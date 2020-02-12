«Спартак» прилетел в Сочи на заключительный сбор

Пресс-служба «Спартака» в твиттере сообщила о прибытии команды в Сочи.
Здесь команда проведёт третий зимний сбор, который продлится до начала следующей недели.
Москва ✈️ Сочи— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 12, 2020
Прилетели на заключительный зимний сбор!#КрасноБелыеСборы🇷🇺 #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/4mrNwNz5Zw
Ранее стало известно, что «Спартак» не взял с собой на третий сбор двух футболистов.
Верю.
Верю.
Хватит булки греть в ОАЭ и Турциях - даёшь тренировки на снегу! :)
Хватит булки греть в ОАЭ и Турциях - даёшь тренировки на снегу! :)
"Сочи" в Сочи холодно ???
"Сочи" в Сочи холодно ???
«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со „Спартаком“ играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, „Болонья“ и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: „Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со „Спартаком“ играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, „Болонья“ и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: „Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.