155 миллионов евро на ветер

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сегодня, 13:23

Пошел выигрывать трофеи в «Барселону», а оказался на распутье. «Соккер.ру» изучает варианты развития карьеры Коутиньо.

Филиппе не был в авангарде сборной Бразилии и не являлся годами лучшим игроком АПЛ . Крутой, но не настолько. Зато благодаря профессиональной непригодности Бартомеу «Ливерпуль» сумел получить от «Барселоны» огромные деньги за парня, которому англичане быстро нашли замену. Клопп заранее сформировал тройку атаки Мане, Салаха и Фирмино.

Также обзавелись правильными для нынешнего стиля игры «красных» хавбеками, а полученные деньги потратили с умом – на ван Дейка и Алиссона. Помним, что Коутиньо был в последнем сезоне в АПЛ хорош, потому спортивный директор «красных» Майкл Эдвардс и убедил каталонцев, что зимой 2018 года за бразильца нужно заплатить 120 млн евро и прописать 40 бонусами.

«Барселона» уже должна «Ливерпулю» в общей сложности 135 млн евро, а если добавить зарплату игрока за полтора года – около 20 миллионов, то получите 155 млн евро, которые Филиппе и близко не отработал. Те 8.5 млн евро, что «Бавария» отдаст за аренду футболиста – крохи. И хотя в контракте Салихамиджич прописал опцию выкупа за 120 млн евро, «Бавария» вряд ли пойдет на такой шаг.

Без Коутиньо команда Флика проживет. Это понимает агент футболиста – известный рядом одиозных сделок Киа Джурабчиан начал активную информационную кампанию. За последние недели вы могли прочитать ряд слухов о будущем Коутиньо, причем многие сообщения противоречат друг другу. Давайте разберем все основные варианты и поймем, что лучше для Филиппе и его будущего клуба?

Вариант 1. «Барселона»

Абонент – не абонент. Якобы говорят, что Коутиньо связался в Абидалем и сообщил, что не хочет возвращаться. Но тут не нужно читать мысли, чтобы понимать суть: у «Барселоны» левее центра должен быть Френки де Йонг, там же может играть Гризманн – когда ищет мяч в глубине, а правее полузащитником стал Месси. Коутиньо плох в разрушении, чтобы играть на позиции Артура-Ракитича, в «Барселоне» ему нет места.

Вариант 2. «Бавария»

У Филиппе 6 голов и 6 ассистов в составе «Баварии» в Бундеслиге? Да, но лишь 12 матчей в основе, да и 5 результативных действий – в одном матче против «Вердера» (3 гола и 2 ассиста). Последний раз круто за «Баварию» играл против «Кельна» и «Падерборна» в сентябре, но в серьезных матчах не помогает. Флик пытается приободрить Коутиньо – тренеру выгодно, чтобы игрок показал класс хотя бы в плей-офф ЛЧ . Немцы удивят, если заплатят за Филиппе 120 млн евро.

Вариант 3. ПСЖ

Вспомните друга Месси в желтой жилетке - Неймара. Гвардиола публично высказался против перехода Лионеля в «Манчестер Сити». Скорее всего, аргентинец испугается идти в АПЛ , но выторгует крутые личные условия в споре с каталонцами. Например, возвращение Неймара. Но где взять деньги? Отдать Коутиньо или Гризманна в ПСЖ . Непонятно, зачем парижанам Филиппе, а плеймейкеру – Лига 1, но вариант существует, если Месси не уйдет, но потребует вернуть Неймара.

Вариант 4. «Челси»

Не раз обжигались на дорогих трансферах, сомнительно, что Грановская ближайшим летом рискнет отдать 120 млн евро Абрамовича за контракт бразильца. Скорее команде нужен опытный правый латераль, нежели левый инсайд, если Виллиан уйдет. Даже за 80 млн евро Филиппе брать рискованно, ведь его минус – раскрывается только в идеальных условиях. В «Интере» и «Барселоне» провалился. В «Челси» сейчас проблемный рассадник талантливой молодежи. Это плохая атмосфера для Коутиньо, лишенного лидерских качеств.

Вариант 5. «Арсенал»

«Канонирам» остро нужны люди с последним пасом. Озил вряд ли задержится в команде Артеты, а 80 млн евро для «Арсенала» после трансфера Пепе не являются суммой, которую Кронке не отдаст. В составе «канониров» - на правах эдакого Касорлы, только играя повыше, Коутиньо может стать уместным. «Арсенал» является не худшим вариантом, но это точно понижение после «Барселоны» и «Баварии».

