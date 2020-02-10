«Саутгемптон» - «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:36

Мы приготовили прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча 26-го тура АПЛ , в котором встретятся «Саутгемптон» и «Бернли».

«Саутгемптон»

«Святые» выдали серию успешных матчей в январе, что позволило им отдалиться от зоны вылета и обосноваться на 13 месте в турнирной таблице АПЛ с 31 очком в активе. Подопечные Ральфа Хазенхюттля отлично себя проявили в матчах с «Тоттенхэмом» (1:0), «Лестером» (2:1) и «Кристал Пэлас», обыграв не только прямого конкурента, но и фаворитов чемпионата Англии.

Между этими успехами «Саутгемптон» провалил домашней матч с «Вулверхэмптоном» (2:3), а в прошлом туре прогнозируемо уступил на «Энфилде» без пяти минут чемпиону «Ливерпулю» с неприличным счетом 0:4.

«Бернли»

У «Бордовых» также наметилась положительная серия после затяжного кризиса, который заставил болельщиков команды поволноваться. «Бернли» не проигрывает в трех последних турах, набрав 7 зачетных пунктов.

В этих матчах подопечные Шона Дайча в волевом стиле обыграли «Лестер» (2:1), а также сенсационно победили в гостях «Манчестер Юнайтед» (2:0). Затем «Бордовы» взяли очков в домашней встрече с «Арсеналом» (0:0). Примечательно, что своего ближайшего соперника в лице «Саутгемптона», «Бернли» опережает только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» - 1.746

Ничья – 3.830

Победит «Бернли» - 5.090

Статистика

«Бернли» разбил «Саутгемптон» в матче первого круга текущего сезона АПЛ (3:0).

(3:0). «Саутгемптон» не побеждает «Бернли» с 2016 года – 2 поражения и 3 ничьи.

«Святые» побеждали «Бордовых» в 3 из 5 предыдущих домашних матчах.

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 5 из 6 предыдущих очных встречах соперников.

Прогноз

Непосредственная близость соперников по предстоящему матчу в турнирной таблице обязует х играть исключительно на победу. «Саутгемптон» и «Бернли» постепенно преодолели игровой кризис и существенно упрочили свои позиции в турнирной таблице АПЛ .