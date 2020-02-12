Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернется в «КАМАЗ»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что нападающий Давид Караев, проходивший просмотр в ЦСКА, вернется в клуб из Набережных Челнов.
Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Ганчаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было.
Давид вернется в «КАМАЗ», у него контракт.
Пресс-служба ЦСКА официально сообщила, что клуб не станет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым.
"Благодарим ФК КАМАЗ за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - написано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Пресс-служба ЦСКА официально сообщила, что клуб не станет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым.
"Благодарим ФК КАМАЗ за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - написано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Кара (с татарского) - черный.
Черный - слишком не толерантно для цска
Кара (с татарского) - черный.
Черный - слишком не толерантно для цска