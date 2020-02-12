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«Спартак» прилетел в Сочи на заключительный сбор

вчера, 13:52

Пресс-служба «Спартака» в твиттере сообщила о прибытии команды в Сочи.

Здесь команда проведёт третий зимний сбор, который продлится до начала следующей недели.

Ранее стало известно, что «Спартак» не взял с собой на третий сбор двух футболистов.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 17:17
Порвут всех.(на сочинском пляже)
Верю.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:14
После Эмиратов и "Катара верхних футбольных путей" Федун едва на Сочи денег наскрёб.
makkie
makkie
вчера в 15:23
Пора привыкать к условиям февральско-мартовского чемпионата.
Хватит булки греть в ОАЭ и Турциях - даёшь тренировки на снегу! :)
Izmar
Izmar
вчера в 15:06
Все деньги на судей припасли.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 14:38
После Эмиратов и кубка Тины Федуняки у Лёни денег не осталось, решил бюджетненько
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:36
"Сочи" в Турции....Спартак в Сочи...))
"Сочи" в Сочи холодно ???
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:26
Сочи для "Спартака это последняя инстанкция.
Faustello
Faustello
вчера в 14:19
Спартак прилетел в Сочи проситься всем составом вместе с Коко в мощный футбольный гранд ))
борька
борька
вчера в 14:15
Вспомним Валерия Рейнгольда!Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал печальное известие о кончине бывшего футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда.

«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со „Спартаком“ играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, „Болонья“ и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: „Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Doktor S
Doktor S
вчера в 13:59
Отсюда начнется путь в пердив.
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