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Сборная России на ЧМ-2022 может сыграть под названием «Наши парни»

вчера, 09:58

РФС рассматривает вариант названия для сборной России на ЧМ-2022, если команде придется выступать под нейтральным флагом.

Сообщается, что одним из возможных названий российской сборной может стать «Наши парни». Также рассматриваются другие рабочие названия, о которых пока неизвестно.

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что решение отстранить сборную России от участия в чемпионатах мира не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022.

Недавно ветеран ЦСКА Пономарёв призвал провести свой турнир вместо чемпионата мира.

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Все комментарии
Bordend
Bordend
вчера в 15:25
Тогда пусть в ней одни свиньи играют.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:17
В 92 - м играли под аббревиатурой СНГ (CIS) и болел весь бывший союз. Сейчас тоже можно придумать какую-нибудь красивую аббревиатуру, например, ЕАСНР (Евро-Азиатский Союз Национальных Республик) или что-то в этом роде. Но "Наши парни" - это, конечно клоунада! Главное пройти жёсткий отбор, а название придумается.
wingback
wingback
вчера в 13:24
Наши бревна...
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Cергей Герасимов
вчера в 13:19
А если выступать, то под флагом и гимном СССР, а все призовые и подарки пожертвовать на лечение российских детей.
кто захочет болеть за команду с красной тряпкой вместо флага?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Cергей Герасимов
вчера в 13:18
За отказ сборникам зарплату РФС не начисляет. А футболисты (впрочем как и другие атлеты под нейтральным флагом) у нас люди бедные, хочущие кушать и получать от государства денужки, машины, квартиры и звания ЗМС. Ничего личного, просто бизнес.
Это ты открыл свою сущность)))
Project Pandora
Project Pandora ответил kella
вчера в 12:51
))
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Lewa2708
вчера в 12:49
Уж лучше, вообще не выступать, чем под какими-то левыми флагами гимнами
А если выступать, то под флагом и гимном СССР, а все призовые и подарки пожертвовать на лечение российских детей.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Sebastian Eniston
вчера в 12:48
)))) в отказ лучше чем плясать под их дудку))
За отказ сборникам зарплату РФС не начисляет. А футболисты (впрочем как и другие атлеты под нейтральным флагом) у нас люди бедные, хочущие кушать и получать от государства денужки, машины, квартиры и звания ЗМС. Ничего личного, просто бизнес.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил За адекватность
вчера в 12:46
Во-первых еще нет никакого решения. Во-вторых еще около 2-х лет пройдет, пока закончится отбор и определятся участники ЧМ-2022, а этот отбор еще далеко не факт, что наша сборная пройдет ( если отстранят, то лучше вообще отбор слить на мой сугубо субъективный взгляд), а эти, как бы помягче сказать, товарищи в РФС уже сейчас названия придумывают. Заняться больше нечем?
Ну так эти товарисчи замутят тендер на название и логотип команды, стоимостью в пару лярдов, благополучно их распилят, а у Сборнаяй будет логотип а-ля того, что не так давно в Питере выиграл тендер. Мыслите масштабно!
bacek15
bacek15
вчера в 12:36
Если до такого дойдёт, я бы назвал "ФигВам", ну или с другими вариациями.))
112910415
112910415
вчера в 12:30
ожидается множество шуток разного уровня
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 12:16
Чё за сыр-бор? Инфантино ясно сказал, что претензии ВАДА его не колышут и решения этих "борцов за чистый спорт" на ФИФА не распространяются. А тут раскудахтались как квочки...
galem72
galem72
вчера в 11:44
ухахаха

Ещё фотку плешивого нацепить, как истинного виновника сего "торжества". А лучше, вообще, провести "собственный чемпионат" среди диктатур.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 11:11
Позорище
vashinin
vashinin
вчера в 11:07
Стремное название.
Да ладно вам
Да ладно вам
вчера в 11:00
Все руководители всех ведомств, причастные к этому допинговому скандалу, просто плюнули в лицо всем спортсменам как бы сказав - ваши интересы нас не волнуют...
Если после этого какой-то спортсмен поедет куда-то под названием «Наши парни», то абсолютно справедливо в него плюют - не уважающий себя не будет уважаем и другими.
Parma1972
Parma1972
вчера в 10:56
Маразм крепчает
Doktor S
Doktor S
вчера в 10:56
Тот случай, когда тебя бьют по морде, а ты извиняешься.
kella
kella
вчера в 10:36
Наши парни? Из Крыма?
За адекватность
За адекватность
вчера в 10:28
Во-первых еще нет никакого решения. Во-вторых еще около 2-х лет пройдет, пока закончится отбор и определятся участники ЧМ-2022, а этот отбор еще далеко не факт, что наша сборная пройдет ( если отстранят, то лучше вообще отбор слить на мой сугубо субъективный взгляд), а эти, как бы помягче сказать, товарищи в РФС уже сейчас названия придумывают. Заняться больше нечем?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 10:10
)))) в отказ лучше чем плясать под их дудку))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:08
Уж лучше, вообще не выступать, чем под какими-то левыми флагами гимнами
Антиспамм
Антиспамм ответил LOpp
вчера в 10:05
Ваши парни могут не сыграть на ЧМ-2022. ВАДА
Так же как и ваши.
LOpp
LOpp
вчера в 10:04
Ваши парни могут не сыграть на ЧМ-2022. ВАДА
Gurben
Gurben
вчера в 10:00
Какой позор!
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