«Брешия» - «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Предлагаем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle для стартового матча 25-гот тура итальянской Серии A, в котором сыграют «Брешия» и «Наполи».
«Брешия»
«Львица» рискует не задержаться в элите итальянского футбола, в которую она вернулась спустя сем лет отсутствия. После 24 сыгранных туров «Брешия» идет на предпоследнем месте, набрав всего 16 очков.
В прошлом туре чемпионата Италии команда Диего Лопеса потерпела 16 поражение в сезоне. Неудачным оказался для команды выезд в Турин, где «Ювентус» взял спокойную победу со счетом 2:0. В активе «Брешии» всего 4 победы, последняя из которых, была добыта еще в середине декабря 2019 года – дома над «Лечче» (3:0).
«Наполи»
Клуб из Неаполя постепенно ожил и принялся стабильно побеждать. В предыдущих пяти поединках подопечные Дженнаро Гаттузо уступили только дома «Лечче» (2:3). После этого «Наполи» выбил из Кубка Италии «Интер» (1:0), а также обыграл в гостях «Кальяри» в матче чемпионата (1:0).
Попутно «Партенопеи» сумели остановить «Ювентус» (2:1), а также разгромили в гостях «Сампдорию» (4:2). С 33 очками в активе команда расположилась на 9 месте, а отставание от ТОП-6 сократилось до шести пунктов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брешия» - 5.900
- Ничья – 4.370
- Победит «Наполи» - 1.571
Статистика
- «Наполи» выиграл 4 из 5 предыдущих матчей против «Брешии»
- В 2 последних очных встречах команд на стадионе «Брешии» побеждали «Партенопеи» с минимальным счетом.
- «Брешия» не побеждала в 5 последних домашних матчах Серии А – 3 поражения и 2 ничьи.
- «Наполи» выиграл 3 последних гостевых матча во всех турнирах.
Прогноз
Дженнаро Гаттузо удалось вывести свою команду из кризиса. К этой встрече «Наполи» подходит в отличной форме и не может позволить себе недооценки соперника. «Брешия», в свою очередь, до последнего будет пытаться сохранить прописку в Серии A и тоже выйдет на матч максимально мотивированной.
В этом матче мы ждем низкую результативность, которая регулярно просматривается в очных встречах соперников. Плюс ко всему, «Наполи» через три дня играть с «Барселоной» в Лиге Чемпионов. БК Pinnacle за исход ТМ(3) предлагает выгодный коэффициент 1.826.