Великолепный и Камикадзе

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«Соккер.ру» вспоминает двух великих итальянских вратарей - Лоренцо Буффона и Джорджо Гецци.

Они были почти ровесниками – Лоренцо Буффон родился 12 декабря 1929 года, а Джорджо Гецци появился на свет 11 июля 1930. И заиграли примерно в одно и то же время. Сначала были маленькие клубы – «Портогруаро» у Буффона, родной «Чезенатико», затем «Модена» и «Римини» у Гецци. А потом оба молодых вратаря вытащили счастливые билеты – их позвали в суперклубы. Судьба свела их в Милане. В городе, но не в клубе.

Первым перебрался в Милан Лоренцо. С помощью в прошлом известного футболиста Феличе Ариенте 19-летний юноша подписал контракт с «Миланом» летом 1949 года. Миланцам Лоренцо не приглянулся никак, но Ариенти сумел убедить технического директора Антонио Бузани дать молодому человеку шанс. Помогло происхождение Лоренцо, он оказался земляком Бузани. Через полгода Буффон был уже основным вратарём «россонери». Тренер Лайош Цейзлер как-то написал о том, что сожалеет о решении выпустить Лоренцо только в январе, ибо «Милан» не досчитался многих очков из-за ошибок Эфрема Миланезе и Эцио Барделли. Например, в играх с «Торино» или «Интером» («Милан» выигрывал 4:1, но умудрился проиграть 5:6). Буффон очень быстро освоился в воротах. Особенно удался ему матч против лидера – «Ювентуса» - миланцы выиграли в Турине у будущего чемпиона 7:1. А ведь начало было за «Юве», и дрогни Буффон при счёте 0:1, всё могло обернуться иначе. Конечно, Лоренцо был не безгрешен – начудил в игре с «Лацио». Но молодой голкипер заканчивал чемпионат первым номером, соответствующим блестящей команде, в атаке которой сверкало шведское трио Гре-Но-Ли (Гуннар Грен, Гуннар Нордаль и Нильс Лидхольм). Уже в 1950 году одна из итальянских газет назвала вратаря «Милана» Лоренцо Великолепным.

Он и впрямь был великолепен. Подвижный, с молниеносной реакцией, в меру артистичный, в меру рациональный. Мог парировать удар в упор, быстро вскочить на ноги и потащить «добавочку». Может, Лоренцо находился в тени шведской троицы, но в том коллективе и он был ключевой фигурой. Вратарь под стать великой команде, какой очень быстро становился «Милан». Уже в следующем сезоне «россонери» добыли долгожданное скудетто.

Когда игроки «Милана» отмечали чемпионство, выигранное после 43(1)-летней паузы, в конторе «Интера» появился широкоплечий стройный парень. Джорджо Гецци уже успел поиграть немало за «Модену» и «Римини», но куда этим командочкам было до «Интера» - второго клуба сезона 50/51. Гецци звали и в «Ювентус», и Джорджо был готов отправиться в Турин. Всё решил визит тренера «нерадзурри» Альдо Оливьери в дом к Гецци. Оливьери, сам в прошлом отличный вратарь и чемпион мира 1938 года, сумел убедить 20-летнего Джорджо, что ему нужен «Интер», а «Интеру» нужен он. «Там же Нарчизо Сольдан?» - удивился Джорджо. «Не переживай, Нарчизо нас скоро покинет, а Ливио Пуччиони – тебе не соперник», - ответил тренер. И Гецци поставил свою подпись под контрактом.

«Кого вы привезли, синьор Оливьери? – воскликнул президент „Интера“ Карло Маззерони, схватившись за сердце. – Это же не вратарь, это камикадзе какой-то». И действительно, Гецци играл неправильно, поправ все каноны. Он выходил далеко из ворот, стелился в подкаты, мог пойти в обыгрыш соперника. Одно неверное движение, и гол неизбежен. Но с ловкостью канатаходца Джорджо избегал этих неверных движений, и его авантюризм почти всегда оставался безнаказанным. Однако прозвище Камикадзе с лёгкой руки президента прочно приклеилось к вратарю «Интера».

Камикадзе и Лоренцо Великолепный посмотрели друг другу в глаза 4 ноября 1951 года. Пропустили по два мяча, при том, что оба могли пропустить больше. На том и разошлись. Но начало спору было положено. В матче второго круга Буффон дрогнул. Но товарищи помогли, и «Милан» выиграл. Реванш последовал в следующем чемпионате. Камикадзе отыграл на ноль в обеих встречах (0:1 и 0:0), а его клуб стал чемпионом после перерыва в 13 лет. Не 47, но всё же срок приличный.

А ещё Лоренцо при всём его великолепии пропускал больше склонного к поискам приключений Джорджо. И итальянская пресса, ещё вчера боготворившая Буффона, уже чаще славила Гецци. В 1954 году «Интер» снова взял скудетто. В дерби – равенство: «Интер» в первом круге разгромил соседей 3:0, «Милан» весной взял реванш 2:0.

Близился чемпионат мира 1954 года. Главный тренером сборной Италии был назначен Лайон Цейзлер, тот самый венгр, который привёз в Милан Гре-Но-Ли и поставил в ворота Буффона. И было бы логично, если б и национальную команду он привлёк бы Лоренцо Великолепного. Но голкипер «Милана» так и не дождался приглашения. В Швейцарию отправились ветеран Леонардо Костальола из «Фиорентины», Джованни Виола из «Ювентуса» и Джорджо Гецци. Причём основным стал именно Камикадзе.

