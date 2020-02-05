По разные стороны футбольного фронта

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сегодня, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о братьях Барези, выступавших за два миланских гранда.

Они мечтали играть в одной команде - Джузеппе и Франко, ребята из города Травальято. И этой командой должен был стать миланский «Интер». Но старшего Джузеппе приняли в сине-чёрные ряды, а младшего брата забраковали. Отправили в свою «Аурору» из родного городка. Сочли слишком хилым и бесперспективным. Да росточком Франко был маленьким, до метра семидесяти не дотягивал. Это уже в «Милане» он слегка подрос. Потом в «Интере» пожалели. Младший Барези оказался более титулованным футболистом.

И Джузеппе, и Франко не отличались какими-то выдающимися физическими данными. У одного рост 177 сантиметров, у второго 176. Оба худощавые, тонконогие. Но при всей внешней лёгкости братья Барези были очень цепкими, неуступчивыми и крепко стоявшими на ногах защитниками. А ещё оба обладали завидной интуицией. Умели играть на опережение и перехватывать мячи. Барези, что «интеровский», что «миланский», почему-то умудрялись оказываться у мяча раньше тех, кому этот предназначался. А ещё оба брата были полезны не только в обороне. Они начинали атаки своих команд. Либо длинным пасом обеспечивали быстрый переход от обороны к наступлению, либо поддерживали позиционные атаки миланцев своих команд. Джузеппе провёл немало встреч в роли опорного полузащитника, и это получалось у него неплохо.

А ещё рано осиротевшие братья были очень серьёзными парнями. Они были взрослее своих сверстников. Футбол служил им не только любимой игрой. Это ещё и социальный лифт, способ преодолеть нужду. Отсюда и прилежание на тренировках, и щепетильное отношение к спортивному режиму, и дисциплина. Ни у одного из тренеров, а в «Интере» и «Милане» их сменилось немало, не возникало проблем с футболистами по фамилии Барези. Не те люди, которым нужно было повторять дважды.

Джузеппе отыграл за «Интер» пятнадцать лет, выходил на поле в более чем пятистах матчах и имеет полное право считать легендой «нерадзурри». Долгое время Барези-старший был напарником одного из самых уважаемых защитников клуба Джузеппе Бергоми. Может, был в тени своего тёзки. Однако сине-чёрная часть Милана всегда уважала Джузеппе. И считала несправедливым, что в сборную Италии вызывали чаще Франко, отвергнутого «Интером». Действительно. Франко выиграл больше, чем его старший брат. Например, в его коллекции полный комплект медалей чемпионатов мира - золото 1982 года, серебро 1994 и бронза 1990. Единственный чемпионат мира, в котором участвовал Джузеппе, оказался неудачным для сборной Италии, она сложила звание чемпиона мира. А ещё три Кубка чемпионов, о которых не только Джузеппе, но и все игроки «Интера» той поры могли только мечтать. Старший брат ограничился выигрышем Кубка УЕФА . По количеству скудетто счёт 6:2 в пользу Франко.

Когда «Милан» стал собирать щедрый урожай трофеев, а все награды вручались их капитану Франко, Джузеппе стали называть «Вторым Барези». Не задевало ли это чувств старшего брата? «Ни в коей мере. Я никогда не завидовал Франко и не жалел о том, что выбрал „Интер“, а не „Милан“. У него своя биография, у меня - своя. И мне грех жаловаться на карьеру», - говорил Барези-старший.

Франко пришёл в «Милан» и тоже сразу заиграл. В 1979 году он помог «россонери» выиграть чемпионат Италии. Через год подобного успеха добился Джузеппе. Оба брата были включены в состав сборной страны для участия в домашнем чемпионате Европы, где итальянцы остались без медалей. Справедливости ради надо сказать, что вины братьев Барези в этом нет. Франко на поле не выходил, а Джузеппе сыграл только в матче за третье место. И свой пенальти в послематчевой серии с командой Чехословакии он реализовал.

А потом настали тяжёлые для «Милана» времена. Клуб стал едва ли главным участником «Тотонеро» - скандала, связанного с договорными матчами. Миланцев изгнали из Серии А. Некоторые игроки были дисквалифицированы, другие футболисты покинули тонущий корабль. У Франко Барези было немало предложений. В «Интере» поняли, что были неправы, «Ювентус» приглашал, «Фиорентина», «Рома». Но Барези остался верен красно-чёрным цветам, чем заслужил ещё большее уважение болельщиков. Неслучайно Франко остался едва ли не единственным игроком старого «Милана», нашедшим себя в «Милане» времён Сильвио Берлускони. Более того, был его капитаном.

В 1982 году тренер Энцо Беарзот взял в Испанию только одного из братьев – Франко, который так и не сыграл на победном для итальянцев чемпионате мира. Но свою золотую медаль получил, как и все 22 футболиста той команды.

«Милан», вторично выбывший из Серии А и испытывавший проблемы с деньгами, даже хотел продать своего капитана. За 22-летнего чемпиона мира можно было выручить хорошие деньги. Но Франко сказал твёрдое нет. Словно предвидел славное будущее ставшего родным клуба. И великий квартет защитников - Мауро Тасотти, Франко Барези, Алессандро Костакурта и Паоло Мальдини.

Выступления за клубы-антагонисты никак не отразились на отношениях братьев. «Мы враждовали лишь два раза в году. И то на поле. Тем более что мы редко пересекались во время игры. В остальном же были дружны. И остаёмся дружными», - вспоминает Франко.

Джузеппе ушёл из «Интера» в 34 года, после чего перебрался поближе к Франко - в подшефный клуб «Милана» - «Модену». Где ещё провёл два полнокровных сезона в Серии В. А потом вернулся в «Интер» и долго работал в клубе. В академии, входил во многие тренерские штабы. Ушёл только в 2014-м из-за разногласий с Роберто Манчини, который хотел привлечь в основу своего не самого одарённого сына Филиппо. Сейчас Джузеппе на пенсии. 7 февраля он отметит свой 62-й день рождения, а через два дня наверняка посетит миланское дерби.

Франко Барези покинул сборную в 1994 году после того, как не реализовал пенальти в финале чемпионата мира. Но за «Милан» он выступал ещё три года. Закончил в 37. Тоже стал тренером, но больших успехов не добился. Занимается общественной деятельностью, проводит мастер-классы, путешествует по миру. Но в ближайшие дни он точно будет в Милане. В связи с двумя событиями, упомянутыми в предыдущем абзаце.