогло «Роме» выиграть желанный скудетто. «Соккер.ру» подробно рассказывал об этой победе римлян.

Став чемпионом Италии Пьетро наконец-то смог присоединиться к «Сампдории», где отыграл двенадцать сезонов. В Генуе прошли лучшие годы Верховода. Да и расцвет «блучеркьяти» пришёлся на время выступления Петра Ивановича. Единственное чемпионство «Сампа», пять Кубков Италии, два еврокубковых финала. Конечно, в той команде было созвездие замечательных мастеров – Джанлука Виалли, Джанлука Пальюка, Роберто Манчини, наш Алексей Михайличенко. Все лавры доставались им. А несколько угрюмый Верховод держался в тени, оставаясь недооценённым футболистом. Недооценённым прессой. Прозвище «Русский Царь» просто так не дадут. Равно, как прозвище Халк было запущено в футбол, когда один известный бразилец учился в начальной школе. На «Луиджи Феррарис» обожали Пьетро. Многие не без основания считали – выдерни Верховода из команды, и она придёт в негодность.

Пьетро считался одним из лучших персональщиков Серии А. Он мог закрыть лидера «Наполи» Диего Марадону, нейтрализовать миланского бомбардира Марко ван Бастена, не говоря уже о фигурах иного калибра. Естественно его многократно пытались вытащить из «Сампдории». То «Ювентус», то «Милан», то «Интер». Несколько раз он порывался уйти. Но то друзья останавливали – те же Виалли, Манчини и Пальюка, то президент клуба Паоло Мантовани просил остаться. Мантовани к тому времени был уже болен. Пьетро не мог оставить президента клуба в столь тяжёлый момент.

В девяносто третьем Мантовани умер. Пьетро был одним из тех, кто нёс его гроб. С новым президентом – старшим сыном Мантовани Энрико отношения не сложились. Когда Мантовани-младший предложил Верховоду новый контракт с понижением зарплаты, Пьетро понял, что его пребыванию в «Сампдории» пришёл конец. И он, находясь в возрасте, когда иные заканчивают играть, принял предложение «Ювентуса».

Всего один год отыграл Пьетро за «Юве», но смог осуществить свою мечту – покорил Лигу чемпионов. Тут бы красиво уйти. Но позвонили из «Милана». Получил травму Франко Барези, попросили Пьетро выручить. И ветеран согласился. В после «Милана» были ещё три года в «Пьяченце». Футболист, выигравший всё на свете, помогал скромной командочке продлить присутствие в Серии А. И только в 2000 году, когда «Пьяченца» всё же покинула компанию сильнейших, Пётр Иванович решил, что с него хватит. В сорок с лишним он наигрался, оставив о себе хорошую память у болельщиков всех клубов, в которых играл.