Двадцать лет безупречной службы

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сегодня, 23:40

В преддверии миланского дерби «Соккер.ру» продолжает вспоминать легенд двух суперклубов. На очереди Алессандро Костакурта.

Мы совсем недавно вспоминали отца и сына Мальдини, Франко Барези. Пора бы рассказать ещё о футболисте, отыгравшем двадцать лет в красно-чёрной футболе. Тем более что Алессандро Костакурта нечасто становился героем публикаций. Вся слава доставалась другим игрокам. А про Билли чаще упоминали в списке. Да, был такой защитник, да, входил в состав одной из сильнейших оборонительных линий. Но, опять же, Костакурта не был медийной фигурой.

И нельзя сказать, что Билли бы неярким игроком, «носильщиком рояля». Напротив, прекрасный защитник, мимо которого редкая муха пролетит и редкая мышь проскочит. Цепкий, в меру жёсткий, дисциплинированный. Не обладая исполинским ростом – метр восемьдесят три, Костакурта был чрезвычайно прыгуч. Занятия баскетболом зря не прошли. Он превосходно чувствовал себя в контактной борьбе. Правда, иногда в молодости не знал, куда деть руки. Говорили, что Арриго Сакки хотел даже на тренировках привязать руки Билли к туловищу скотчем. Да и своим прозвищем защитник «россонери» был обязан баскетболу. У клуба «Олимпия Милан» был спонсор Billy, чей логотип - прыгающий человечек – был нанесён на экипировку баскетбольной команды. Пришёл из баскетбола, значит, быть тебе Билли.

Алессандро был воспитанником «Милана» и ещё в школе мечтал выходить на поле вместе с Франко Барези. И благодаря Франко бывший баскетболист решил стать защитником. Мечта Билли осуществилась, когда ему исполнился 21 год. Костакурта был зачислен в штат «Милана» в 1986 году, но первый взрослый сезон Билли провёл в дочерней команде «Монца». И неизвестно, сколько бы он ждал своей очереди. Ведь напарником Барези был ещё не старый, но уже опытный Филиппо Галли.

Но возглавивший миланцев Арриго Сакки заметил, что Костакурта делает всё чуточку лучше Галли. И Филиппо, почувствовав сильного соперника, стал чаще волноваться, а стало быть, и ошибаться. Билли же обладал железными нервами. В сезоне-1986/87 играл Филиппо. Но уже в следующем первенстве Сакки произвёл рокировку, и появилась знаменитая четвёрка защитников – Мауро Тасотти, Алессандро Костакурта, Франко Барези и Паоло Мальдини. Сколько же они провели матчей в таком сочетании, и сколько же всего выиграли!

Четвёрку отличали потрясающая сыгранность и взаимозаменяемость. Один за всех, все за одного. Если кто-то ошибался, то товарищ всегда шёл на выручку. Было отлажено взаимодействие с вратарём Себастьяно Росси, который, как известно, был не силён в ловле мяча. Сколько раз Билли выручал Il Barbaro – трудно подсчитать. Росси говорил, что его сухая серия, бывшая долгое время рекордной, – заслуга всей линии обороны, а не только его одного.

Двадцать лет безупречной службы. Более шестисот матчей за основу. Пять раз Билли выигрывал главный трофей европейского клубного футбола. Два раза в старом формате, трижды – как Лигу чемпионов. Четыре Суперкубка Европы, два Межконтинентальных кубка, семь титулов чемпиона Италии. Серебряная медаль чемпионата мира 1994 года. Такой коллекции наград можно восторгаться и завидовать. Правда, голов Билли забил немного. Всего пять. Три за клуб («Интеру», «Роме» и «Удинезе») и два за сборную – ирландцам и словенцам. Конечно, это не его работа. Алессандро в первую очередь защитник, и у него иные обязанности. В «Милане» всегда было кому забивать. Для Костакурты редкий гол был тем самым праздником, случавшимся раз в несколько лет. Все свои голы Билли помнит. Особенно мяч в ворота удинцев, который был забит в последней игре за «Милан».

При этом Костакурта никогда не попадал в нехорошие истории, не попадал на полосы жёлтых газет, никогда не говорил глупостей. Билли был образцом для подражания. Он приходил на тренировку самым первым и покидал базу позже всех. Его работоспособности можно было только поражаться. Он никогда не позволял себе халтурить, взять паузу. Даже в сорок лет Костакурта пахал так, словно находится на просмотре. Наверное, трудолюбие и профессионализм позволили миланцу продлить своё творческое долголетие. Свой последний матч в Лиге чемпионов он провёл в сорок лет и 116 дней, что стало рекордом для полевых игроков. В Серии А Костакурта остановился на отметке в сорок лет шесть месяцев и девять дней. В более преклонном по спортивным меркам возрасте на поле выходили только три вратаря – Марко Балотта, Франческо Антониоли и Дино Дзофф.

Конечно, великая четвёрка не могла быть вечно. В 1997 году сошли Барези и Тасотти, они были старше своих товарищей. Костакурта играл ещё десять лет, а самый молодой из квартета, Паоло Мальдини, двенадцать. Менялись тренеры, менялись партнёры. Но со всеми из них Билли находил общий язык. Кроме турка Фатиха Терима, из-за конфликта с которым Костакурта едва не уехал в МЛС .

Иногда в интересах команды приходилось выходить не в центре обороны, на правом фланге. В нулевые годы ХХ века Алессандро уже не принадлежал к числу незаменимых. Сказывалась потеря скорости. Но интеллект, умение отбирать мячи в подкатах и выигрывать воздух никуда не исчезли. И Костакурта всегда был готов помочь товарищам в матчах и на тренировках. Андрей Шевченко говорил, что самым неудобным его оппонентом на тренировках был как раз Билли. «Хорошо, что мы играем в одной команде и боремся друг против друга только на тренировках», - вспоминал бомбардир «Милана».

Как и большинство футболистов, Алессандро мечтал стать тренером. Но первый опыт в «Мантове» стал последним. Через несколько месяцев Костакурта понял, что это «не его». Зато Билли стал успешным функционером, да и в роли эксперта Алессандро хорош.