Вариант 6. «Тоттенхэм»

В теории – вариант. Умей Коутиньо разрушать, пригодился бы Моуриньо летом в качестве Эриксена 2.0. В принципе, к тому времени «Тоттенхэм» может попрощаться с еще парочкой игроков, использовать другую схему – не с тремя защитниками, и тогда Филиппе становится интересным кандидатом. Хотя есть сомнения, что впишется в игру.

Вариант 7. «Ювентус»

Якобы агент Коутиньо предложил услуги полузащитника «бьянконери». На бумаге все работает – Сарри ставит футбол в пас, который у его команды не получается, а Филиппе умеет пасовать. Плюс Погба идет в «Ювентус», но пока не дошел. Вот только на деле появление Поля означает, что зона Коутиньо левее центра перерыта, да и выше его вживить в игру сложно. Даже у Бернардески и Дибалы далеко не все получается.

Вариант 8. «Манчестер Сити»

Проблема Коутиньо – играет между линиями. Как та самая станция 9 и три четверти в истории о Гарри Поттере. Не каждый тренер справится с включением Филиппе в состав. Нужно балансировать и выбирать правильные кнопки в настройках. Но Гвардиола в теории способен сделать из Коутиньо напарника для Родри и Де Брюйне, эдакого Иньесту или Сильву. Не худший вариант для Филиппе, но не лучший новичок для «горожан».

Коутиньо – опасный новичок для грандов?

Да, а еще хуже, если окажется инородным телом, как в «Барселоне». Например, переход в МЮ тренера Почеттино не будем рассматривать. Зачем Филиппе смотреть ролики, как сжигают футболки «Ливерпуля» с его фамилией?

Коутиньо – слишком дорогое удовольствие. Если верить испанской «Марке», то в «Баварии» у бразильца годовая зарплата намного выше, чем была в «Барселоне» - около 20 млн евро. Немцы рискуют, если предложат бразильцу полноценный контракт.

К каталонскому Алькантаре после стольких лет есть претензии, и к Коутиньо они тоже будут. Принимает участие разве что в разгромах, когда счет от 4:0 до 6:1. Филиппе стал хуже после «Барселоны», и это понятно – у Клоппа особая атмосфера, с ним многие играют сильнее.

Не факт, что Фирмино, Салах, Мане или ван Дейк, если решат покинуть «Ливерпуль», будут рубиться на том же уровне, что сейчас. Коутиньо ошибся, что побежал в «Барселону», не подумав, подходит ли ему эта команда, может ли он быть вторым Иньестой или Неймаром?

Ни в одной из ролей не прижился, поэтому его агент активно плодит слухи – сливает информацию о клубах АПЛ , ПСЖ или «Ювентусе». В теории Филиппе может пригодиться солидной команде в будущем, ведь ему не 32 года, поле видит.

Но вокруг таких ребят нужно строить всю игру, что не удалось даже прекрасному Тите в сборной Бразилии. Коутиньо там не главный игрок и не единственный вожак. Лидерских качеств не хватает, скорее он из породы Хамеса Родригеса, нежели второй Роналду или Азар времен доминирования в АПЛ .

С Эденом их роднит разве что умение чередовать сильные сезоны с ужасными. Сейчас идет непонятный. Возможно, Коутиньо соберется во имя будущего соглашения и выдаст сказочный отрезок весной? Но пока играет средне, и нет в мире клуба, которому остро нужен именно Филиппе.

А вот разговоры о возвращении в «Ливерпуль» умиляют. Бразилец не работает на защиту, чтобы быть одним из тройки хавбеков у Клоппа в новой вариации «4-3-3», и даже близко не такой перспективный, как Мбаппе или Хаверц – лучше потратить большие деньги на молодежь, а не возвращаться к Коутиньо, пусть с ним хорошие личные отношения.

«Барселона» уже просчиталась, подписав самого дорого футболиста в своей истории. А «Бавария» пользуется условной дешевизной сделки – зарплата плюс оплата аренды, но развести немцев на передачу 120 млн евро вряд ли получится. Коутиньо мог приуныть, ведь не стал частью феноменального состава Клоппа, а «Ливерпулю» сожалеть не о чем.

Без Филиппе левее центра в атаке они прекрасно справляются. Перенасытив состав ребятами, что не умеют успешно отбирать мяч – а Коутиньо не умеет, «красные» могли разминуться с игровым балансом. Плеймейкер допустил ошибку, покинув «Ливерпуль», «Барселона» вряд ли отобьет вложенные деньги.

Поэтому будущему клубу важно понимать, что Филиппе – опасный новичок, потому что не лидер, как Озил или Хамес. Понятно, зачем платить за ветерана Роналду 117 млн евро – локомотив для клуба, но даже 80 млн евро – рискованная ставка в случае с парнем, который прекрасно играет в футбол, но максимум показывает только в идеальной атмосфере, как у Клоппа в «Ливерпуле».