«Саутгемптон» - «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Мы приготовили прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча 26-го тура АПЛ, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Бернли».
«Саутгемптон»
«Святые» выдали серию успешных матчей в январе, что позволило им отдалиться от зоны вылета и обосноваться на 13 месте в турнирной таблице АПЛ с 31 очком в активе. Подопечные Ральфа Хазенхюттля отлично себя проявили в матчах с «Тоттенхэмом» (1:0), «Лестером» (2:1) и «Кристал Пэлас», обыграв не только прямого конкурента, но и фаворитов чемпионата Англии.
Между этими успехами «Саутгемптон» провалил домашней матч с «Вулверхэмптоном» (2:3), а в прошлом туре прогнозируемо уступил на «Энфилде» без пяти минут чемпиону «Ливерпулю» с неприличным счетом 0:4.
«Бернли»
У «Бордовых» также наметилась положительная серия после затяжного кризиса, который заставил болельщиков команды поволноваться. «Бернли» не проигрывает в трех последних турах, набрав 7 зачетных пунктов.
В этих матчах подопечные Шона Дайча в волевом стиле обыграли «Лестер» (2:1), а также сенсационно победили в гостях «Манчестер Юнайтед» (2:0). Затем «Бордовы» взяли очков в домашней встрече с «Арсеналом» (0:0). Примечательно, что своего ближайшего соперника в лице «Саутгемптона», «Бернли» опережает только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» - 1.746
- Ничья – 3.830
- Победит «Бернли» - 5.090
Статистика
- «Бернли» разбил «Саутгемптон» в матче первого круга текущего сезона АПЛ (3:0).
- «Саутгемптон» не побеждает «Бернли» с 2016 года – 2 поражения и 3 ничьи.
- «Святые» побеждали «Бордовых» в 3 из 5 предыдущих домашних матчах.
- Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 5 из 6 предыдущих очных встречах соперников.
Прогноз
Непосредственная близость соперников по предстоящему матчу в турнирной таблице обязует х играть исключительно на победу. «Саутгемптон» и «Бернли» постепенно преодолели игровой кризис и существенно упрочили свои позиции в турнирной таблице АПЛ.
Но расслабляться из-за высокой плотности командам никак нельзя. Учитывая, что у обоих клубов есть явные проблемы с обороной, ждем в этой встрече забитых голов. Ставку на ТБ(2,5) в БК Pinnacle можно разместить с выгодным коэффициентом 2.020.