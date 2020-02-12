Сборная России на ЧМ-2022 может сыграть под названием «Наши парни»

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вчера, 09:58

РФС рассматривает вариант названия для сборной России на ЧМ -2022, если команде придется выступать под нейтральным флагом.

Сообщается, что одним из возможных названий российской сборной может стать «Наши парни». Также рассматриваются другие рабочие названия, о которых пока неизвестно.

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что решение отстранить сборную России от участия в чемпионатах мира не распространяется на отборочный турнир ЧМ -2022.