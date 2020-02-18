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«Аталанта» - «Валенися»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:56

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Аталанта» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет против «Валенсии».

«Аталанта»

Команда Джанпьеро Гасперини не изменяет своему стилю и играет в несколько авантюрный футбол, много забивая, и при этом, много пропуская. На групповой стадии Лиги Чемпионов «Оробичи» проиграли три стартовых матча, но сумели выпутаться из сложной ситуации.

В трех последних матчах «Аталанта» обыграла дома «Динамо» Загреб (2:0) и в гостях «Шахтер» Донецк» (3:0), а также поделила очки в Италии с «Манчестер Сити» (1:0). В последнем матче «Оробичи» обыграли дома «Рому» (2:1), укрепив свои позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Валенсия»

«Летучие мыши» тоже проявили невероятную волю к победе и вырвали путевку в плей-офф Лиги Чемпионов за счет победы над «Аяксом» в Амстердаме (1:0). Также в своей группе «Валенсия» обыграла в гостях «Челси» (1:0) и дома «Лилль» (4:1).

В чемпионате Испании «Кажаны» ведут борьбу за место в ТОП-4. Перед вылетом в Милан подопечные Альберта Селадеса поделили очки с прямым конкурентом по чемпионату «Атлетико» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» - 1.769
  • Ничья – 4.000
  • Победит «Валенсия» - 4.580

Статистика

  • Соперники встречались в 2017 году – «Аталанта» победила в контрольном матче (2:1).
  • «Аталанта» не проигрывала в 3 последних матчах Лиги Чемпионов – 2 победы и 1 ничья.
  • В 6 матчах текущего сезона Лиги Чемпионов «Валенсия» пропустил 7 голов.

Прогноз

«Аталанта» удачно дебютировала в самом престижном турнире Европы и точно не собирается останавливаться на достигнутом результате. Из лазарета «Оробичей» вернулись ключевые футболисты группы атаки, которая всегда играет очень результативно.

У «Валенсии» сейчас неоднозначное состояние, что подтверждают последние результаты команды. Кроме того, из-за травм «Кажаны» пока не могут рассчитывать на ряд ключевых игроков. По нашему прогнозу ставку лучше сделать на победу «Аталанты», за которую БК Pinnacle предлагает рабочий коэффициент 1.769.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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