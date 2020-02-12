Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернется в «КАМАЗ»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что нападающий , проходивший просмотр в ЦСКА , вернется в клуб из Набережных Челнов.

Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Ганчаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было.