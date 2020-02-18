«Аталанта» - «Валенися»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Аталанта» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет против «Валенсии».
«Аталанта»
Команда Джанпьеро Гасперини не изменяет своему стилю и играет в несколько авантюрный футбол, много забивая, и при этом, много пропуская. На групповой стадии Лиги Чемпионов «Оробичи» проиграли три стартовых матча, но сумели выпутаться из сложной ситуации.
В трех последних матчах «Аталанта» обыграла дома «Динамо» Загреб (2:0) и в гостях «Шахтер» Донецк» (3:0), а также поделила очки в Италии с «Манчестер Сити» (1:0). В последнем матче «Оробичи» обыграли дома «Рому» (2:1), укрепив свои позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Валенсия»
«Летучие мыши» тоже проявили невероятную волю к победе и вырвали путевку в плей-офф Лиги Чемпионов за счет победы над «Аяксом» в Амстердаме (1:0). Также в своей группе «Валенсия» обыграла в гостях «Челси» (1:0) и дома «Лилль» (4:1).
В чемпионате Испании «Кажаны» ведут борьбу за место в ТОП-4. Перед вылетом в Милан подопечные Альберта Селадеса поделили очки с прямым конкурентом по чемпионату «Атлетико» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» - 1.769
- Ничья – 4.000
- Победит «Валенсия» - 4.580
Статистика
- Соперники встречались в 2017 году – «Аталанта» победила в контрольном матче (2:1).
- «Аталанта» не проигрывала в 3 последних матчах Лиги Чемпионов – 2 победы и 1 ничья.
- В 6 матчах текущего сезона Лиги Чемпионов «Валенсия» пропустил 7 голов.
Прогноз
«Аталанта» удачно дебютировала в самом престижном турнире Европы и точно не собирается останавливаться на достигнутом результате. Из лазарета «Оробичей» вернулись ключевые футболисты группы атаки, которая всегда играет очень результативно.
У «Валенсии» сейчас неоднозначное состояние, что подтверждают последние результаты команды. Кроме того, из-за травм «Кажаны» пока не могут рассчитывать на ряд ключевых игроков. По нашему прогнозу ставку лучше сделать на победу «Аталанты», за которую БК Pinnacle предлагает рабочий коэффициент 1.769.