Два мага и скудетто

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сегодня, 19:23

«Соккер.ру» рассказывает, как знаменитый тренер и известный экстрасенс помогли «Милану» стать чемпионом.

Мы много рассказывали о «Милане» времён Арриго Сакки и Фабио Капелло, о славных победах тех великих команд. Но стоит вспомнить, как играл клуб ещё до начала эпохи Сильвио Берлускони. Тем более что прекрасным футболистам всегда находилось место в рядах «россонери». Один из игроков того состава уже упомянут. Золотой для миланцев сезон 1978-79 стал последним в карьере Фабио Капелло.

Выиграв чемпионат Италии в 1968 году, «Милан» взял паузу в завоевании скудетто на долгих десять лет. Менялись президенты. Едва ли ни каждый сезон команда проводила под руководством нового тренера. Среди них были и великий Нерео Рокко, и Чезаре Мальдини, и молодой Джованни Трапаттони. Промелькнули Густаво Джаньони и Паоло Барризон. Джузеппе Маркьоро внедрил новые веяния - зонную защиту и тренировки под музыку Бетховена. Чуть не доигрался до вылета. Пришлось возвращать легендарного Нерео Рокко. Знаменитый тренер, будучи уже серьёзно больным, спас «Милан» от позора.

В 1977 году в президентский кабинет въехал Феличе Коломбо, который отправил на пенсию Рокко. Новым тренером стал Нильс Лидхольм, один из знаменитой шведской тройки нападения Гре (Гуннар Грён) - Но (Гуннар Нордаль) - Ли (Нильс Лидхольм), блиставшей в «Милане» пятидесятых. Лидхольм, он же «Барон», он же «Маг» стал сильным тренером. Вытащил в Серию А «Варезе», неплохо проявил себя в «Роме». Вот из «Ромы» шведа и пригласили тренировать клуб, где прошли его лучшие годы.

Лидхольм был увлечён астрологией. Он дружил с известным в Италии экстрасенсом Марио Моджи. Более того, «Барон» запускал Моджи в святая святых - к формированию команды. Говорят, что это ясновидец посоветовал тренеру доверить важнейшую роль центрального последнего защитника 18-летнему Франко Барези, а двух главных звёзд - полузащитников 34-летнего Джанни Риверу и 33-летнего Фабио Капелло усадить на лавочку. При этом точно известно, что маг Марио Моджи помогал «Магу» выбирать состав на матч.

Ворота «Милана» находились в ведении 38-летнего Энрико Альбертози. «Рико» два раза выигрывал скудетто с «Фиорентиной» и становился чемпионом в составе «Кальяри». В 1974-м он перестал соперничать с Дино Дзоффом за место в воротах сборной Италии и сосредоточился на игре в новом клубе - «Милане». Дублёр Рико Антонио Ригамонти был основным в «Комо», где не только выручал команду, но и пробивал 11-метровые. Но стать первым номером «россонери» не смог и довольствовался ролью запасного.

Лидхольм не стал искать замену ушедшим в «Катандзаро» двум основным игрокам центра обороны Маурицио Туроне и Джузеппе Сабадини. Юный Франко Барези, забракованный «Интером», где играл его старший брат Джузеппе, занял место последнего центрального защитника. Перед ним располагался опытный Альдо Бет, передвинутый Лидхольмом несколько вперёд. На правый фланг был перемещён Фульвио Колловати. За левый фланг отвечал Альдо Мальдера, получивший после сезона 78-79 прозвище Альдо-гол. В резерве Симоне Бальдино и Альберто Минойя.

Вальтер Де Векки вытеснил с позиции опорного полузащитника Фабио Капелло. Рядом расположился яркий блондин Рубен Буриани. Многолетний капитан «красно-чёрных» Джанни Ривера уступил место в средней линии Роберто Антонелло. Капитанская повязка с руки Риверы перекочевала на плечо другого атакующего полузащитника Альберто Бигона. Из «Перуджи» пришёл один атакующий полузащитник Вальтер Новеллино. Ему Лидхольм по совету своего друга-экстрасенса доверил место второго нападающего. Первым стал купленный у «Болоньи» Стефано Кьоди. Рядом с Риверой и Капелло на скамейке сидел вечный дублёр Джованни Сартори.

«Милан» начал чемпионат скромным выигрышем у «Авеллино» на «Сан-Сиро». Лишь за 11-ть минут до конца Буриани удалось нанести точный удар. Зато с бывшей командой своего тренера «Ромой» миланцы расправились 3:0. Причём в Риме. Мальдера завершил точным ударом свой проход по левому флангу, а затем два мяча в ворота римлян отправил Кьоди. Так миланцы обнаружили себя на первой строчке. Там же остались после домашней ничьей с «Асколи». Зато в Бергамо миланцы сыграли агрессивно - 3:1. Отличились те же, что и в Риме - Мальдера и дважды Кьоди.

