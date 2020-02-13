Школе ФК «Уфа» присвоен статус «Футбольной академии»

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«Уфа» на официальном сайте объявила о присвоении Российским футбольным союзом школе уфимского клуба статуса «Футбольной академии». В клубе уже прокомментировали событие:

Получение статуса «Футбольной академии» — это большой толчок в развитии детско-юношеского, массового футбола в Республике Башкортостан.

Поздравляем всех воспитанников и тренеров нашей футбольной школы с повышением в статусе.

Школа ФК «Уфа» стала «Футбольной академией»



В Российском футбольном союзе на очередном заседание комиссии по присвоению статусов Школе ФК «Уфа» был присвоен статус «Футбольной академии»!https://t.co/Acbl2qZXia pic.twitter.com/hFWX8aMwtM — ФК УФА (@UfaFc) February 13, 2020

Также недавно наставник «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги двух зимних сборов команды на Кипре.