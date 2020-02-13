«Сочи» и «Оренбург»: спасти любой ценой!

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сегодня, 12:47

Кокорин выбил выгодные условия в составе аутсайдера, а «Соккер.ру» высчитывает варианты спасения.

Спасти «Сочи», утопив «Оренбург» - скучная задача, легкая. Веселее, чтобы обе команды сохранили путевки в РПЛ и кусали всех фаворитов лиги, кроме одного. Для решения такого ребуса нужно найти сразу две жертвы.

В идеале для «Зенита» это должны быть «Спартак» и «Динамо». Шутка. Все понимают, что Тедеско и Новиков одновременно не вылетят, не замкнут таблицу. «Ахмат» и «Рубин» тоже в обиду не дадут, хотя приключения гарантированы.

Остаются «Крылья Советов», «Тамбов» и «Урал». Для «Сочи» и «Оренбурга» идеальный расклад – чтобы команды из Самары и Тамбова (или Нижнего Новгорода, если говорить о стадионе, где сыграют) заняли 15-16 места в произвольном порядке, а Парфенов был 14-м.

У «Оренбурга» 19 пунктов, а у «Сочи» - 15. Но «Тамбов» оторвался всего на шесть очков от последнего места, а «Крылья Советов» - на три. У сочинцев ситуация сложнее, поскольку нужно утопить минимум двух соперников, а вот «Оренбургу» хватит победы над «Крыльями Советов» 28 февраля, а потом успешного матча против «Арсенала», чтобы значительно улучшить положение.

Плюс не забывайте, что «Сочи» и «Оренбург» сыграют между собой в перенесенном на 11 марта поединке. Три очка на кону, или по одному каждой команде - бонус. Дальше у клуба с газовой компанией в качестве спонсора сложный календарь – «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», и если до этого отрезка у «Оренбурга» не будет запаса очков, то именно эта команда вылетит.

А вот «Сочи» скорее останется, ведь Кокорин – Супермен, который специализируется на стабильных отрезках, феноменальной лидерской игре и всегда спасал сборную России и свои клубы. А если серьезно, то отчим-агент и жена Дарья выбили для Александра жирный контракт с новым клубом Ротенберга, поставив на карту как козырь отказ от перехода.

Нет, Кокорин не хотел уходить из первой команды РПЛ в последнюю, это понятно. Но причина паузы и молчания была в том, что форвард не понимал, что происходит. А его отчим-агент, наверное, впервые открыл контракт с «Зенитом» и понял, что подписали документ, где зарплата не 800 тысяч евро за полгода, а 19 тысяч рублей в месяц – минимальный по закону оклад для Санкт-Петербурга.

После отказа от аренды в «Зените-2» именно столько бы и платили, так что в согласии на «Сочи» есть три момента. Первый – получить большие деньги. Второй – заручиться поддержкой Ротенберга в сборную России на случай, если форма позволит. Понятно, что Кокорину для теоретического фортеля нужно одобрение не Черчесова и даже не главы РФС .

Третий момент – на переговорах мог выбить себе будущий контракт с «Зенитом». Не факт, что последний пункт выполнен, ведь Миллеру точно не понравился цирк, который устроили после приказа форварду сменить «Зенит» на «Сочи» и отправиться на «перезапуск» карьеры, но в новых декорациях у Кокорина действительно будет больше возможностей стать героем, чем в составе чемпиона.

Но кто сказал, что он достаточно крут, чтобы спасти аутсайдера? С самого начала казалось, что Александр не подходит для роли Супермена, поскольку никогда в жизни не был вожаком, а на коротком успешном отрезке в «Зените» просто выделялся готовностью на фоне полной игровой импотенции тренера и коллектива. Там не было чуда, а было несовпадение формы – Кокорин набрал, а остальные плыли по дну.

«Сочи» тоже нырнул, хотя героем у них может стать не Александр, а новый тренер. Федотов ушел из «Оренбурга», а президент этого клуба Кияев выдал гениальное объяснение, зачем идти в последний клуб РПЛ : «По отношению к „Оренбургу“ происходит просто судейский беспредел! Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус». Добавить нечего.

«Сочи» нужно влияние на оборону соперников, а календарь у аутсайдера терпимый. «Арсенал», «Урал», «Оренбург», и лишь затем – «Краснодар» и «Ростов». Также важно, что поединок против «Зенита» в 27-м туре. Если к тому времени чемпион защитит титул, то почему бы в Санкт-Петербурге не увидеть сенсацию, как была в Кубке России, когда тогда еще петербургское «Динамо» (бывшее название «Сочи») обыграло элитного соседа?

Всякое бывает, Федотов и «Спартак» может обыграть дома в 28-м туре, и концовка у его команды идеальная – матчи против «Тамбова» и «Крыльев Советов», прямых конкурентов. «Сочи» зависит от себя, ни от кого больше, судейского беспредела по отношению к этому клубу не было, но есть и другая сторона для маятника – иногда невидимая рука рынка помогает.

Впрочем, и футбол – опция. У «Сочи» теперь есть сильный тренер, остается нормальный состав. Там же куча людей из «Зенита», не только парни уровня ФНЛ . Теперь еще и Кокорин, хотя без него были Заболотный и Полоз – на секундочку, форварды с опытом игр за сборную России, как у Александра. Нобоа, Мевля, Джанаев – состав не для вылета точно, то есть были ошибки игроков и тренера, раз замыкают таблицу.

Может, есть психологическая причина провала? Все тот же президент «Оренбурга» чуть переиначил фразу из «Крестного отца», когда комментировал переход Федотова в «Сочи»: «Видимо, получил предложение, от которого трудно отказаться». Похоже, именно в этом глобальная проблема южного клуба. Нобоа, Антон Заболотный, Новосельцев, Мевля, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, а теперь Кокорин получили аналогичные предложения.

РПЛ – прекрасная лига, что тут скажешь? Посмотрим, что Федотов сможет сделать с штраф-батом, усиленным Джанаевым и Андреем Мостовым. Пожалуй, только эти двое играли так, словно им интересно в «Сочи», и Нобоа старался быть профи. И будет трагикомично, если Кокорин вылетит в ФНЛ с новой командой, ведь тогда останется только один вариант – экстренный исполком РПЛ и голосование за расширение лиги с лета.

Вроде бы такой вариант отложили, банально нет бизнес-плана, а новый контракт с банком Тинькова смешной – на 5.42 млн евро в год, причем даже не все деньги достанутся РПЛ , где играют клубы с суммарными тратами в 840 млн евро – разница в 154 раза. Разница между желанием Кокорина играть за «Зенит» и «Сочи» примерно такая же, но он взял деньги и должен их отработать. Как и Федотов, Нобоа или Антон Заболотный.

«Оренбург», наверное, не сильно волнует спонсора. Уже вылетал, если что, снова отправится в ФНЛ , а вот «Сочи» останется. Но все-таки выгодно, чтобы обе команды сохранили прописки, поэтому весна будет веселой для всех, кроме «Крыльев Самары» и «Тамбова» - первым уже урезали финансирование на 2020 год, а вторых пытались объявить банкротом. Отрезанную голову лошади в постель не модно подкладывать, но и без грубых намеков все понятно.