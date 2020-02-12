Сборная России на ЧМ-2022 может сыграть под названием «Наши парни»

РФС рассматривает вариант названия для сборной России на ЧМ-2022, если команде придется выступать под нейтральным флагом.
Сообщается, что одним из возможных названий российской сборной может стать «Наши парни». Также рассматриваются другие рабочие названия, о которых пока неизвестно.
Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что решение отстранить сборную России от участия в чемпионатах мира не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022.
Недавно ветеран ЦСКА Пономарёв призвал провести свой турнир вместо чемпионата мира.
Ещё фотку плешивого нацепить, как истинного виновника сего "торжества". А лучше, вообще, провести "собственный чемпионат" среди диктатур.
Ещё фотку плешивого нацепить, как истинного виновника сего "торжества". А лучше, вообще, провести "собственный чемпионат" среди диктатур.
Если после этого какой-то спортсмен поедет куда-то под названием «Наши парни», то абсолютно справедливо в него плюют - не уважающий себя не будет уважаем и другими.
Если после этого какой-то спортсмен поедет куда-то под названием «Наши парни», то абсолютно справедливо в него плюют - не уважающий себя не будет уважаем и другими.