Миланская публика рукоплескала победе своей команды над «Фиорентиной» - 4:1. Три мяча в ворота «фиалок» положил новый капитан Бигон. «Россонери» первые с 9 очками. На втором месте шла «Перуджа». Но уже после шестого тура соперники поменялись местами. «Милан» проиграл «Ювентусу». Выигрыш у «Интера» за счёт единственного гола Мальдеры ничего не изменил. «Перуджа» тоже победила и оставалась лидером. Но стоило «грифонам» сыграть вничью как миланцы снова вырвались вперёд. Потом «Милан» и «Перуджа» сравнялись по количеству очков, но лучшая разница мячей позволяла «россонери» оставаться первыми.

«Перуджа» не обладала столь сильным подбором игроков и порою делила очки с соперниками. «Милан» не был столь добр. Остальные же - «Интер», «Ювентус», «Торино», «Фиорентина» не лучшим образом проводили первый круг. И борьба за скудетто постепенно сводилась к спору двух команд. «Милан» выиграл первый круг, опережая команду Иларио Кастаньера на три очка. Очная встреча на «Сан-Сиро» завершилась вничью 1:1, причём хозяевам пришлось отыгрываться.

В начале второго круга «Милан» оступился в Авеллино. Но «грифоны» сыграли вничью и лишь на очко приблизились к лидеру. Но перуджийцы продолжали заключать мирные договоры, а миланцы, напротив, выходили победителями. И вот отрыв уже четыре очка. После 0:0 с «Юве» - три очка.

В феврале умер Нерео Рокко. Казалось ещё не так давно он тренировал команду и вот... Футболисты сказали, что выигрыш скудетто станет лучшей памятью великому тренеру. Но мало дать обещания в тяжёлый момент. Надо постараться его выполнить.

«Милан» был очень близок к провалу в миланском дерби. К 80-й минуте «Интер» вёл 2:0 и уже предвкушал победу. Но дубль нечасто забивавшего Де Викки испортил праздник сине-чёрной половине Милана. «Перуджа» снова, в 13-й раз сыграла вничью. Оставаясь непобедимыми, «грифоны» отставали на три очка. Обозреватели говорили, что «Перуджу» больше заботит ноль в графе поражения, нежели скудетто. Даже проигрышем миланцев «Наполи» не смогли толком воспользоваться, приблизились на очко.

Отчасти эти злые слова были верны. Но «Перуджа», занимая второе место, и так взлетела очень высоко. И без того не сильный состав был обескровлен травмой сильнейшего полузащитника Франко Ваннини. Лидер «драконов» сломал ногу в двух местах и уже не вернулся на поле. «Соккер.ру» рассказывал о том героическом сезоне команды Иларио Кастаньера.

Многое должна была прояснить встреча двух лидеров. Но снова 1:1. Команды обменялись точными ударами с 11-метровых отметок. За пять туров до финиша «Милан» опережал «Перуджу» на два очка, а «Торино» - на три. Далее шли «Интер» с «Ювентусом».

Дубль Бигона и гол Кьоди принесли два очка в игре с «Торино». Нечасто игравший Ривера помог одержать волевую победу над «Вероной». За три тура до финиша - три очка отрыва от «Перуджи».

Клаудио Раньери, в ту пору защитник «Катанзаро», забил красивейший гол в ворота Альбертози. Но его команда пропустила три. А «Перуджа» в очередной раз сыграла вничью. Отрыв четыре очка. Почти всё. А после скучных 0:0 с «Болоньей» - точно всё. «Милан» в десятый раз стал чемпионом. И чёрт с ним с Кубком Италии, где миланцы вылетели на ранних стадиях. И с Кубком УЕФА тоже, хотя проигрыш «Манчестер Сити» 0:3 был очень болезненным. Главное, что столь долгожданное скудетто был завоёван.

Экстрасенс Моджи, видимо, правильно советовал «Магу» Лидхольму. Никому неизвестный Стефано Кьоди забил 7 мячей. И это третий результат в команде. Вышедший из тени Риверы Бигон наколотил аж 12. А вторым по результативности стал левый защитник Альдо Мальдера, девять раз огорчавший вратарей соперников. И блестяще сыграл 18-летний Барези, отыгравший весь чемпионат от свистка до свистка.

Джанни Ривера сыграл 13 встреч, менее половины. Фабио Капелло и того меньше - 8. Первого торжественно проводили, второй задержался ещё на год. Но в новом сезоне чемпионов тренировал уже Массимо Джакоммини. Нильс Лидхольм, выиграв титул, вернулся в «Рому», где выиграл скудетто, дошёл до финала Кубка чемпионов и в итоге разругался с другом-экстрасенсом.

А у «Милана» вскоре настали чёрные дни. Скандал тотонеро, изгнание из Серии А, долгое восстановление. Это потом уже пришёл Сильвио Берлускони, вернувший былое величие.