«Спартак» прилетел в Сочи на заключительный сбор

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вчера, 13:52

Пресс-служба «Спартака» в твиттере сообщила о прибытии команды в Сочи.

Здесь команда проведёт третий зимний сбор, который продлится до начала следующей недели.

Ранее стало известно, что «Спартак» не взял с собой на третий сбор двух футболистов.