Школе ФК «Уфа» присвоен статус «Футбольной академии»

«Уфа» на официальном сайте объявила о присвоении Российским футбольным союзом школе уфимского клуба статуса «Футбольной академии». В клубе уже прокомментировали событие:
Получение статуса «Футбольной академии» — это большой толчок в развитии детско-юношеского, массового футбола в Республике Башкортостан.
Поздравляем всех воспитанников и тренеров нашей футбольной школы с повышением в статусе.
Школа ФК «Уфа» стала «Футбольной академией»— ФК УФА (@UfaFc) February 13, 2020
В Российском футбольном союзе на очередном заседание комиссии по присвоению статусов Школе ФК «Уфа» был присвоен статус «Футбольной академии»!https://t.co/Acbl2qZXia pic.twitter.com/hFWX8aMwtM
Также недавно наставник «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги двух зимних сборов команды на Кипре.