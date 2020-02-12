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Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернется в «КАМАЗ»

вчера, 13:16

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что нападающий Давид Караев, проходивший просмотр в ЦСКА, вернется в клуб из Набережных Челнов.

Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Ганчаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было.

Давид вернется в «КАМАЗ», у него контракт.

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:10
Тренерскому штабу ЦСКА виднее, не зря же проверяли два сбора. Значит не впечатлил.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:49
Контракт, в любом случае, надо уважать. Так что все сделано, как и должно быть!
Faustello
Faustello ответил makkie
вчера в 17:43
Я извиняюсь, а кем дранный?)
Дранный в смысле производная от дранника, развивай образное мышление и глубину ассоциаций ))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Lazurny
вчера в 16:42
Это ты сказал.
Когда? Я этого не говорил? Я просто спросил))
Lazurny
Lazurny ответил Serg_Diamond
вчера в 16:13
А разве он сказал, что это он что-то решил?
Это ты сказал.
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
вчера в 15:42
Дранный тренер не оценил парня ))
Этот пипец что творит этот пюрешка да и вообще что с командрй происходит в последнее время . Видать Караев отказался готовить ему дранники ))
SHMEL
SHMEL ответил VAN ARM
вчера в 15:30
думаю гончаренко понимает в футболе лучше нас)) ему виднее
Согласен,но он же сам его нахваливал, плюс я воочию видел, что может этот парень на поле, уж точно не меньше Шкурина.
makkie
makkie
вчера в 15:29
Сворачиваемся:

Пресс-служба ЦСКА официально сообщила, что клуб не станет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым.
"Благодарим ФК КАМАЗ за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - написано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
makkie
makkie ответил Faustello
вчера в 15:27
Дранный тренер не оценил парня ))
Я извиняюсь, а кем дранный?)
VAN ARM
VAN ARM ответил LOpp
вчера в 15:20
фамилия Караев. Кара (с татарского) - черный. Черный - слишком не толерантно для цска
молодец ))подготовился)))
VAN ARM
VAN ARM ответил SHMEL
вчера в 15:19
Если не пдпишут,то это будет большая ошибка.Пареь очень одаренный и может принести нам много пользы.
думаю гончаренко понимает в футболе лучше нас)) ему виднее
LOpp
LOpp
вчера в 15:18
фамилия Караев.
Кара (с татарского) - черный.
Черный - слишком не толерантно для цска
Faustello
Faustello
вчера в 14:25
Дранный тренер не оценил парня ))
SHMEL
SHMEL ответил VIPded
вчера в 14:23
Значит, не впечатлил...
Отзывы о нем со сборов от тренерского штаба были ислючительно положительные.
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:21
Если не пдпишут,то это будет большая ошибка.Пареь очень одаренный и может принести нам много пользы.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 14:14
Пусть все уходят , оставьте нам только великого мастера Ганчеренко Облякова ,Дивеева и Карпова!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Lazurny
вчера в 14:12
Миннеханов не хочет губить своих парней.
А разве он сказал, что это он что-то решил?
RIR68
RIR68
вчера в 14:12
своих таких хватает. нужен нападающий!
Lazurny
Lazurny ответил Serg_Diamond
вчера в 14:07
Кто решил? Айнур Миннеханов?
Миннеханов не хочет губить своих парней.
drug01
drug01
вчера в 14:04
Зачем спешить делать выводы!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Cергей Герасимов
вчера в 14:03
Странно, вроде на сборах ЦСКА им был доволен. Может просто решили предержать паренька и дать ему играть, чем сидеть на лавке и терять время зря. Не буду удивлен, если ЦСКА в итоге его купит, но оставит в КАМАЗе в аренде.
Пареньку не 20 лет уже, чтоб держать его в молодых и перспективных и ждать что он когда-то еще выстрелит.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Cергей Герасимов
вчера в 13:59
Вот Рубин в сторону КАМАЗа как-то вообще не смотрит. Вообще жаль, что не подошел конюшне. Давно я не видел игрока родного клуба в ЦСКА. Видимо парнишку пример Жени Варламова не впечатлил.
Про желание "парнишки" тут вообще ни слова. Я так понимаю, ЦСКА просто не пригласил его на третий сбор, который начнется в Испании уже завтра
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Serg_Diamond
вчера в 13:47
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец! Непонятно только зачем его 2 сбора просматривали, по полям гоняли, устроили бесплатный курс фитнеса и сгонки лишнего веса ))) Сейчас Рубин или Спартак его подберет и спасибо скажет ... или не скажет ...
Вот Рубин в сторону КАМАЗа как-то вообще не смотрит. Вообще жаль, что не подошел конюшне. Давно я не видел игрока родного клуба в ЦСКА. Видимо парнишку пример Жени Варламова не впечатлил.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил VIPded
вчера в 13:44
Значит, не впечатлил...
Странно, вроде на сборах ЦСКА им был доволен. Может просто решили предержать паренька и дать ему играть, чем сидеть на лавке и терять время зря. Не буду удивлен, если ЦСКА в итоге его купит, но оставит в КАМАЗе в аренде.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Mekrash
вчера в 13:35
Решил продолжить футбольную карьеру.
Кто решил? Айнур Миннеханов?
VIPded
VIPded
вчера в 13:34
Значит, не впечатлил...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил VAN ARM
вчера в 13:29
нет в нём нужды клубу)) своих чаловых хватает)))))
Если бы так, то не брали бы на второй сбор. Либо кого-то другого ведут либо дела совсем плохи. Странно, что Гончаренко после второго сбора сказал, что нужно пару дней подумать. О чем думать? Зачем для этого пару дней, если его просматривали 2 сбора? Н'Диайе после первого сбора сразу отправили гулять. Почему тогда Караева оставили на второй сбор? Зачем лишний вес заставляли сгонять? Есть ощущение, что ЦСКА параллельно ведет переговоры по какому-то другому нападающему и от их исхода зависит судьба Караева. Другого объяснения я не вижу.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:26
нет в нём нужды клубу)) своих чаловых хватает)))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 13:26
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец! Непонятно только зачем его 2 сбора просматривали, по полям гоняли, устроили бесплатный курс фитнеса и сгонки лишнего веса ))) Сейчас Рубин или Спартак его подберет и спасибо скажет ... или не скажет ...
Mekrash
Mekrash
вчера в 13:18
Решил продолжить футбольную карьеру.
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