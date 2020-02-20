«Брешия» - «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1582179418

сегодня, 09:16

Предлагаем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle для стартового матча 25-гот тура итальянской Серии A, в котором сыграют «Брешия» и «Наполи».

«Брешия»

«Львица» рискует не задержаться в элите итальянского футбола, в которую она вернулась спустя сем лет отсутствия. После 24 сыгранных туров «Брешия» идет на предпоследнем месте, набрав всего 16 очков.

В прошлом туре чемпионата Италии команда Диего Лопеса потерпела 16 поражение в сезоне. Неудачным оказался для команды выезд в Турин, где «Ювентус» взял спокойную победу со счетом 2:0. В активе «Брешии» всего 4 победы, последняя из которых, была добыта еще в середине декабря 2019 года – дома над «Лечче» (3:0).

«Наполи»

Клуб из Неаполя постепенно ожил и принялся стабильно побеждать. В предыдущих пяти поединках подопечные Дженнаро Гаттузо уступили только дома «Лечче» (2:3). После этого «Наполи» выбил из Кубка Италии «Интер» (1:0), а также обыграл в гостях «Кальяри» в матче чемпионата (1:0).

Попутно «Партенопеи» сумели остановить «Ювентус» (2:1), а также разгромили в гостях «Сампдорию» (4:2). С 33 очками в активе команда расположилась на 9 месте, а отставание от ТОП-6 сократилось до шести пунктов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брешия» - 5.900

Ничья – 4.370

Победит «Наполи» - 1.571

Статистика

«Наполи» выиграл 4 из 5 предыдущих матчей против «Брешии»

В 2 последних очных встречах команд на стадионе «Брешии» побеждали «Партенопеи» с минимальным счетом.

«Брешия» не побеждала в 5 последних домашних матчах Серии А – 3 поражения и 2 ничьи.

«Наполи» выиграл 3 последних гостевых матча во всех турнирах.

Прогноз

Дженнаро Гаттузо удалось вывести свою команду из кризиса. К этой встрече «Наполи» подходит в отличной форме и не может позволить себе недооценки соперника. «Брешия», в свою очередь, до последнего будет пытаться сохранить прописку в Серии A и тоже выйдет на матч максимально мотивированной.

В этом матче мы ждем низкую результативность, которая регулярно просматривается в очных встречах соперников. Плюс ко всему, «Наполи» через три дня играть с «Барселоной» в Лиге Чемпионов. БК Pinnacle за исход ТМ(3) предлагает выгодный коэффициент 1.826.