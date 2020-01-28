Папа юного героя

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«Соккер.ру» рассказывает о норвежском футболисте, который был вынужден досрочно завершить карьеру.

Эрлинг Холанд стремительно взлетел на футбольный небосклон. 19-летний норвежец блестяще проявил себя в матчах за австрийский «Ред Булл». Очень быстро стало ясно, что рослый нападающий не задержится в Зальцбурге. За скандинавом выстроилась целая очередь. В итоге Холанд оказался в дортмундской «Боруссии», где в двух встречах забил пять мячей. О лучшем дебюте нельзя было и мечтать.

«Соккер.ру» уже рассказывал об Эрлинге. И ещё расскажет, ведь норвежец непременно предоставит для этого повод. Но сейчас речь пойдёт о другом футболисте по фамилии Холанд. Но тогда его в нашей прессе называли Халандом. Альф-Инге Халанд. Прекрасный защитник и отец юного героя.

Приведём фамилию папы к общему знаменателю и задним числом будем также называть его Холандом. Тем более, что так правильнее. Альф-Инге Холанд был видной фигурой и в норвежском, и в английском футболе. В английском даже больше. В Норвегии Холанд-старший играл недолго и в клубе второго дивизиона «Брюне». Зато в Англии выступал восемь лет. Мог бы больше, если б не травма, сломавшая карьеру скандинава. В Норвегии же Холанда-старшего больше знали по выступлениям за сборную. Как, впрочем, и младшего.

Альф-Инге мог одинаково хорошо сыграть и в центре обороны, и в опорной зоне. Не обладая большими габаритами – метр семьдесят пять (сын вырос до 194 сантиметров), он прекрасно играл головой за счёт прыжка с места. Кроме того, Альф славился умением выбирать позицию. Был неуступчивым, жёстким. Порою чересчур. И эта жёсткость и беспощадность к соперникам однажды вернулась к Альфу бумерангом.

Холанд приехал в Англию в 21 год. «Брюне» во второй раз не смог подняться в элиту, что огорчило Альфа. Ему наскучило играть во втором дивизионе. И тут сразу два предложения – от лидера норвежского футбола «Русенборга» и от обветшавшего «Ноттингем Форест». Молодой футболист подумал и сделал свой выбор в пользу английского клуба. Ведь ноттингемцами по-прежнему командовал легендарный тренер Брайан Клаф.

Но «лесники» покинули недавно созданную Премьер-лигу, Клаф покинул свой пост, а самому Альфу вскоре снова пришлось окунуться во второй по силе дивизион. Только в Англии. Конечно, уровни двух турниров – английского и норвежского заметно отличались. Нечасто играл и сам норвежец. Ведь на его позиции действовал легендарный Психо – защитник сборной Англии Стюарт Пирс. Но постепенно Холанд пробивался в основу, освоил новую профессию – центрального полузащитника и стал игроком сборной Норвегии. В 1994 году он принял участие в чемпионате мира.

Альф отыграл в «Ноттингеме» четыре года, после чего был продан «Лидсу», где стал ключевым игроком в команде Джорджа Грэма. Но запомнился норвежец не тем, что составил с южноафриканцем Лукасом Радебе надёжную связку в центре обороны. В матче двух антагонистов «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» Холанд столкнулся с капитаном «красных дьяволов» Роем Кином. Норвежец на протяжении всей игры не давал жизни ирландцу, причём не особо выбирая средства. Руки распускал, например, да и рот закрытым не держал. В «Лидсе» знали о характере Роя и ждали, что он поддастся на провокацию и взорвётся.

Но дело обернулось иначе. Два игрока сошлись в борьбе за мяч в штрафной «Лидса». Альф выиграл борьбу, а Рой, пытаясь, отобрать мяч, зацепился шипами бутсы за газон и неудачно упал на колено. Мужественный ирландец скорчился от боли. Холанд же ехидно посоветовал Кину подниматься.

Можешь не валяться. Никто пенальти не даст. Научись притворяться.

Рой покинул поле на носилках. Он и не думал симулировать. Капитан «Манчестер Юнайтед» получил тяжёлую травму – порвал крестообразную связку. Операция, трудное восстановление, год без футбола. А тут ещё этот Холанд с его упрёком. Рой мечтал вернуться на поле и отомстить обидчику.

Альф же не стал извиняться.

Сам виноват. Хотел поставить мне подножку и получил при этом травму. Так ему и надо.

А потом выдал греющую сердца болельщикам «Лидса» тираду о нелюбви к «Манчестер Юнайтед». Чем ещё сильнее разбередил душу Роя.

Сменивший Грэма на посту тренера «Лидса» Дэвид О’Лири хорошо относился к Холанду. Просто не всегда использовал норвежца по назначению. Да ещё и омоложение состава пришлось на конец девяностых. Альф счёт свою миссию на «Элланд Роад» выполненной и дал согласие на переход в «Манчестер Сити». В ту пору весьма слабенький клуб, то появлявшийся в Премьер-лиге, то покидавший её.

И вот почти через четыре года после того, как Кин получил травму в борьбе с Холандом, состоялась вендетта. В матче двух манчестерских команд Рой врезался шипами в правое колено Альфа. Норвежец рухнул, схватившись за колено.

Ты помнишь, тот матч в Лисе, ублюдок. Теперь у тебя есть возможность притворяться.

Говорят, что именно эту фразу бросил Кин, прежде чем получил красную карточку. Действия Роя были расценены, как умышленная грубость. Он получил три матча дисквалификации. Скандал вокруг этого эпизода разгорелся с новой силой, когда Кин в своей автобиографии написал, что умышленно нанёс травму игроку «Манчестер Сити». Запахло судом. Рой выкрутился, сказав, что его соавтор позволил себе некую гиперболу. Он писатель, он так видит. Кин не раскаивался в содеянном, но отрицал, что хотел сломать обидчика. Игровой эпизод.

У меня было много недругов на поле, и Холанд один из них. На поле я не щадил их, они тоже не были любезны. Но специально я никого не ломал.

А что же Холанд? Травма колена, нанесённая Кином, оказалась роковой. Альф больше не смог играть в футбол. Лечился, лечился, но всё напрасно. Не считать же возвращением несколько матчей за клуб третьего дивизиона Норвегии через 10 лет после того повреждения. Он хотел судиться с Роем, но так и не собрался. При этом Холанд уверен, что Кин травмировал его преднамеренно.

P.S. Вы поняли, почему Эрлинг Холанд отверг выгодное предложение «Манчестер Юнайтед» и согласился перейти в «Боруссию»?