Неважно выступили итальянцы на том мировом чемпионате – не вышли из группы. Сначала проиграли швейцарцам 1:2, потом отвели душу на бельгийцах 4:1. Согласно регламенту, нужно было сыграть ещё раз со сборной Швейцарии. И тут итальянцы получили 1:4. До сих пор неизвестно, почему Цейзлер поставил не Гецци, а Виолу. Официальная версия – простуда, подхваченная Камикадзе в Швейцарии. Но после того первенства Джорджо появился в воротах сборной лишь через два года. Да и то ненадолго, на три матча.

Как и все сборники Джорджо прибыл из соседней страны в неважном настроении. Следующий чемпионат Италии ситуацию не исправил. «Интер» откатился на восьмое место, а «Милан» вернул себе чемпионский титул. Соперники уже изучили игру Камикадзе и несколько раз наказывали Гецци за склонность к эффектным действиям. Особенно постаралась «Фиорентина». В споре с Буффоном ничьи – два раза по 1:1.

Но вскоре в жизни Джорджо произошли перемены, да ещё какие. Его стали всё чаще замечать с самой популярной женщиной Италии Эди Кампаньоли. Эди в то время было чуть более двадцати – модель, актриса, певица, телеведущая. Половина итальянских мужчин была влюблена в Эди. Но она выбрала Джорджо. Правда, идти с ним под венец не спешила.

«Милан» по итогам чемпионатов оказывался выше «Интера», но в личных противостояниях Камикадзе чаще брал верх. В сборную не брали ни одного, ни другого, при том, что «Скуадра адзурра» меняла вратарей как перчаток и ничего выдающегося не показывала. Но в карьере обоих вратарей возник некоторый застой. Буффона замучили травмы, он частенько уступал место в воротах уже упоминавшемуся Нарчизо Сольдану. Гецци впал в немилость к руководству «Интера» – слишком часто его имя упоминалось на страницах светской хроники. А ворота «нерадзурри» всё чаще доверяли невысокому Энцо Матеуччи. В 1958 «Интер» рухнул на 11-е место. Президент Альваро Моратти спровадил в «Дженоа» и тренера Джесси Карвера, и Камикадзе как виновников провала. Эди Кампаньоли тоже поехала в Геную, но отношения с Джорджо дали трещину.

А Лоренцо Великолепный, несмотря на не самый удачный сезон в «Милане», получил вызов в сборную. Однако и он чувствовал, что надо что-то менять в жизни – и спортивной и личной. И вот произошёл крутой поворот. Буффон долго думал над продлением контракта с «Миланом», а когда надумал, получил отказ. «Милан» вытащил из Генуи Джорджо Гецци. А Буффон отправился в «Дженоа».

Но это не всё. Незадолго до этих событий Эди Кампаньоли появилась на экранах под руку с вратарём. Не с Гецци, а с Буффоном. Более того, вскоре пара связала себя узами брака. Камикадзе занял место Великолепного в воротах «Милана», а тот в свою очередь обошёл соперника на любовном фронте.

Однако «Дженоа» не вполне устраивала Лоренцо, а Генуя – Эди. Супруги решили вернуться в Милан. Тем более что «Интеру» понадобился сильный вратарь. Кому, как не Буффону, доверить этот пост. Так оба голкипера перезагрузили свои карьеры. И, надо сказать, успешно.

Джорджо отыграл шесть сезонов в воротах «Милана». К двум скудетто, добытым в «Интере» он добавил третий. Но самым ценным трофеем Камикадзе стал Кубок чемпионов, выигранный в 1963 году. В том же 1963 Лоренцо Великолепный в шестой раз стал чемпионом Италии.

Буффон регулярно играл за сборную Италии и котировался очень высоко. В 1963 его называли вторым вратарём планеты после Льва Ивановича Яшина. Любопытно, но на чемпионате мира 1962 года с итальянскими вратарями повторилась детективная история 1954 года – в решающем матче основной голкипер не сыграл. В игре с чилийцами ворота сборной Италии защищал не Буффон, а Карло Маттрелль. Допустил две ошибки, пропустил два мяча, и итальянцы отправились домой после группового этапа.

В 1963 году «Интер» и «Фиорентина» обменялись вратарями – Джулиано Сарти отправился в Милан, а Лоренцо Буффон во Флоренцию. А там Великолепный присел на лавочку. Доигрывал Буффон в Серии С – в клубе «Ивреа». В 1965 он наигрался и устроился на работу в свой любимый «Милан» – стал искать юные дарования по всей Италии. В тот же 1965 году закончил карьеру и Камикадзе, который стал одним из тренеров «Дженоа».

Отношения двух великих вратарей изначально были не самыми лучшими, а после того, как Эди Кампаньоли ушла от Гецци к Буффону, Джорджо и Лоренцо перестали здороваться. Кстати, брак Буффона и Кампаньоли не выдержал испытания временем. Они расстались. Эди умерла в одиночестве в 60 лет. В том же возрасте, но пятью годами раньше, покинул мир Джорджо Гецци – сердце Камикадзе не выдержало очередного приступа. А Лоренцо Буффон здравствует поныне и неплохо чувствует себя в свои девяносто. Смотрит, как играет его двоюродный внук Джанлуиджи, продолжающий славную династию. Правда, особо тёплых отношений между знаменитыми родственниками нет. Говорят, что Лоренцо обижен на Джиджи за то, что тот в своё время выбрал «Ювентус», а не «Милан».

Источник: https://footballhd.ru/articles/seriaa/181976-velikolepnyy-i-kamikadze-kak-lorenco-buffon-borolsya-za-zvanie-luchshego-vratarya-italii.html