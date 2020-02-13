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Школе ФК «Уфа» присвоен статус «Футбольной академии»

сегодня, 10:49

«Уфа» на официальном сайте объявила о присвоении Российским футбольным союзом школе уфимского клуба статуса «Футбольной академии». В клубе уже прокомментировали событие:

Получение статуса «Футбольной академии» — это большой толчок в развитии детско-юношеского, массового футбола в Республике Башкортостан.
Поздравляем всех воспитанников и тренеров нашей футбольной школы с повышением в статусе.

 

Также недавно наставник «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги двух зимних сборов команды на Кипре. 

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beefs
beefs
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FESCO
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